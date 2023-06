"O negociás o negociás": Policía investiga a un hombre que amenazó a Lacalle Pou y al Betito Suárez y que internaron en el Vilardebó

El Ministerio del Interior investiga a una persona que amenazó, a través de historias de Instagram, al presidente de la República, Luis Lacalle Pou y que invitó al narcotraficante Luis "Betito" Suárez a que se contacte con él porque "hay plata por hacer".

A través de historias de Instagram, desde su usuario BallaqueRodrigo, el joven se presenta como el "Gordo Toto del Buceo". Arriba de un auto, comienza a hablar frente a la cámara y dice que las calles del Buceo son de él. "Las calles son mías, el Buceo es mío, el Uruguay es mío, ¿con quién hay que hablar?", afirma.

"Plata o plomo, ustedes eligen. Se portan rico. No me mandan más patrulleros por este barrio, en el Buceo no quiero ningún patrullero, no quiero. ¿Me explico? No quiero patrulleros, si no, ya saben, el que avisa no traiciona", continúa mientras se ríe y hace gestos de pistolas con las manos.

A su vez, también amenazó al presidente de la República. "Cuquito Lacalle: o negociás o negociás. ¿Me explico? Si no, esto va a ser una masacre, ¿Me entendieron o no? ¿Cómo tengo que hablar? Estoy dispuesto a calzar al perro, al gato, estoy dispuesto a matar a toda la policía".

Por su parte, también mencionó al narcotraficante Luis "Betito" Suárez. "Beto Suárez, a vos te estoy hablando, el Gordo Toto del Buceo, me presento, un placer. Mandame tu número, Beto Suárez, hay plata para hacer, bicho".

La persona está internada desde el 3 de junio en el Hospital Vilardebó. El caso lo sigue la Dirección de Inteligencia,