Nuevo dolor de cabeza con la carne en China: contratos cancelados tras rebrote del covid-19

Tras el nuevo foco de coronavirus que surgió en Pekín este viernes con más de 100 casos ya confirmados, China respondió con la reimplementación de controles incluso dobles para el ingreso de alimentos al país.

Esto ha llevado a una nueva preocupación para la industria frigorífica nacional, que ya ha recibido planteos de renegociación e incluso de cancelación de contratos por parte de importadores, según informaron industriales este lunes en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

La nueva complicación para los exportadores de carne uruguaya está básicamente atada por los contenedores en tránsito o en puertos chinos. A este panorama de incertidumbre hay que agregarle que en las últimas cinco semanas los precios de exportación de la carne vacuna en China vienen de capa caída y no repuntan.

Ante la decena de nuevos brotes que parecen haber tenido su origen en el mercado mayorista Xinfadi y hacen crecer los temores de una nueva ola de la pandemia, varios barrios de la capital China están en situación de confinamiento.

Según pudo saber El Observador, aunque aún no se maneja información oficial, la estrategia que va a llevar adelante el gobierno uruguayo ante las inminentes inspecciones provistas por las autoridades chinas- particularmente las aduaneras-, es la de apelar al estatus sanitario que tiene Uruguay en la actualidad con una pandemia prácticamente bajo control.

Entre las gestiones que están llevando por estas horas tanto cancillería, el Ministerio de Ganadería, como el Instituto Nacional de Carnes (INAC), una de las primeras inquietudes a considerar radica en si en los controles chinos se van a considerar el nivel de riesgo de los distintos países y también de los productos.

En este sentido, dado que las primeras versiones desde el país asiático apuntan a que el rebrote se vincula a salmón proveniente de Noruega, desde Uruguay se buscara no tener el mismo tratamiento, incluso de países vecinos como Argentina y Brasil, donde el virus avanza a paso firme y está lejos de estar bajo control.

En esta línea, el presidente del INAC, Fernando Mattos, consideró que “no sería razonable desde el punto de vista científico” pensar que pudiera haber una transmisión del virus en alimentos “y mucho menos en un viaje tan extenso vía marítima” con 50 días de navegación.

“Uruguay debería estar afuera de esta exigencia, debido a que tenemos no solo una infección declinante en su población, sino además porque no se ha tenido ninguna infección a través de alimentos. Y tampoco dentro de la industria frigorífica”, afirmó el jerarca.

Mattos declaró a Punto de Equilibrio de Carve que se comenzó a hacer doble chequeo en China generando demoras en los flujos comerciales y falta de disponibilidad para los importadores, que ya ha generado pedidos de renegociación e incluso cancelación de algunos contratos.

Con respecto a la implementación de protocolos más estrictos, indicó que las consecuencias en el aparato logístico también tendrán problemas para los cobros.

“Estos temas vinculados a lo sanitario, que tiene tanta sensibilidad en países que fueron fuertemente afectados, genera también una retracción del consumo cuando se estaba retornando a la actividad -por ejemplo en restaurantes-. Afecta directamente la demanda, y por ende, el precio de los alimentos”, alertó Mattos.

Un destino clave

Después de un último trimestre de 2019 de fuerte demanda desde el país asiático, algunas medidas tomadas por el gobierno chino -incluso antes de confirmados los primeros casos de covid-19- retrajeron fuertemente las ventas y los precios de la carne vacuna uruguaya. De todas formas sigue siendo por lejos el principal mercado para los exportadores uruguayos.

A principios de 2020, el mercado se desplomó durante enero y febrero, pero luego mostró indicios de firmeza en las colocaciones de marzo, abril y el arranque de mayo.

Según datos de Aduana, Uruguay exportó carne enfriada y congelada en lo que va del año a China por US$ 308 millones, logrando su punto más alto en marzo cuando alcanzó los US$ 73,6 millones. En enero y febrero las ventas hacia ese país fueron por menos de US$ 50 millones, mientras que durante abril y mayo rondaron los US$ 60 millones cada mes.

Más de 100 casos confirmados por OMS

Más de un centenar de nuevos casos de coronavirus se confirmaron en Pekín, informó este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), en momentos que crecen los temores de una segunda ola de la pandemia.

"Incluso los países que han demostrado su capacidad para suprimir la transmisión de la covid-19 tienen que seguir atentos ante la posibilidad de la reaparición" del virus, advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa telemática.

"La semana pasada, China dio cuenta de un nuevo foco en Pekín, tras 50 días sin ningún caso en la ciudad. Se han confirmado ahora más de 100 casos. Se está investigando el origen y el alcance del brote", dijo.

Por su parte, Maria Van Kerkhove, alta responsable de la OMS, precisó que, por el momento, no se había registrado ningún deceso.

"Tras más de 50 días sin transmisión local significativa, un foco así es preocupante. Tiene que ser investigado y debe ser controlado, y es exactamente lo que hacen las autoridades chinas", señaló el director de emergencias sanitarias de la institución, Michael Ryan. El nuevo coronavirus parecía casi eliminado en China, donde irrumpió a finales de 2019 en Wuhan, en el centro del país, hasta que este nuevo foco fue detectado en la capital la semana pasada.

Con AFP