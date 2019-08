Para Larrañaga, Leal tiene un "combo de prejuicios contra los militares"

El senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, salió este miércoles al cruce del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, y afirmó que el jerarca tiene "un combo de prejuicios contra los militares" y contra quienes promueven "una alternativa en materia de seguridad". Además señaló que el asesor del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, es "parte del fracaso" del gobierno en materia de seguridad.

Leal señaló este domingo en una entrevista al diario El País que "sacar a los militares a la calle es mano bruta y ciega", en referencia a la reforma que impulsa Larrañaga en seguridad -Vivir sin miedo- y que se someterá a un plebiscito el próximo 27 de octubre.

A través de un comunicado publicado en la página de su sector, Alianza Nacional, el senador nacionalista afirmó que Leal "parece ser experto en lo que no hay que hacer y también en lo que hay que hacer". Además sostuvo que "es en este período la delincuencia la ha ganado la batalla al Estado".

"Su pésima gestión, su inacción, su política de seguridad ha colocado al país en una situación de emergencia, donde los uruguayos honestos viven con miedo y expuestos a la delincuencia. ¿Qué cátedra de lo que está bien o mal puede hacer? Él es parte del fracaso", escribió en la misiva.

Leal dijo a El País que "en un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio se deben instrumentar cambios, ajustes y ´profundizar´ algunas políticas sin miedo de ejercer la autoridad".

Sobre ese punto, Larrañaga fue enfático. "¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué no han aplicado todo lo que dicen que hay que hacer? Ya son Gobierno. ¿Por qué esperar? Sencillo, porque prometen pero no lo harán, porque no pueden, porque si aprietan, tienen un lío adentro del FA, porque hay en el seno de la izquierda uruguaya enormes prejuicios y pruritos para ejercer la autoridad y reprimir el delito", sostuvo.

Camilo dos Santos

En este sentido, el senador y exprecandidato por el Partido Nacional sostuvo que los cambios "deben ser totales" y que "la actual política de seguridad debe cambiar junto con el gobierno".

Además, defendió la campaña Vivir sin miedo y aseguró que permite "tener mejores instrumentos para combatir a la delincuencia".

Finalmente dijo el "próximo 27 de octubre hay poner la papeleta del Sí para decirle no va más a la delincuencia".