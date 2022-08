Palma recordó el día que le vendió a Figueroa a Groningen y Suárez le arruinó el negocio

El presidente de Liverpool, José Luis Palma, criticó al dirigente de Nacional Gustavo Amoza, justificó nuevamente los precios que puso su club para recibir a Nacional en Belvedere y recordó a modo de anécdota el día que un juvenil Luis Suárez brilló en Belvedere y le hizo caer un acuerdo de palabra que ya tenía con los dirigentes de Groningen para venderles a Elías Ricardo Figueroa.

Liverpool le fijó $ 1.500 para los hinchas de Nacional para el partido de la tercera fecha del Torneo Clausura.

Eso provocó un duro tuit del tesorero de Nacional, Amoza, quien dijo: “Mi abuelo decía: ‘vergüenza es robar y que te vean. Lo de José Luis y Liverpool entra en la definición, ¿no? ¡Vamos Nacional!. Habrá que ir a la tribuna barata".

Palma, en Belvedere y en conferencia de prensa previa al partido, manifestó: "Nacional como institución no se comunicó para nada con nosotros. Quiero destacar eso, no hubo ningún llamado de ningún dirigente procurando nada. Solo hubo una declaración inoportuna, inofensiva y paro por acá con los adjetivos porque además incentiva a la violencia proponiendo entrar de pesado a nuestra tribuna. Eso se promovió y se nos trató de ladrones cuando dentro del marco de un reglamento votado en un Consejo de Liga en el que estuvo Nacional, por amplísima mayoría, se determinó libertad de precios y nosotros los fijamos basados en dos criterios. Primero, asegurar con la localía, la ventaja que da ser local ante los grandes a los que no les gusta venir a estas canchas, ahí hay una pequeña ventaja deportiva que está estadísticamente demostrada. Y en segundo lugar está lo económico. Una venta de entradas a precio bajo nos puede redituar lo mismo que vendiendo 450 entradas, alrededor de $ 700 mil. Pero si Nacional llena no es lo mismo para Liverpool porque evidentemente no es lo mismo tener a 2.500 hinchas de Nacional que a 400".

Palma también contó una anécdota y dijo que "Suárez despegó a Europa en Belvedere".

Diego Battiste Suárez en Belvedere

"La noche anterior yo había tenido una reunión con los agentes de Groningen en el Sheraton y habíamos negociado de palabra la venta a ese club de Holanda de Elías Figueroa. Al otro día disputamos un partido contra Nacional en Belvedere en el que Figueroa iba a jugar, al menos unos minutos. Vinieron a ver a su nueva adquisición. Pero resulta que el que se iluminó fue Suárez. que jugó un partidazo, hizo un gran gol y aparte lo compraron en US$ 300 mil menos de lo que nosotros habíamos acordado. Así que Suárez debe recordar esta tierra con mucho cariño, le mando un saludo, pero que tenga presenta que de casualidad la pista de despegue para ir a Europa y hacer la tremenda carrera que hizo fue precisamente donde hoy juega".

Por último, dijo que su equipo aspira a ser campeón uruguayo: "Lo logrado es muy importante más allá de que queremos mantener el nivel del Apertura no son fáciles los Clausuras, son difíciles porque se acortan las diferencias porque en la recta final todos juega por cosas importantes. En los Aperturas se agarra a los clubes medio distraídos y ahí aparece un Plaza Colonia, un Rentistas, un liverpool campeón. Ya estamos en semifinales y en Sudamericana, pero queremos más", dijo.