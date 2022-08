Palma vs Palma: desde el llamado de felicitaciones al provocador revoleo de camiseta

El presidente de Liverpool, José Luis Palma, y su hijo Antonio, dirigente de Nacional, viven el fútbol con mucha pasión desde trincheras diferentes.

Liverpool y Nacional se enfrentaron el domingo 14 de agosto en Belvedere y este fin de semana, el presidente negriazul expresó: "Mi hijo revoleó la camiseta de Nacional al terminar el partido. Bueno, que la revolee con sus hinchas, pero no a cinco metros de los míos, porque eso genera violencia", expresó en Punto Penal de canal 10.

Inmediatamente después de esa declaraciones, Antonio escribió en Twitter: "Nacional, Nacional y siempre Nacional".

Palma es presidente de Liverpool desde 2001 y su hijo ingresó a la comisión directiva de Nacional por primera vez en diciembre de 2015, integrando la lista Primero Nacional que llevó a la presidencia del club a José Luis Rodríguez.

Leonardo Carreño

José Luis Palma

Cuando asumió como dirigente albo, Antonio expresó: "Mi padre me llamó para felicitarme porque sabe la alegría que tengo", dijo en aquel momento a Referí.

Luego, contó cómo es la relación con su padre y cómo se hizo hincha de Nacional: "Trabajo en Puritas (la empresa de su padre), y mi padre es más exigente con nosotros, que somos familiares. A los 13 años me hice hincha de Nacional. Mi padre trabajaba mucho y no íbamos al fútbol. Una hermana era hincha de Peñarol y mi padre nos llevó a un clásico. Después se hizo de Liverpool. Si juegan Liverpool-Racing, y a Nacional le sirve que gane Racing, yo quiero que gane Racing. Si a Liverpool le va bien, me alegro por mis afectos, mi viejo, hermanos, mi señora, la familia de ella, pero no es que yo sienta algo por el club. Obviamente, cuando descendió me puse triste por ellos. Mi padre se hizo respetar con principios y eso lo valoro. Sería difícil negociar con él en el fútbol", contó Antonio en una entrevista que brindó a Sport 890.

Tony Palma posee una butaca en el Gran Parque Central desde 2009. En 2011 le compró a su hijo mayor y en 2014 al más chico, los dos nietos del presidente negriazul.

En las elecciones de 2018 y de 2021, Antonio fue elegido dirigente tricolor como integrante de las listas que encabezaron José Decurnex y José Fuentes, respectivamente