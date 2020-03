Oscarizadas, pilotos legendarios y fútbol de antaño: ¿qué ver esta semana?

Parásitos

La más reciente ganadora del Oscar a Mejor película se convirtió en todo un fenómeno. Esta película del cineasta surcoreano Bong Joon-Ho se ganó el corazón y los aplausos de los espectadores de distintas partes del mundo por contar una historia que transcurre en Seúl, pero que tiene un espíritu global, con sus reflexiones sobre la diferencia de clases, la sociedad capitalista y el mundo moderno. Una familia pobre se infiltra gradualmente en los roles de servicio de una familia millonaria, a través de farsas y engaños. Pero lo que comienza como una película sobre un grupo de estafadores termina mezclando elementos de otros géneros, y agregando elementos inesperados. Disponible para alquiler en NS NOW.

The plot against America

Se define como ucronía aquella historia que plantea un presente diferente si determinados hechos históricos hubieran sucedido de otra forma. ¿Qué hubiera pasado si el Imperio Romano no caía? ¿Cómo sería el mundo si la segunda guerra mundial la ganaba el Eje? O, como se pregunta esta serie, basada en la novela homónima de Phillip Roth, ¿cómo sería Estados Unidos si en 1940 Roosevelt hubiera perdido la elección presidencial contra un candidato fascista? Está contada desde la persepectiva de una familia judía de Nueva Jersey, que con el nuevo gobierno comienza a verse perseguida, y con el escenario de fondo de una segunda guerra mundial sin participación estadounidense. La serie cuenta con John Turturro y WInona Ryder en su elenco, y detrás de esta adaptación está David Simon, responsable de series como The Wire, The Deuce y Show me a hero. Con un nuevo episodio cada lunes (ya van dos emitidos), puede verse en HBO Go, NS Now y demás plataformas de streaming de cables locales.

Fangio: el hombre que domaba las máquinas

En 2016, un estudio de una universidad británica estableció que el argentino Juan Manuel Fangio fue el mejor piloto de Fórmula 1 de toda la historia. Pero, ¿qué hizo que lo fuera? Este documental se mete en la vida, pero sobre todo en la carrera deportiva del piloto argentino, para analizar cómo se convirtió en un mito de la pista, con un legado de cinco títulos mundiales, y un talento llamativo para un deporte que desde entonces ha cambiado de forma radical, sobre todo en cuanto a sus estándares de seguridad y protección. A través de entrevistas y un amplio trabajo de archivo, se intenta corroborar lo planteado por el estudio. Disponible en Netflix.

Un juego de caballeros

Los orígenes del fútbol y cómo se convirtió de un pariente del rugby en un deporte más ordenado son narrados en esta serie, que cruza el deporte con el drama victoriano. El creador de Downton Abbey es el responsable de esta historia, que tiene como protagonistas a dos hombres en extremos opuestos de las clases sociales en la Inglaterra del siglo XIX. Un obrero y un lord se enfrentan tanto en la cancha como fuera de ella, mientras establecen las bases de un deporte que empezó siendo solo para ricos y terminó convirtiéndose en el entretenimiento global por excelencia. Basada en hechos reales, aunque con los lógicos agregados dramáticos, está disponible en Netflix.