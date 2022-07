"Pacha" Sánchez criticó al juez de fallo sobre vacunas: "Algunos piensan que saben de todo"

El senador del Frente Amplio Alejandro "Pacha" Sánchez dijo que "no se puede impedir que una política de Salud Pública se pueda llevar adelante por parte del Estado", cuando esas políticas están "protegidas" por la Constitución de la República, como es el caso de la vacunación anticovid, dijo.

"Uruguay es un país que ha tenido mucha confianza en la salud pública sobre el covid o sobre cualquier otra enfermedad. La salud pública está protegida por la Constitución de la República. Naturalmente los ciudadanos se pueden oponer a vacunarse pero lo que no se puede es impedir que una política de salud pública se pueda llevar adelante por parte del Estado", señaló este jueves ante la prensa tras el fallo judicial que suspende la vacunación a menores de edad en el país.

Sánchez dijo que será necesario analizar con "profundidad" el fallo del juez Alejandro Recarey para luego ver sus consecuencias. "La salud pública implica que todos seamos serenos a la hora de pensar las decisiones que tomamos", añadió.

Consultado sobre la decisión de Recarey dado a conocer este jueves, dijo: "Muchas veces, no es privativo del sistema judicial, algunos piensan que saben de todo".

Partido Nacional

Por su parte, el senador nacionalista Sergio Botana, dijo: "En este país nadie obligó a nadie a vacunarse, me parece vergonzoso que la Justicia quiera obligar a alguien por no vacunarse. Que ponga en riesgo a mis hijos porque se le ocurre a un juez. Si determinamos que la vacunación es buena, sinceramente me parece peligrosísima la decisión de este juez (...) No puede ser que se condene a los niños a la no vacunación por una decisión impulsada por gente que me genera dudas de si tiene razones para ello".

Por su parte, su par Jorge Gandini (Partido Nacional), manifestó preocupación por los niños que tienen comorbilidades. "Me resulta increíble. Habrá otros jueces, seguramente se corregirán. No todos los jueces son antivacunas. Hay uno militante y antivacunas que tomó esta decisión (...) El problema es que cuando esto se corrija, en el medio va a haber gente que se perjudique. Lamento muchísimo estas actitudes militantes, que terminan permeando las decisiones que nos afectan a todos".