Nuevo Mercado Modelo se inaugurará en noviembre sin la obra vial de ingreso

El primer fin de semana de noviembre –que coincide con el feriado del Día de los Muertos– se hará la mudanza del viejo Mercado Modelo al Parque Agroalimentario que construye la Unidad Agroalimentaria Montevideo (UAM) en Luis Eduardo Pérez y la ruta 5, en la zona de La Tablada, informó a El Observador el presidente de la UAM, José Saavedra.

Pero hay una obra que resta por hacer en una zona en la que, a partir de noviembre, circularán más de 300 camiones de gran porte diarios. En el cruce de la ruta 5 y la calle Luis Eduardo Pérez se hará un intercambiador, que aún no se comenzó a construir.

Esta obra, sobre una ruta nacional, está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). "Se está hablando de ese tema, no tengo la fecha exacta de comienzo de obra, pero sí está prevista", dijo Juan José Olaizola, subsecretario del MTOP a El Observador.

Olaizola explicó que esta construcción está incluida en un paquete de obras que se van a hacer en la ruta 5, que incluye otro intercambiador en la entrada sur de la ciudad de Canelones.

"Estamos en julio y no empezó todavía, y es una obra importante", comentó Olaizola.

Durante el tiempo en el que el intercambiador no esté pronto se hará, de forma provisoria, un anillo vial para el cruce entre el camino y la ruta y así soportar el tránsito que aumentará a partir de noviembre.

UAM se encargó, en tanto, de hacer el hacer un camino de seis carriles en el camino en la calle Luis Eduardo Pérez, donde está la entrada del parque, un predio de 95 hectáreas.

La obra del Parque Agroalimentario –que será el mayor centro de comercialización hortifrutícola– no tuvo retrasos a pesar de la emergencia sanitaria del coronavirus y se inaugurará en la fecha que estaba planeada, pese a que en las primeras semanas de pandemia en Uruguay las autoridades temieron por una posible demora. Los trabajos solo se detuvieron las dos semanas que la construcción no trabajó por la pandemia y la Semana Santa, que estuvieron de licencia, pero luego se retomaron. Hoy trabajan entre 300 y 350 obreros. "Parecía que iba a ser una cosa terrible, pero no, por suerte. Estoy re contento no solo por la obra, sino por Uruguay", comentó Saavedra.

Mejora para trabajadores y en seguridad

La entrada al Parque Agroalimentario tendrá un único ingreso, a diferencia de las 13 entradas y salidas que hay en el Mercado Modelo. Saavedra comparó este nuevo sistema con el que tiene Zonamerica, donde hay un acceso rápido –parecido al del telepeaje– y cada persona tiene su propia identificación.

Este nuevo lugar "juega a favor" de la seguridad, un tema en el que las autoridades están haciendo un "esfuerzo grande". Con el sistema del telepeaje "trazás a la gente que entra y sale", explicó el presidente de UAM.

Saavedra destacó que otro "cambio favorable" del futuro centro hortifrutícula serán las condiciones de trabajo de los más de 5.000 empleados, que en el Mercado Modelo habitualmente tienen "condiciones duras". "Hay una mejora en la condición laboral muy importante", destacó.

Los ciclos de estos grandes mercados son de entre 25 y 40 años, dijo, y, por tanto, el Mercado Modelo de Montevideo, que funciona hace 84 años, "cumplió de manera sobrada su vida útil".

"El diseño logístico de operativa era pensado para carros tirados por caballos. Hoy tenés camiones de 40 toneladas y 20 metros de largo que no entran. Tenés que bajar los productos al piso, ponerlos en unos carritos, llevarlos para adentro; después sacarlos en los carritos, ponerlos en los camiones. Es un lío bárbaro", explicó Saavedra.

Se libera la ciudad

El Mercado Modelo ocupa dentro de Montevideo siete hectáreas, que quedarán "liberadas". "Esto va a mejorar muchísimo las condiciones de los productores, que tengan un lugar para venir a comercializar y liberar en el corazón de la ciudad", dijo el jerarca de la UAM.

El nuevo parque abarcará otros rubros además del de frutas y hortalizas. También comprende el mercado polivalente y actividades logísticas. Estas operaciones implicaban que más camiones ingresen a Montevideo, algo que tampoco será necesario.

La UAM es una empresa pública que funciona dentro del derecho privado creada por ley. El directorio –que además de Saavedra lo integran Enrique Rodríguez, como tesorero, y Alfredo Pérez, como secretario– fue designado por la Intendencia de Montevideo, aunque ninguno de los tres tiene un vínculo municipal, según dijo Saavedra en una entrevista con El Observador en octubre.

La inversión es de US$ 65 millones en total. La Intendencia de Montevideo aporta de US$ 30 a US$ 32 millones, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca US$ 15 millones y el Banco República de US$ 20 a US$ 25 millones, informó.

El ministro de Industria, Omar Paganini, visitó la obra a fines de mayo y destacó que el Parque Agroalimentario es un "emprendimiento impresionante", que va a "cambiar la logística de los alimentos en Montevideo". "Esperamos que sea la semilla de un clúster para industrias que se puedan instalar alrededor", comentó el secretario de Estado sobre las posibilidades de desarrollar otras industrias cerca del parque.

En abril de 2018 se instaló la piedra fundamental del Parque Agroalimentario e, inicialmente estaba previsto que se construyera en dos años. "Al estar al frente de un proyecto de este tipo es una satisfacción muy grande. Junto con un equipo que es espectacular, con gente de muchísimos años en el mercado", finalizó Saavedra.