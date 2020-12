Operativo en Navidad: patrullaje preventivo y refuerzo del 911 para denunciar aglomeraciones

El Ministerio del Interior desplegó, este mediodía, el operativo especial para Nochebuena, Navidad y el fin de semana, para evitar aglomeraciones en el marco de la ley que reglamentó la suspensión del derecho de reunión a raíz de la emergencia sanitaria.

El director nacional de Policía, Diego Fernández, contó que en el operativo se reforzó la atención de la línea 911. Quienes llamen para denunciar una aglomeración, fiesta clandestina o incumplimiento de alguna medida sanitaria podrán seleccionar la opción 1 en el teléfono o en la app. De esta forma se diferencian estas llamadas de las denuncias respecto a otros delitos.

Además, habrá efectivos distribuidos en todo el país haciendo patrullaje preventivo. "La distribución es a nivel nacional, en Montevideo hemos dividido en cuatro zonas y hay 1.200 efectivos a lo largo de todo el fin de semana", explicó Fernández este jueves en rueda de prensa desde las canteras del Parque Rodó, donde se presentó el operativo.

La policía está coordinada con los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed), con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y Fiscalía, para derivar las llamadas que se reciban o las situaciones que se detecten durante el patrullaje.

Por otra parte, el helicóptero sobrevolará durante el día y la noche. "Estamos empeñando todos los recursos, personal de Bomberos, Caminera, Guardia Republicana y Jefatura de Policía. Es un apoyo a la sociedad para quien no ha adoptado las medidas de precaución necesarias", señaló.

Fernández explicó cómo procederá la policía en caso que se detecte una aglomeración. "Se va a invitar a quien incumpla a que desista y, en caso de que no se acaten las resoluciones se van a aplicar medidas, que vienen de Presidencia, Cecoed y llega hasta la policía", puntualizó.

"Vamos a ayudar a que podamos combatir la enfermedad y el fin de semana es fundamental para nosotros", sostuvo Fernández.

La reglamentación de la ley no establece la cantidad exacta que implica una aglomeración, y Fernández remarcó que depende "de cada caso". "Depende de dónde estén las personas reunidas, es cuando vamos a entender si es una aglomeración o no. La ley no dio números, hay una guía y depende si es al aire libre, si usan tapabocas. Eso va a determinar cuándo vamos a actuar o no".

El decreto establece que se limitarán "transitoriamente" las aglomeraciones de personas que generen riesgo sanitario. Para ello, trabajarán en "forma coordinada" los ministerios de Salud Pública, Interior y Defensa Nacional, así como los Comités Departamentales de Emergencia y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed).

"Quien infrinja las disposiciones legales y reglamentarias de referencia, será advertido a desistir de su actitud. En caso de permanecer o persistir, el Poder Ejecutivo podrá aplicar sanciones por los incumplimientos a las disposiciones de la ley que se reglamenta, las que podrán consistir en: apercibimiento, observaciones y multas de 30 a 1.000 Unidades Reajustables, además de las denuncias penales que pudieren corresponder", precisa el decreto con fecha 21 de diciembre.

Sobre fiestas organizadas en casas particulares, si bien la policía no puede ingresar sin la orden de un juez, el director de Policía explicó que se puede "notificar" y "decirles a las personas que están incurriendo en una conducta inapropiada, que tienen que corregirla o sino se lo intima, si no da resultado se intima a fiscalía", remarcó.

Refuerzo del 911

El Ministerio del Interior reforzó el teléfono de emergencias 911 para denunciar aglomeraciones y fiestas clandestinas.

El director del Centro de Comando Unificado, Alejandro Sánchez, explicó que el usuario tiene la opción uno para denunciar cualquier tipo de situación sobre las medidas sanitarias, y la opción dos, que es para una llamada de emergencia real policial. "Van a atender cadetes de la Escuela de Policía. Una vez que reciben la llamada la derivan al interior si corresponde, si es una consulta o denuncia por un comercio abierto se hacen coordinaciones con la intendencia, y si es por un tema sanitario se coordina con el MSP.