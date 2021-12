Parque eólico de UTE repartirá US$ 5 millones entre sus accionistas

La firma Areaflin S.A que gestiona el parque eólico Valentines y que tiene a pequeños inversores como socios de UTE anunció un nuevo rescate de capital por US$ 5 millones, para el próximo jueves 16 de diciembre.

La medida que había sido aprobada en una asamblea de accionistas que se realizó el 30 de setiembre pasado, tiene el objetivo de mejorar la tasa de rentabilidad a los socios, y había quedado supeditada a la aprobación del banco financiador del proyecto (Bid Invest).

En las últimas horas Areaflin comunicó a la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) que este miércoles 15 de diciembre transferirá a su cuenta radicada en el Banco Central (BCU) la suma de US$ 4 millones.

La BVM es el agente de pago designado para efectuar las transferencias que corresponden a los titulares de acciones clase b (pequeños ahorristas e inversores institucionales). Ese monto se deberá destinar el día 16 para efectivizar el rescate de acciones a cada uno de los socios.

Además, Areaflin transferirá US$ 1 millón a UTE que corresponde a las acciones ordinarias clase A.

Por otra parte, a fines de noviembre Areaflin (20% propiedad de UTE y 80% cotiza en BVM) canceló en forma anticipada US$ 10 millones de la deuda que mantiene con el BID. La operación permite bajar la liquidez que tiene el parque eólico y sobre la que la sociedad no podía sacar rédito.

En 2017 Areaflin firmó un préstamo con el BID actuando como agente de la Corporación Interamericana de Inversiones, a tasa fija por US$ 49,4 millones y con vencimiento el 15 de noviembre de 2034, otro por US$ 19,2 millones con tasa Líbor más un spread y vencimiento el 15 de noviembre de 2034, y un último por US$ 17 millones con tasa Líbor más spread y vencimiento el 15 de noviembre de 2032, según informó El País.

Areaflin vende a UTE la energía eléctrica generada por Valentines en idénticas condiciones que lo hacen los generadores privados con los cuales la empresa estatal tiene contratos suscritos por un plazo de 20 años.

Los dividendos que generan estas acciones se encuentran exonerados tanto de IRPF como de IRNR por tratarse de acciones emitidas por sociedades uruguayas que cotizan en las bolsas de valores locales. La venta de las acciones también está exonerada, dado que se trata de un título cuya emisión se realizó mediante suscripción pública.

El 21 de julio pasado se realizó la cuarta distribución de utilidades de la sociedad por un monto total de US$ 1,13 millones.