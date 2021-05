Ollas populares: el camino que eligió el Mides y la coordinación con la IMM

En 18 de los 19 departamentos del país el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) concretó a través del Estado el apoyo explícito a ollas populares anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou en su visita a la Asamblea General el 2° de marzo pasado. En casi todo el territorio del país acudió a convenios entre el Instituto Nacional de Alimentación (Inda) —repartición bajo su égida— y las intendencias. En todos menos en Montevideo, que concentra a la mayor cantidad de estas iniciativas.

En la capital y área metropolitana, en cambio, se apostó por un convenio con la asociación civil Uruguay Adelante (UA), conformada desde comienzos de la pandemia con la finalidad de unificar las "ineficiencias de tener tantos grupos dedicados al mismo problema", según dijo uno de sus titulares, Santiago Pérez, en entrevista con En Perspectiva hace casi un año. Uruguay Adelante administrará un monto de $65 millones cubiertos por el Fondo Coronavirus hasta el 31 de julio, que tornará en insumos para las ollas populares.

En la capital no se recurrió al INDA, a pesar de que tenía como antecedente directo a la experiencia de liderar un convenio por $17 millones con, entre otras, dos organizaciones de ollas en Montevideo. "Vino dispuesto así del Mides", respondió su titular, Ignacio Elgue, a El Observador. En esa instancia ejecutó también apoyos para ollas en Ciudad del Plata (San José), Salto y Canelones.

Tampoco se acudió a la Intendencia de Montevideo (IMM), a pesar de que desde diciembre lleva a cabo una asistencia al rubro a través del Plan ABC. "Nosotros tenemos toda la infraestructura para repartir la comida, sí, y de hecho lo hacemos. Estamos para apoyar de manera transparente, respetando la libertad de asociación", contestó la intendenta Carolina Cosse al ser consultada en Desayunos Informales. Para fin de año la comuna proyecta haber invertido un total de US$ 2 millones para la compra de víveres.

Leonardo Carreño

La "tercerización" cuestionada: por qué el Mides no apoyó a las ollas populares en Montevideo a través del Estado

UA cuenta con un local en Francisco Echagoyen —próximo al Hipódromo— donde concentra los recursos. Desde allí distribuyen los víveres a modo de un kit que rinde 360 porciones —en base a ello se define con qué frecuencia y cuántos kits percibe cada iniciativa según sus condiciones—, que son recolectados por cada olla o red. Varias iniciativas populares consultadas coincidieron en que el sistema tiene buenos resultados y al fin y al cabo cumple con el cometido de llevar los alimentos a la olla.

Aún así, su vinculación despertó críticas: el sindicato del Mides catalogó la decisión del entonces ministro Pablo Bartol como una "tercerización"; desde el gremio del INDA consideran que al director Elgue "se la jugaron por atrás" a la hora de resolver los apoyos en área metropolitana; y la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) —una de las receptoras de los víveres de Uruguay Adelante— sostiene que "no hay razón de entender el por qué tiene que tercerizarse" el aporte "a una organización que ni personería jurídica tiene".

¿Por qué entonces el Mides optó por acordar con UA en vez de recurrir a los organismos estatales como lo hizo en el resto del país?

"Capacidad logística"

El convenio tuvo su origen en más de una propuesta que la propia organización hizo llegar a la cartera. "La última ya fue sobre fines del año pasado, esa es la que empieza de alguna forma a tomar cuerpo, y es la que se concreta", contó a El Observador la directora territorial del Mides en Montevideo, Carolina Murphy. UA fue la única organización que presentó propuestas a la cartera, aseguró.

"La razón más importante es que nos estamos sumando a algo que ya había instalado la solidaridad de los uruguayos, y a lo que hoy el gobierno le da una inyección económica", sostuvo la jerarca, que está al frente de la coordinación. Murphy puntó que "es lo mismo" que se hizo en capital con Redalco, una asociación con larga trayectoria de distribuir frutas y verduras cuyo descarte evita en chacras y el Mercado Modelo.

A fines de diciembre la organización acordó con el INDA el aporte de 40 toneladas mensuales. "Ahí se había firmado el convenio teniendo en cuenta la expertise y la capacidad logística", explicó la directora territorial. "Además está la propuesta que se presentó (de parte de Uruguay Adelante)", añadió. "Hay temas en cuanto a precios y tiempos de compra que la hacen realmente muy buena. El plato de comida termina estando en una relación precio y calidad muy buena", recalcó.

Camilo dos Santos

¿Por qué no acudió al INDA en Montevideo cuando sí lo hizo en los otros 18 departamentos? "Hoy, en lugar de atender a solo unos de los departamentos del interior, tiene que atender a todos", argumentó Murphy. "(Antes) eran solo de $17 millones y cinco departamentos. Hoy son $50 millones y 18 departamentos. No es lo mismo", repitió.

¿Por qué no recurrió a la IMM cuando sí coordinó el apoyo con las otras 18 comunas? "Ahí hay limitaciones hasta para las salidas de los vehículos de la intendencia respecto a pasar los límites departamentales", empezó la jerarca, y recordó que el convenio con Uruguay Adelante abarca también localidades del área metropolitana. "Acá se trataba de atender a las redes en su conjunto".

—¿Hubo comunicación con la intendencia al respecto?

—No. Cuando la Intendencia implementa el Plan ABC tampoco hubo una comunicación con nosotros. La IMM da un determinado apoyo y me he encontrado con ollas de aluminio que ha aportado y que son un insumo muy valioso. En la vía de los hechos se ha dado un buen complemento, y las ollas lo ven como muy valioso.

No obstante, Murphy acotó que mantiene reuniones periódicas con la directora de Desarrollo Social de la comuna, Mercedes Clara. De hecho, a raíz de un encuentro mantenido esta semana, acordaron una lista de víveres a ser distribuidos por la comuna que no se incluyen en los brindados por UA, según informó Clara, tales como salsa de tomate, maizena y lentejas. Además, la IMM acordó con la CPS el traslado de los insumos aportados por Uruguay Adelante hacia sus centros de acopio. "Estamos caminando hacia un trabajo más conjunto", dijo la jerarca municipal a El Observador.

Por su parte, uno de los referentes de Uruguay Adelante, el chef Jesús Graña, defendió que el Estado recurra a una organización. "En este gobierno, en los tres anteriores y así sucesivamente, el Estado, a través del Codicen, del Mides, el INDA, el INAU, le compra comida a privados", sostuvo en diálogo con En Perspectiva. "Nadie discute en este país por qué Teyma construye la carretera y no lo hace el Estado", señaló, y sentenció: "El metier del Estado es ver cómo la población tiene la comida, pero en la logística entendió que a través de un privado lo puede organizar de mejor manera".

El encuentro que no fue

En diciembre del año pasado el Mides promovió un espacio de diálogo con distintos actores capitalinos. Quien coordinó el encuentro fue el ex subsecretario Armando Castaingdebat, tras una gestión del hoy difunto alcalde nacionalista Andrés Abt para montar una red de asistencia alimentaria en Montevideo. A esa instancia estaban invitados además representantes de la educación y del INAU.

A esa reunión mantenida en la sede ministerial de 18 de Julio no concurrió nadie de la IMM, y ninguno de los cinco alcaldes frenteamplistas, a pesar de que el gobierno sostiene haberlos invitado. Desde la IMM aseguraron a El Observador que no recibieron ninguna invitación. La mesa no se volvió a convocar.