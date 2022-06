Para Markarian, “Uruguay pudo haber sido campeón” en Rusia 2018, pero hubo "errores de planeamiento estratégico"

El entrenador Sergio Markarian valoró el cambio de filosofía de la selección uruguaya de Diego Alonso, con la convicción de que irá a pelear el título en el Mundial de Qatar 2022, y consideró que en Rusia 2018 la celeste debió ir con esa mentalidad a la Copa del Mundo.

El extécnico de los combinados de Paraguay, Perú y Grecia, admitió que no conocía a Alonso y que para él que su designación “fue una sorpresa”. “Hace unos días atrás hablé con él y me causó muy buena impresión”, expresó este martes a Peloteando Deportivo de radio Universal.

Luego, señaló que vio a una selección uruguaya “diferente” en este nuevo ciclo. “(A los jugadores) los vi muy motivados, siempre han estado, pero esta vez los vi más motivados, con mucha agresividad”.

“Y me encanta que (Alonso) haya trasmitido algo que me parece que fue una cosa del déficit que han tenido las selecciones anteriores. O sea: vamos al Mundial a intentar llegar al título. Cosa que antes el tema era más sencillo, era ‘vamos partido a partido, a ver qué pasa’, ¿verdad?”.

“Hoy esa convicción de tener conciencia de que se puede ganar, me parece muy buena”, agregó, en base a las declaraciones que ha dicho Alonso, de ir a Qatar a pelear el título de campeón.

Para Markarian, Brasil, Argentina y Uruguay “están en condiciones de decirlo”, lo de ir al Mundial a buscar la copa, “a la luz de que en Europa no hay selección más o menos estable en sus rendimientos”. “Dejan mucho que desear”, indicó, sobre los combinados europeos que ha visto en los recientes partidos de la Liga de Naciones de UEFA.

“Me gusta que lo haya dicho”, agregó, sobre las declaraciones de Alonso.

Uruguay estaba para campeón en Rusia 2018

Siguiendo con su línea de pensamiento, Markarian señaló que la selección uruguaya de Oscar Tabárez tenía potencial para pelear el título en Rusia 2018.

“Creo que Uruguay debió ir en 2018 para ser campeón y que pudo haber sido campeón”, expresó.

Consultado por si veía algún cambio entre el ciclo de Tabárez y el de Alonso, sobre la forma de encarar el Mundial, señaló: “El único cambio que veo es en el discurso previo, por ahora”.

Para Markarian, de 77 años, en la planificación de Rusia 2018 hubo errores.

Torreira y Godín marcan a CR7 en Rusia 2018

“Estoy convencido que en 2018 se cometieron algunos errores de planeamiento estratégico de un Mundial. Cosa que no debe ocurrir para la trayectoria y la secuencia histórica de seguidilla de participación de Uruguay un Mundial”, expresó.

“Hay una cosa de Perogrullo: si querés llegar a la final, tenés que saber que jugar siete partidos en un mes es muy difícil si vos no rotás o no das en algún momento un descanso. Uruguay no lo hizo. Fue un error”, sostuvo.

De cara al Mundial de Qatar 2022, dijo que entre los candidatos al título hoy no veía a equipos europeos, si bien señaló que Alemania, Francia y España por “tradición” seguramente van a tener la aspiración de ser campeones.

“Y creo que los tres de América siguen siendo candidatos, tanto Argentina, Brasil y Uruguay tienen poderío para pelear esa chance”, agregó.