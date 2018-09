Otro uruguayo envuelto en un escándalo de racismo: ahora es Frascarelli en Ecuador

El golero uruguayo Damián Frascarelli se ve envuelto en un escándalo de racismo en Ecuador donde fue acusado de insultar y llamar “negro de m…” por parte del jugador Édison Preciado.

El incidente se produjo en pleno partido entre Cuenta y Guayaquil City, equipo que defiende Frascarelli.

Al finalizar el partido, Preciado denunció el presunto racismo del uruguayo, diciendo que lo insultó y lo calificó de “negro de...”.

El jugador de @DCuencaOficial Édison Preciado, relata cómo se dio el incidente con el arquero de @GuayaquilCityFC @damifrascarelli el sábado pasado. pic.twitter.com/g1VKyZsnGS — juan diego cornejo (@jdiegocornejo) September 17, 2018

Ante la prensa, Preciado expresó: “Le dije a Frascarelli que me diga en cámaras que soy negro de...El árbitro dice en el informe que le dije argentino hijo de tal y cual, cuando no pronuncié esas palabras. No sé porque me saco la roja. No sé que vio el árbitro y GolTV tampoco presentó las imágenes”.

Preciado acusó de que no es la primera vez que Frascarelli se comporta de esa manera.

​“Esas palabras sí me dolieron. Me lo dijo cuatro o cinco veces negro hijo de tal. Yo reacciono y le dije 'respétame porque tienes compañeros negros y estás en mi país'. Lo hice frente a frente y el árbitro juzgo mal y me expulsó. Le dije que también lo expulse porque estaba siendo racista”.

Frascarelli se defendió

El golero uruguayo se defendió a través de su cuenta de twitter donde comentó que jamás emitió insultos ni comentarios racistas como se lo acusa en Cuenca.

“En cuanto al incidente de hoy voy a decir que no emití comentarios racistas, yo mismo soy de tés oscura, el 95% de mis compañeros también y es más, los descendientes por parte de mi padre son de piel oscura, un saludo para todos!!”, escribió Frascarelli en twitter.

El golero uruguayo brindó su versión de los hechos en conferencia de prensa.

El arquero de @GuayaquilCityFC @damifrascarelli habla del incidente con el atacante de @DCuencaOficial Édison Preciado.



pic.twitter.com/0kZj2tF3kq — juan diego cornejo (@jdiegocornejo) September 17, 2018

“Esta todo muy revuelto y en esta conferencia quiero dar mi punto de vista pero estaría bueno conversarlo y limar las asperezas para que quede todo bien porque somos colegas”.

Cuando se le consultó por lo que dijo Preciado, que lo llamó “negro”, el golero respondió: “como puedo dirigirme así a él siendo que

Soy trigueño, tenemos el mismo color de piel, no podría discriminarlo jamás. El 95% de mis compañeros son de piel oscura. Todos conocen mi forma de ser y los descendientes por parte de mi padre son de color oscura, me estaría insultando a mí mismo”.