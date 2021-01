Parlamento votó venias para ascenso de coroneles y FA marcó diferencias éticas

La Comisión Permanente del Parlamento votó este martes las tres venias elevadas por el Poder Ejecutivo para ascender a generales a tres coroneles. Dos de las venias fueron votadas por unanimidad mientras que una generó diferencias entre el oficialismo y la oposición.

Las venias de Luis Mangini y Julio Ifrán fueron aprobadas con los votos de los 11 legisladores de la Comisión Permanente. Sin embargo, la de Jorge Fernández solo tuvo el respaldo de los 6 legisladores oficialistas.

“El coronel (Fernández) estuvo implicado en una circunstancia por lo menos extraordinariamente confusa y complicada”, dijo en sala el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, para justificar el voto contrario de su partido. En diciembre de 2019, la fiscal Brenda Zapater acusó a Fernández por falso testimonio pero fue absuelto en dos instancias.

Si bien la Justicia lo absolvió, el partido de oposición entiende que en “términos éticos” la actitud de Fernández es “claramente reprobable”. “Las sentencias no dicen que dijo la verdad. Dicen que no configura falso testimonio por un tecnicismo jurídico”, aseguró Andrade.

Siendo jefe de la Brigada de Caballería 1, con asiento en Rivera, Fernández firmó en 2019 dos “revistas de existencia” (documento que acredita que determinada persona existe) en favor del coronel retirado, Pedro Mato, acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura y prófugo.

Mato estaba requerido por Interpol a pedido de la Justicia de Italia, donde fue condenado a cadena perpetua por su participación en los crímenes del Plan Cóndor y también es investigado por la Justicia uruguaya por la muerte de Luis Batalla en el Batallón de Infantería nº 10 en 1972, pero nunca acudió a las citaciones judiciales.

El trámite firmado por Fernández le permitió a Mato –que se cree vive en Livramento– seguir cobrando su jubilación. Llamado a declarar por la fiscal Zapater para aclarar cómo Mato acreditó su existencia en la Brigada 1, el coronel Fernández dijo que 6.000 militares realizaban ese trámite en esa unidad, que los certificados muchas veces se firmaban todos juntos, que no conocía a Mato y que no recordaba que hubiera hecho papeleo alguno en su unidad.

Un subalterno, sin embargo, declaró que Mato, cuando hizo el trámite, pidió para saludar al coronel Fernández, quien habría conversado con él.

La Justicia, sin embargo, entendió que Fernández no cometió falso testimonio. Y lo hizo en dos oportunidades. En primera instancia, la jueza Isabel Bele absolvió al coronel y luego lo hizo también un Tribunal de Apelaciones.

“La Justicia no laudó sobre el fondo”, agregó Andrade para cuestionar el ascenso del coronel.

Por el oficialismo fue el senador Gustavo Penadés el encargado de respaldar la decisión del Poder Ejecutivo. Si bien inicialmente no le respondió a Andrade, luego de que la Comisión Permanente comenzara a tratar otro tema, pidió reconsiderar la votación de esa venia para dejar algunas constancias.

“No quiero polemizar con el senador Andrade pero sí dejar claras algunas cosas”, dijo en el plenario. El senador señaló que además del tecnicismo jurídico al que se refirió Andrade, la sentencia del Tribunal de Apelaciones también dice que “no se reunían las condiciones” para imputar por falso testimonio.

“En este caso el Tribual de Apelaciones no solamente falla por no reunir las garantías del debido proceso sino porque se entiende que no se reunían las condiciones para imputar por falso testimonio”, dijo.

Antes había destacado la “larga trayectoria” del coronel y asegurado que reúne “las condiciones necesarias” para ser ascendido.

Publicaciones en redes

En su alocución en el plenario, Andrade también hizo referencia a publicaciones realizadas por Fernández en redes sociales sobre el feminismo y las desigualdades de género para justificar su voto contrario. “Además hay algunas publicaciones sobre desigualdades de género en redes sociales que son denigrantes”, dijo.

Además de compartir decenas de publicaciones vinculadas a la religión, Fernández también ha compartido algunas cuestionando al feminismo en su página de Facebook.