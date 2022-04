Nuez pecán y robles suman productividad y ganancias

Por Luis López (*), especial para El Observador

El posicionamiento de frutos de alto valor nutricional y otros atractivos –como versatilidad gastronómica y sabor– tiene una relevancia creciente en la cadena alimenticia mundial. Hay poblaciones de países potencia –China es un caso– con mejor estatus económico, lo que genera un alza en la demanda de nueces (cosechadas de montes con nogales) y trufas (de montes con robles).

Los pedidos por esos commodities crecen, los precios se disparan y aumenta el atractivo en los productores locales por apostar a rubros que les brindan mucho más que esos frutos.

Uruguay, bien posicionado en los mercados externos como productor de alimentos de calidad, se beneficia con esa demanda por frutos con múltiples beneficios.

Juan Samuelle

Luis López y un ejemplo de las plantas listas para entregar.

Los nogales y los robles son plantaciones de fácil desarrollo y ya hay en Uruguay varias experiencias exitosas, promovidas por el vivero Imperio Verde como proveedor de las plantas.

Ambas especies se adaptan a todo el país. Si bien demandan poco trabajo dada su rusticidad, el vivero Imperio Verde brinda un servicio integral: la elaboración del proyecto de plantación, el traslado de las plantas, su instalación y el seguimiento de los montes, con un asesoramiento gratuito y garantía escrita.

Buscamos con la implantación de nogales y robles ampliar los productos de una misma extensión de tierra en la que producimos en ganadería de carne, leche y/o lana, en horticultura o fruticultura, ya que el monte no desplaza a nadie, coexiste en total armonía, generando sinergias e incluso ambientando otras explotaciones, como el agroturismo.

Juan Samuelle

La producción para trasladar a los campos en 2022 destaca por su calidad y sanidad.

La instalación de un monte con nogales o robles se puede hacer a partir de reservas que el vivero recibe en cualquier momento del año y es una decisión que capitaliza al campo.

Los precios del mercado para frutas secas y trufas siempre están subiendo, son productos de alta gastronomía, con demanda constante.

El árbol de nuez pecan produce por tres generaciones, unos 150 años, el acopio no requiere cámara de frío, no exige energía eléctrica y se suma el valor de la madera: un árbol de 50 años alcanza los US$ 10.000.

Una hectárea de nuez puede aportar de US$ 10.000 a US$ 30.000, dependiendo la carga por hectárea.

El roble produce madera de alta calidad, trufas, bellotas y hongos shiitake; brinda bellotas y trufas a partir del 8° año y madera aserrable desde el 14° año.

Juan Samuelle

Los viveristas brindan un servicio integral a los clientes.

Es un gusto para el vivero Imperio Verde recibir y guiar al cliente en el camino de producir con técnicas de aprovechamiento y mejoras de suelos por medio de agregados de abonos naturales y manejos amigables con el medio ambiente, para dejar a futuras generaciones un mejor lugar para vivir y crecer.

(*) Perito agrónomo, director del vivero Imperio Verde