Otero: "Kevin es candidato porque ocupa un arco importante del fútbol uruguayo"

El ayudante técnico de Óscar Tabárez, Celso Otero, dijo que el golero de Peñarol Kevin Dawson corre con chances de ser convocado para la selección uruguaya.

La celeste enfrentará a Costa Rica el viernes 6 de setiembre en San José y el martes 10 lo hará contra Estados Unidos en St. Louis. Tabárez dio a conocer una lista de reservados la semana pasada con dos goleros (Fernando Muslera y Martín Campaña) sin Martín Silva, quien fue el tercer golero en la Copa América de Brasil.

Consultado directamente por esa oportunidad en Último al Arco que se emite por Sport 890, Otero dijo: "A Kevin lo tuvimos en selecciones juveniles, lo conocemos, integró el proceso de selecciones, ha tenido un momento fulgurante, ahora está en un momento normal; es un candidato porque ocupa un arco importante del fútbol uruguayo y ya hemos dado muestras de convocar jugadores del medio local, como hicimos con (Gastón) Guruceaga u otros goleros del medio, no hay ningún impedimento para ello. Ha dado muestras de que ha tenido una evolución y por decir algo, es merecedor de ocupar el arco de un equipo grande, como el de Peñarol en este caso".

Leonardo Carreño

"A mediados de la semana que viene la formalizaremos como convocatoria", dijo Otero sin precisar si Dawson será convocado para esta fecha FIFA o más adelante.

"Normalmente hacemos plantes de 20 a 22 jugadores para dos partidos, más no tiene sentido.

"Se manejó la intención de reservar solo dos goleros en virtud de ser partidos de cercanía media; todavía no se decidió si viajamos con dos o tres, la intención inicial era que con dos del exterior reservados tenemos inicialmente cubierta la zona", admitió.

Suárez con un pie y medio afuera

AFP

Sobre Luis Suárez, lesionado en el debut de Barcelona en la Liga Española el viernes pasado ante Athletic Bilbao, dijjo que "es probable" que no entre en la convocatoria final: "Aún no se definió, esperamos la información final de la sanidad, pero las noticias que fueron llegando parecen indicar eso. Es algo que corre por la vía estrictamente sanitaria".

La evolución de Brian Rodríguez

EFE/ Jacek Szydlowski

Sobre la convocatoria de Brian Rodríguez, el ex Peñarol que pasó a Los Angeles FC, expresó que las citaciones a la selección parten del conocimiento de todos los jugadores que se integran a los procesos de selección a través de la sub 15, pero que siempre se busca ampliar y mejorar esa base: "Vamos haciendo un intento de ampliar ese elenco y abrimos nuestro pensamiento para tener en cuenta a jugadores que demuestran una evolución. En este caso, tanto en Peñarol como en la sub 20, el jugador dio sensación de estar evolucionado; eso le valió una alta cotización para el extranjero y a nadie escapa que se confirma una evolución positiva. Nosotros estamos en la línea de tener más disponibilidad de jugadores de alto nivel. En la convocatoria final lo confirmamos o no en base a una mayor información".

Las dudas de cara al Preolímpico

"Tenemos que decidir, a nivel de Asociación, cómo van a ser configurados los distintos cuerpos técnicos. Pretendemos iniciar en el comienzo del año que viene un nuevo ciclo tras la disputa del Sudamericano sub 15 que es en noviembre. Hasta que no termine el sub 15 es el tiempo que tomaremos para hacer sugerencias y la dirigencia para hacer sus gestiones e intentar comenzar el año con todo dilucidado. El Preolímpico es a mediados de enero, también vamos a considerar esa competencia. Pero antes de tomar alguna decisión debemos tener información mucho más concreta de la que tenemos de cómo va a ser el reglamento, a dónde apunta, la obligatoriedad de ceder a los jugadores, la licencia de los jugadores acorde a las normas de la Mutual".

Otero remarcó que el cuerpo técnico no va a designar a los cuerpos técnicos sino a "sugerir" nombres. "Queremos sugerir por cómo visualizamos las cosas. Pero todo debe tener más cantidad de información, mientras, estamos en estado de latencia".