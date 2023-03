Para filmar, sembrar y controlar incendios: los drones presentes en la Expoactiva

Por Analía Pereira, enviada a Soriano

Al caminar por las calles de la Expoactiva Nacional, algo seguro es encontrarse con tecnologías, de todo tipo y orientadas a diferentes usos. Una de ellas son los drones, equipos de vuelo que no solo permiten filmar, sino que actualmente también se utilizan para sembrar, fumigar y apagar incendios. Algunos son multiespectrales y otros cuentan con cámaras térmicas.

Miguel Remuñan, presidente de la Asociación Uruguaya de Drones (AUD) y director de DJI en Uruguay, explicó a El Observador que cada vez más la gente compra y utiliza drones y que por eso la capacitación y la concientización sobre el buen uso de los mismos, es importante.

Apagar el fuego

Los drones que permiten combatir incendios son los de la línea Enterprise y cuentan con cámara térmica. Ese tipo de equipos tiene la capacidad de generar imágenes de las fuentes de calor midiendo la reflectividad en el espectro infrarrojo, "en un incendio se pueden ver las llamas o brasas por debajo del humo y eso genera un valor agregado importantísimo", comentó Remuñan.

Poder ver a través del humo y desde el aire permite tener seguridad, indicó, por ejemplo, mientras un equipo de bomberos combate el fuego en un campo, se puede ver si hay un cerco o un frente de llamas cerca, y advertir. "Podes ver hasta dónde puede ir la gente o no, que normalmente a nivel de piso no lo ves", destacó.

Estos drones pueden volar hasta 12 kilómetros desde el lugar de dónde se despega.

"Ventajas infinitas"

Otros drones que se pueden utilizar para trabajar en el campo son los de la línea Agrícola, aquellos que son aplicadores. Según explicó Remuñan, estos equipos sirven para realizar fertilizaciones, siembras y diferentes aplicaciones de productos, con "ventajas infinitas", por ejemplo "no te pisan la tierra, no utilizan combustible, son amigables con el medioambiente y utilizan menos producto por hectárea", dijo.

Los drones trabajan 20 hectáreas por hora, y por día pueden realizar aplicaciones en 150 o 200 hectáreas por día.

Estos drones, cuando se venden, no se entregan hasta que quien lo compró completa una capacitación en la que se explica sus características y forma de manejo.

Todos los drones presentados en la Expoactiva son fabricados en China e importados. Además de los utilizados para realizar trabajos, también se presentaron drones de la "línea de consumo", aquellos que son más chicos y se utilizan para producción audiovisual, estos pueden conseguirse desde US$ 700 en adelante.

Ingresar al espacio aéreo

Además de empresario, Remuñan es el presidente de la Asociación Uruguaya de Drones (AUD), una organización que impulsa "las buenas costumbres, los buenos manejos y la responsabilidad de volar un dron, porque mucha gente lo ve como un juguete, pero es un aeronave y como tal hay que tener en cuenta determinadas variables", contó.

Analía Pereira

Miguel Remuñan en la Expoactiva Nacional 2023.

Los drones, como aeronaves no tripuladas, ingresan en espacios aéreos una vez están en actividad, y de esa manera conviven en ese espacio con otros actores, como aeronaves tripuladas (por ejemplo avionetas).

La normativa que regulariza el uso de drones se divide en dos grandes ramas: uso recreativo y uso profesional.

Quienes tienen un dron para usarlo de forma recreativa no necesitan licencia para tripularlo, pero deben limitarse a no volar arriba de las personas, no volar en ciudades ni centros poblados, volar siempre de día y no pasar con el equipo sobre los 120 metros de altura desde el lugar de donde despegó, explicó.

Mientras que aquellas personas que quieren volar un dron de forma sí pueden exceder esos límites de altura pero deben cumplir con cuatro condiciones: tener libreta de operador (que se obtiene haciendo un examen teórico y práctico en la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, Dinacia), registrar al dron en Dinacia, contar con un seguro de responsabilidad civil (seguro contra terceros) y registrar a la empresa como una firma proveedora de imágenes aéreas.

"Llevamos adelante una concientización para que la gente entienda que lo que maneja es un aeronave y que cualquier tipo de choque o incidente puede perjudicar la seguridad operacional, aérea, de terceras personas o generar algo mucho más grave", concluyó.