Oficialismo promete "más temprano que tarde" acuerdo sobre prisión domiciliaria y tenencia compartida

El senador frenteamplista Charles Carrera (MPP) le hizo un reclamo concreto este martes a sus colegas del oficialismo en la Comisión de Constitución y Legislación. El legislador opositor pidió allí "transparencia" sobre la definición de dos asuntos concretos. Se trataba de dos proyectos de ley que desde hace varios meses están trancados en el Parlamento por diferencias internas en la coalición de gobierno.

La pregunta de Carrera, según explicó, respondía a diversos comentarios de algunos legisladores oficialistas que, a través de la prensa, indicaban una definición. Uno era la iniciativa de prisión domiciliaria preceptiva para mayores de 65 años. el otro, la ley de corresponsabilidad en la crianza.

"No es bueno que la comisión se maneje por trascendidos de prensa" le contestó la nacionalista Graciela Bianchi al reconocer que la oposición "merece saber" la situación exacta de estos dos proyectos de ley. Según aclaró, ambos están proceso de discusión en el oficialismo y es posible que "más temprano que tarde", el acuerdo llegue. La definición, señaló, primero será compartida con los socios de la coalición. "No podemos asegurar la fecha", dijo Bianchi, al apuntar que "se está cerca" aunque aún no hay condiciones para reincorporar esas dos iniciativas en el orden del día de la comisión.

Lo cierto es que los senadores nacionalistas Carmen Asiaín y Gustavo Penadés presentaron ante su partido un "documento marco" con los lineamientos generales de un texto que pretende establecer un régimen general sobre prisión domiciliaria, ampliando el universo que planteaban los cabildantes y sin pensar en situaciones concretas.

Tal como lo había adelantado Penadés a El Observador en el mes de abril, los principales cambios con respecto a lo que había presentado Cabildo Abierto pasan por la edad prevista para acceder a ese beneficio y qué delitos puede implementarse. La nueva redacción plantea un edad mínima de 70 años para que la Justicia deba establecer preceptivamente la prisión domiciliaria. Entre los 65 y los 70 años, la definición quedará en manos del juez..

Pero más allá de la edad en cuestión, la idea de los nacionalistas apunta a contemplar otras situaciones. Esta semana, para un informe divulgado por En Perspectiva, Asiaín había explicado una serie de previsiones que se pretenden contemplar y que harán que de los focos del nuevo proyecto estén en las mujeres presas.

Así, la prisión domiciliaria sería recomendado en los casos de madres lactantes o con niños cargo de hasta cinco años edad. También contempla el caso de los niños de hasta diez años con problemas de salud o que no puedan ser cuidados por otra persona fuera de prisión.

El nuevo proyecto también prevé los casos de personas adultas, de cualquier sexo, con graves problemas de salud certificados o con una discapacidad severa que vuelva incompatible su estancia en prisión.

La nueva iniciativa, que en los hechos supone descartar en su práctica totalidad el proyecto de Cabildo Abierto, establece además en qué casos la prisión domiciliaria no podrá ser establecida. Allí se incluye a los responsables de delitos de lesa humanidad, violencia de género y sexual y narcotráfico. Con este último punto se busca, según Asiaín, que las bandas de narcotraficantes no terminen reclutando u obligando a mujeres a vender droga bajo la excusa de que tendrán una pena menor.

Tampoco podrán acceder las personas que deban cumplir prisión domiciliaria en el mismo lugar en el que viven sus víctimas. Un informe presentado en noviembre del año pasado por el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, indicaba que el 40% de los presos mayores de 65 años estaban en esos momentos encarcelados por delitos sexuales, lo que supondría en muchos casos pasar a pernoctar en los mismos espacios en los que cometieron los hechos por los que fueron condenados.

Por otra parte Asiaín logró cerrar en las últimas horas un acuerdo con su colega colorada Carmen Sanguinetti en torno a modificaciones al proyecto de tenencia compartida. El nuevo texto ya cuenta con el aval de los dos partidos tradicionales

Según explicó a Asiaín, la principal modificación pasa por contemplar un reclamo de Sanguinetti de prever la preservación del "interés" del niño involucrado en una disputa sobre tenencia, y que existan "garantías" de que su voz será escuchada por el juez. Una detalle que según la senadora nacionalista ya preveía pero que ahora queda "negro sobre blanco".

La redacción original de este proyecto de ley cuenta con sanción en Diputados, por lo que si el Senado incorpora estas modificaciones deberá ser nuevamente ratificado, aunque sin discusión, por la Cámara Baja.