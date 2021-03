Otro proyecto deportivo frustrado para Decurnex: cinco técnicos en dos temporadas

Lo que le ocurre a Nacional no es ajeno a la realidad que vive el irregular fútbol uruguayo. El promedio de técnicos por equipo hasta la fecha 35 del Campeonato Uruguayo fue de dos por club (dirigieron 32 en 16 instituciones), con una media de 17 partidos dirigidos cada uno. Sin embargo, que Nacional, el actual campeón, recurra a un tercer técnico con la designación de Martín Ligüera este lunes, a falta de dos fechas para el final de las finales, para las que está clasificado, deja expuesto al proyecto tricolor cuando el punto de partida fue un plan a dos años.

Este lunes, José Decurnex detonó lo que le quedaba del proyecto deportivo que puso en marcha en enero 2020 y que se iba a extender hasta diciembre 2021.

En octubre cesó al entrenador del primer equipo (Gustavo Munúa), a quien le firmó contrato por dos años porque quería apostar a la cantera del club y a largo plazo (algo que no era común en Uruguay), y recurrió a su director deportivo (Jorge Giordano) para desarrollar un interinato por el Intermedio.

Diego Battiste

6 de enero de 2020: Decurnex presenta a Gustavo Munúa con un proyecto a dos años, y lo echa a los 10 meses

Finalmente, Giordano ganó este segundo torneo de la temporada, dejó de ser interino para transformarse en definitivo, y en ese cambio de piezas, prefirió perder a un director deportivo para mantener la salud del club con un entrenador que había calmado los ánimos con el título, aunque tenía resistencia en los hinchas por su juego.

En el medio ocurrió el escándalo de diciembre, cuando jugadores y funcionarios del club organizaron una fiesta con mujeres dentro de la burbuja de Nacional, tras perder el clásico del Intermedio y a la espera de la revancha con River Plate por cuartos de final de la Copa Libertadores.

Aquella situación desembocó en la decisión de la directiva de no renovar a 11 de los 12 contratos que vencían en diciembre. El único que se mantuvo fue Felipe Carballo, a quien Nacional lo adoptó como referente y le firmó un contrato por tres temporadas, con incrementos salariales al final de cada año.

Leonardo Carreño

16 de octubre de 2020: Jorge Giordano asume como DT interino de Nacional, queda definitivo y cinco meses después lo cesa

En medio del mayor escándalo que se recuerda en un club en muchos años, Decurnex apostó por Giordano, en un gesto valiente. Sin grandes figuras y referentes porque solo se quedó con su capitán Gonzalo Bergessio, y en el banco con Rafael García, confió en los juveniles para pelear el título. Bajó más de US$ 150.000 el presupuesto mensual y alcanzó el inédito registro de un plantel de un equipo grande de US$ 350.000. Este último es solo un dato estadístico, porque no se quedó con ese plantel con el objetivo de bajar el presupuesto sino porque fue el resultado de una analizada decisión institucional que tuvo como objetivo castigar a algunos de quienes habían actuado en el episodio de diciembre, a otros jugadores que ya no querían renovar, y marcar cuál es el camino que quiere recorrer el club en un plantel con tantos jóvenes y que serán el futuro de la institución.

Decurnex y el Nacional que “preserva sus valores”

El 28 de diciembre, cuando la polémica estaba instalada, el presidente de Nacional salió públicamente a marcar con un discurso en el que habló de valores y el rumbo que quería. Ese rumbo, implicaba la salida de referentes del plantel y la continuidad de Giordano.

Sobre lo vivido en diciembre dijo: "Un episodio a fin de año manchó un poquito lo que fue este 2020 y que reconocimos ante el Ministerio de Salud Pública que se rompió la burbuja. Nacional recibió una multa que procedimos a pagarla en un episodio que marca un camino a seguir para dejar en alto los valores de la institución. Son esos momentos donde los dirigentes tenemos que bajar la pelota, tomar un poco de distancia y pensar en quiénes quieren estar, en quiénes quieren el Nacional que todos queremos y en quiénes quieren el Nacional con sus valores y que esas cosas se preserven y sigan siendo piedra fundamental en nuestra cultura, historia y gloria".

D. Battiste

A José Decurnex le quedan ocho meses de gestión en su primera presidencia y ya tuvo cinco técnicos en Primera

Luego agregó: "Es un momento también de reflexión para decidir de qué lado queremos estar. Yo quiero estar del lado de Nacional que preserva sus valores, su historia y su gloria más allá de lo que pase. Quiero estar en ese que abraza el proyecto que vamos a discutir para 2021. Yo quiero estar en el Nacional que abraza este proyecto que quiere seguir para adelante y que quiere que Nacional crezca. ¿Que se cometen errores? Por supuesto que sí, pero de ellos aprendemos con una directiva unida que no le tiembla el pulso para las decisiones que quiere tomar".

Decurnex prefirió preservar los valores del club, cuidar el activo (sus juveniles) y con ellos apostó a pelear el bicampeonato.

Con juego austero, que rechina al histórico paladar del hincha, pero efectivo, el Nacional de Giordano estuvo 12 fechas invicto en 2021. Desde que comenzó el Clausura el 14 de enero ganó siete partidos, empató cinco y solo recibió siete goles. Pero esa fortaleza defensiva, que se tradujo en el dominio absoluto de la Tabla Anual, no fue suficiente.

Cuando en las dos últimas fechas perdió frente a Danubio (2-1 en Jardindes) y con Liverpool (4-0 en el Gran Parque Central), y el equipo no tuvo respuestas anímicas, especialmente el domingo en su estadio ante el equipo contra el que probablemente definirá su bicampeonato, el presidente Decurnex decidió el cambio de rumbo.

Sin Giordano en el club y con Ligüera en forma interina en Primera, Nacional se quedó sin proyecto deportivo por segundo año consecutivo.

Carlos Pazos

27 de diciembre de 2018: Decurnex le da la bienvenida a Eduardo Domínguez para la temporada 2019 y se queda solo dos meses y medio

Ya le había ocurrido en 2019. En esa temporada, la primera del nuevo presidente, inició el proyecto con el argentino Eduardo Domínguez y lo terminó con Álvaro Gutiérrez. En el medio, en junio de ese año, confió a Giordano la dirección deportiva del club con un plan que apuntaba hasta diciembre 2021, cuando Decurnex culmina este mandato.

Diego Battiste

Álvaro Gutiérrez fue campeón en 2019

Nada hacía indicar que el plan iba a sufrir alteraciones con director deportivo durante dos años y medio.

En 2020 empezó con Munúa como DT, lo siguió con Giordano y lo termina con Ligüera, entrenador que dirigió a la base del equipo que está jugando en este Clausura y que es el cambio más seguro que puede hacer para no improvisar con un nuevo conductor en dos semanas.

La experiencia que acumuló Ligüera con varios jugadores de este equipo en Tercera es hoy el salvavidas del que se agarra Nacional para defender el bicampeonato.

Luego, tendrá que reconstruir su proyecto deportivo, en el que pasaron cinco técnicos en tres años y, pese a ello, fue campeón en 2019 y está definiendo en 2020.

Una moda en el fútbol uruguayo

Lo que ocurre con Nacional y la rotación de sus entrenadores no es nuevo. Ya sucedió con 10 de los 16 clubes que juegan el torneo de Primera.

Solo seis clubes no cambiaron de entrenador en la temporada 2020. Rentistas (Alejandro Cappuccio), Cerro Largo (Danielo Núñez), Fénix (Juan Ramón Carrasco), Montevideo City Torque (Pablo Marini), River Plate (Jorge Fossati) y Deportivo Maldonado (Francisco Palladino).

@nacional

Asume Martín Ligüera en Nacional

Algunos de los otros 10 equipos utilizaron hasta tres técnicos: Nacional, Peñarol, Cerro, Boston River (contando el interinato de Fernando Rodino de un partido), Defensor Sporting y Progreso.

Entre los equipos que impulsaron la inestabilidad en sus proyectos deportivos, Nacional aún pelea por el título del Uruguayo. Peñarol perdió todo y espera alcanzar el consuelo de avanzar la fase de grupos de la Libertadores (si Rentistas no se mete en las finales del Uruguayo). Cerro se fue a Segunda. Boston River está en zona de descenso. Defensor Sporting peligra su permanencia. El caso de Progreso es diferente, Leonel Rocco se fue a dirigir a México después de dos años en Primera de los del Pantanoso, que ahora intentan reconstruir el proyecto deportivo.

La rotación de entrenadores

Los 10 clubes que cambiaron entrenadores:

Nacional (3): Gustavo Munúa (17 partidos dirigidos en el torneo local), Jorge Giordano (21) y Martín Ligüera

Peñarol (3): Diego Forlán (9), Mario Saralegui (13) y Mauricio Larriera (13)

Cerro (3): Nathaniel Revetria (10), Juan Jacinto Rodríguez (12), Rolando Carlen (13)

Boston River (3): Sebastián Abreu (18), Fernando Rodino (1), Juan Tejera (16)

Defensor Sporting (3): Alejandro Orfila (18), Gregorio Pérez (16), Eduardo Acevedo (1)

Progreso (3): Leonel Rocco (17), Gastón Añón (10), Maximiliano Viera (8)

Danubio (2): Martín García (7), Leonardo Ramos (28)

Plaza Colonia (2): Matías Rosa (25), Eduardo Espinel (10)

Liverpool (2): Román Cuello (16), Marcelo Méndez (23)

Wanderers (2): Mauricio Larriera (15), Daniel Carreño (21)