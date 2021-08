Olímpicos de Tokio: cómo fueron los 400 m con vallas en que se rompió dos veces el récord del mundo

Ha sido considerada una de las mejores carreras en la historia del atletismo moderno de los Juegos Olímpicos.

El noruego Karsten Warholm rompió el récord mundial de los 400 metros con vallas la noche del martes en Tokyo 2020.

Le siguió el estadounidense Rai Benjamin, quien también batió la marca. Y el brasileño Alison dos Santos se quedó con el tercer lugar, a dos centésimas de conseguirlo.

Fue el 1-2-3 de una carrera memorable.

Al brincar el último obstáculo, Warholm, de 25 años, hizo un cierre impresionante y detuvo el cronómetro en 45,94 segundos, rompiendo su propio récord mundial de 46,70 que estableció hace un mes.

El estadounidense Benjamin (24 años) estaba pisándole los talones: codo a codo luchaba con el noruego en los últimos metros, pero al final se quedó con la plata a pesar de que su tiempo de 46,17 también superó el récord mundial.

Y el brasileño Dos Santos, de 21 años, también tuvo un gran sprint final y se hizo con el bronce al finalizar la carrera en 46,72.

Reuters Warholm hizo un cierre insuperable para el estadounidense Benjamin.

Warholm no lo podía creer.

Miró en la pantalla su tiempo, se llevó las manos a la cabeza y en un arranque de júbilo rompió su traje, al estilo Superman.

"Todavía no me lo creo, pero me siento extasiado", le dijo el noruego a BBC Sport.

"No puedo creer el tiempo, ¡es tan rápido! Muchas veces me preguntan sobre la carrera perfecta… dije que no existía, pero esto es lo más cerca que he estado. Era lo único que faltaba en mi colección [de medallas]", añadió.

Benjamin también estaba eufórico: "Si me hubieras dicho que correría 46,1 y perdería, probablemente te daría un golpe", dijo el estadounidense a la prensa.

"Esta fue probablemente la mejor carrera en la historia olímpica".

"¡Es Superman!"

El hecho de que dos competidores superaran la marca mundial, y la forma en que los punteros compitieron hasta el final, ha sido extraordinario.

"Cuando se habla de récords mundiales, este [el de Warholm] está por encima del tiempo de Usain Bolt de 9,58 segundos en los 100 metros, y con los 10,49 segundos de Flo Jo en los 100 metros", le dijo a la BBC el dos veces campeón del mundo de 110 metros con vallas, Colin Jackson.

"Este es uno de los récords mundiales más destacados y estoy bastante seguro de que ese récord mundial perdurará. Es simplemente impresionante, Guau, estoy realmente en estado de shock", exclamó.

Por otra parte, el exatleta Steve Cram señaló: "No puedo creer lo que acabamos de ver. Dos hombres corriendo tiempos con los que solo podrías soñar".

"No es de extrañar que se rompa la camisa, ¡es Superman en este evento!", añadió.

