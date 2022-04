Óscar Ortega: "Uruguay va a dar que hablar en el Mundial"

Óscar Ortega, el preparador físico de Atlético de Madrid y de la selección uruguaya en los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 dijo que hay que tener "cuidado" con la celeste en el torneo que se disputará en noviembre y vaticinó que el equipo de Diego Alonso "va a dar que hablar".

En declaraciones a Último al Arco que se emite por Sport 890, Ortega dijo que la posibilidad de estar con Uruguay en el Mundial depende de Atlético de Madrid, ya que su vínculo se terminó tras las dos ventanas de Eliminatorias. Pero de momento no lo ha hablado porque el colchonero se juega mucho en la recta final de la temporada.

"El paso por la selección fue un crecimiento profesional y una gran responsabilidad de continuar el trabajo de un cuerpo técnico anterior muy prestigioso también. Es haber realizado esa tarea conjuntamente con compañeros y un cuerpo técnico de Alonso, Darío, Gaby, el profesor Guilherme, el profe Souto, con quienes conformamos un lindo grupo de trabajo. Me sentí muy cómodo, sobre todo con los futbolistas que nos dieron una participación con gran predisposición a lo que presentamos y me sentí muy a gusto, me tocó vivir momentos muy emotivos, fue algo mágico como vivencia profesional y humana. Fue una etapa muy linda, tenía un permiso del club, de su presidente Miguel Ángel Gil y del Cholo Simeone que era por las dos llaves de Eliminatorias, eran cuatro partidos muy importantes y pudimos meter el pleno. He cerrado el vínculo, tuve algún contacto con gente de la Asociación pero más que nada por lo personal porque también hicimos muy buenos vínculos con Matías Pérez, con el presidente y con Ache, el guerrero como le digo yo", expresó.

Javier Soriano / AFP

Diego Simeone, una relación profesional y humana de 15 años

"Ache es el hombre que marca la experiencia del grupo, tiene mil batallas, tiene muchas tablas, hicimos una muy linda relación desde el partido con Paraguay, sentimos su experiencia con todo el grupo de la Asociación", manifestó.

"Cuando terminé me metí en Atlético de Madrid que es mi otra casa, es mi tercera vez en el club, llevo 10 años en esta última instancia y 15 con el mismo entrenador. Cumplí una etapa muy linda con Uruguay y no he conversado con la gente de Atlético de Madrid, nos estamos jugando cosas muy importantes: el final de la Liga, los partidos con Manchester City. Todo profesional quiere estar en un Mundial, creo firmemente que Uruguay, como les dije antes del partido ante Paraguay que iba a clasificar, porque tiene gran potencial, y ahora también les digo, cuidado Uruguay, cuidado con su preparación porque Uruguay va a dar que hablar en el Mundial. Uno que mira el fútbol desde otra órbita y los potenciales que hay aquí, a veces a Sudamérica las realidades llegan un poco agrandadas. Uruguay no está lejos de nadie, no es diferente a nadie y tiene tanta capacidad como las grandes potencias de aquí. Tiene muchas herramientas, encontré un grupo con una gran proyección, si llega bien preparado, si el azar acompaña dará que hablar, y tiene un gran entrenador como Diego", dijo Ortega.

"Quiero manifestar mi sentimiento por la selección, pero también el agradecimiento que tengo por Atlético de Madrid. No sé qué posibilidades pueda darme el club para que pueda participar con la selección porque no lo he hablado, este es un momento muy importante para el club", remarcó.

"Alonso es natural transmite lo que siente, mucha pasión, el mensaje le llega a los futbolistas. Dio un mensaje claro, contundente, simple, dándole confianza a los futbolistas, con tareas realizables a buen nivel. Diego tiene un muy buen cuerpo técnico, Souto está siempre pegado a los futbolistas, Guilherme hace un gran seguimiento, ese grupo de trabajo sigue a más de 60 futbolistas y tiene vínculos con todos los cuerpos técnicos de los equipos. Si un jugador sale a los 60 minutos en su equipo, saben por qué razón fue, manejan mucha información".

"Hacía mucho tiempo que no estaba en Uruguay y con la gente tan entregada con su selección. Estaba con mi familia uruguaya, la pasé brillante, me sentí como si no me hubiese ido nunca", manifestó Ortega.

Sobre Luis Suárez expresó: "Es un gran profesional, entrena muy bien, se mantiene en muy buena condición, no tiene ningún problema físico, hizo muy buenas performances con la selección, la primera con Paraguay y con Chile. No le está tocando jugar porque hay jugadores que lo están haciendo mejor y por eso le ha tocado jugar menos, pero no está distanciado del grupo, para nosotros es un jugador de enorme valía y sobre todo en momentos claves. Tengo la convicción de que va a llegar muy bien al Mundial, sigue con ese gol latente y va a ser un jugador muy importante en el Mundial. Luis va a ir con buena competencia esté donde esté. Diego Alonso siempre dice que había jugadores que no competían y tenían gran rendimiento en la selección. La selección es algo diferente, tiene un sabor especial, los futbolistas se brindan de una manera distinta, hay un plus", declaró.

AFP

Luis Suárez y su momento en Atlético

Sobre José María Giménez contó: "Arrastra un problema en el sóleo, no lo estamos acelerando, ya venía tocado, creo que luego del parón va a volver sin ningún tipo de problemas. Ahora jugamos con Granada, el fin de semana tenemos libre porque es la final de la Copa del Rey y el otro sábado nos enfrentamos con Bilbao en Bilbao y ahí va a estar presente".

@Atleti

Josema Giménez apronta la vuelta sin apuros

"Tengo dos años más de contrato con Atlético, aparte de este que transitamos, siempre basado en que el equipo esté clasificado a Champions porque eso le puede dar al club otra soltura para manejarse. La fecha de caducidad es la misma que la del Cholo, tenemos muchos años juntos, somos amigos, tenemos una vida juntos y no me planteo otra cosa que si él decida irse de Atlético de Madrid yo me iré con él, la caducidad es hasta donde él la marque", concluyó.