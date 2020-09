Pablo Valdez: “El agro es la locomotora que tira del país en la pandemia”

La Peña de Valdez suma otro año en la Rural del Prado, ¿cómo surgió la idea de participar de ese modo?

Tuvimos la suerte de crecer en una familia hermosa, donde aprendimos ciertos valores y entre ellos los de tener iniciativas, el apostar a las cosas del campo, al trabajo y eso lo pudimos trasladar hacer algunos años a mis sobrinos y ahora a mi hija, a las nuevas generaciones, con el respaldo de toda mi familia y de Santiago Soarez De Lima López y de toda la gente del escritorio y amigos. Así llevamos adelante una nueva edición de La Peña de Valdez en la Rural del Prado, para sumar no solo con lo que son negocios, también con una propuesta cultural, artística, con muchos cantantes y músicos, con el homenaje a Aparicio Saravia y a Juan Carlos López por ejemplo, para así seguir respaldando a la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y a todos los productores. Somos una firma con 104 años de vida donde la experiencia sigue estando y la juventud empuja fuerte. La Peña de Valdez ya tiene vuelo propio, es una marca impuesta, un sitio para confraternizar la gente del campo y de la ciudad y hacer ese aporte nos da mucho orgullo. Y lo hacemos con toda la responsabilidad de cuidarnos y evitar que haya casos de covid-19.

El agro empujó al país, como paso en toda la historia

¿Cómo ha visto al sector en algo más de seis meses ya con una emergencia sanitaria?

En un sector que trabaja a cielo abierto 100% dependiente del clima y los fenómenos naturales; cuando se instaló la pandemia nos encontramos que con nuestra forma de vida y trabajo estábamos menos expuestos y eso, más la actitud tradicional del productor de no bajar los brazos nunca, nos permitió asumir la responsabilidad de ponerle el hombro. La agropecuaria en general, salvo excepciones de gente que igual fue muy afectada, siguió adelante, no paró, este enorme motor de la economía se las arregló para producir, para abastecer con alimentos y productos para el mercado interno y exportar también generando divisas, el agro empujó al país, como paso en toda la historia. El agro es la locomotora que tira del país en la pandemia. Hubo aportes al Fondo Coronavirus, hubo un contagio de actitud además de mucha solidaridad.

La realización de la Expo Prado, ¿qué significa?

Es el primer evento ganadero importante que se hace capaz en el mundo, ni que hablar en Sudamérica. Eso dice mucho. Este país es ejemplo, el sector es ejemplo. La Expo Prado se está haciendo porque el sector se merecía hacerla por cómo se ha portado, con responsabilidad y esfuerzo. Acá hubo gente que donó mucho dinero, por solidaridad, cosas que se saben y cosas que no trascienden y tan valioso es eso como muchos casos de gente muy humilde que donó una vaca, un lanar, unos pocos pesos, horas de trabajo capaz. El aporte humilde y anónimo para mi tiene un valor tremendo, es el más valioso. Acá hubo políticos que trataron de separarnos a la gente del campo y a la gente de la ciudad para sacar réditos políticos y por aquello de “divide y reinarás”, algunos políticos fomentaron eso que ahora se define como la grieta. ¿De qué grieta me hablan? Acá el país precisa y más en momentos difíciles del empuje y del trabajo del campo y de la ciudad unidos.

Es un gobierno con reglas claras y para mi algo que lo define es esa apuesta que hizo en la pandemia de dar libertad, con responsabilidad

¿Cómo ha visto el accionar del gobierno en estos primeros seis meses de gestión?

Le tocó este problema enorme como la pandemia que lo hizo ocuparse de eso antes que nada y es lógico, Pero en eso, y en otras cosas que se decidieron e hicieron cumpliendo promesas, es un gobierno con reglas claras y para mi algo que lo define es esa apuesta que hizo en la pandemia de dar libertad, con responsabilidad. Y la gente creo que ha respondido.

¿Cómo ve al sector y a la próxima zafra de toros?

Soy optimista. La gente lleva muchos años apostan a mejorar genéticamente por todo lo que eso aporta. Un tema fundamental es que aumentó el porcentaje de faena con animales de corrales y en ese sistema la genética tiene una cuota importante para la eficiencia del engorde y para la calidad del producto que va a todo el mundo. La diferencia entre un animal bueno y otro no tanto, con destino al campo, no es tanta cuando el destino es el sistema productivo en los corrales, a veces hay un 50% de mejora gracias a la genética. Tener buenos toros te paga, es una inversión hoy que los corrales llegaron para quedarse y crecer. Es una realidad. El ganado a pasto tiene su nicho, el de corral también porque la uniformidad del producto es algo exigido por mercados de alto valor. Tenemos una capacidad de exportación limitada, por el tamaño del país, por lo tanto tenemos que trabajar mercados de nicho con el ganado de pasto, con carne orgánica y con la de los encierros y en todo eso, en realidad, la pata genética incide muchísimo.

Ya dije en El Observador que lo único que necesitamos son reglas claras del gobierno, porque el clima no se maneja y los mercados van y vienen

¿Qué espera sobre el porcentaje de ventas y con relación a los precios?

Los cabañeros, me parece, saben que el precio es importante, pero que lo más importante es vender y que el cliente vuelva. Tenerlo entusiasmado. El mercado, la oferta y la demanda, dirán sobre los precios. También incide la situación climática, por supuesto. Creo que este año están dadas las condiciones para que sea una zafra normal, con optimismo porque llovió bien y porque no hay incertidumbres políticas que sí estuvieron en otros años. La demanda externa, en un mundo complicado, mejora y va a mejorar más. Hay señales en ese sentido, no es normal que el presidente de la segunda potencia del mundo, que es China, haya llamado a nuestro presidente queriendo aumentar el relacionamiento comercial. Eso genera optimismo, te da fuerzas, te hace confiar, te dan ganas de reinvertir. Ya dije en El Observador que lo único que necesitamos son reglas claras del gobierno, porque el clima no se maneja y los mercados van y vienen. Hoy tenemos esas reglas claras y eso es fundamental para que nosotros podamos hacer lo que sabemos hacer, trabajar, producir.