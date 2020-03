Pedirán análisis de pantalón que funcionario lavó tras incidente con policías

María de la Fuente, abogada del funcionario municipal que denunció haber sido golpeado y baleado por la policía, señaló que su cliente tiene "heridas" que, según el informe del médico forense, habrían sido provocadas por un arma de fuego.

Daniel Piñeyro denunció este lunes en Fiscalía que fue víctima de una detención arbitraria de la policía, y que luego los uniformados lo habían insultado, golpeado e incluso disparado en una pierna, de acuerdo a lo que contó este miércoles en Radio Sarandí.

Lo que se ve en un video divulgado el martes por el Ministerio del Interior es del momento posterior, cuando ante el incidente llega el jefe del operativo al lugar y en las imágenes el trabajador no aparece ni golpeado ni baleado, lo que desacredita al menos parte de su relato.

De la Fuente aseguró en que Piñeyro notó que tenía una herida en la pierna, parecida a un corte, que no imaginó que podría ser producto de una bala "hasta que el forense lo informó".

La abogada le consultó a su cliente si había guardado el pantalón que utilizó ese día para verificar si estaba roto por el impacto, pero el hombre dijo que "lo lavó porque no se dio cuenta" que podría ser una herida de arma de fuego y lo había dejado en su trabajo, ya que la confirmación del médico ocurrió días después del incidente.

Sin embargo, De la Fuente solicitará que se realice una pericia a la prenda.

Piñeyro relató el lunes a Informativo Sarandí que la supuesta violencia comenzó luego de que fuera parado en la ruta. "Yo ya le había entregado la documentación y quería irme a mi casa. Me empezó a insultar, me dijo 'comunista hijo de..' y 'se acabó el recreo', y yo le dije que no me falte el respeto", dijo.

Sobre ese momento del operativo el Ministerio del Interior no divulgó ningún video. Hay un registro de esa situación, pero sin audio porque se trata de una filmación de las cámaras de seguridad del lugar y no de la cámara GoPro del jefe del operativo.

Según supo El Observador, ese video no fue difundido ya que el fiscal del caso, Carlos Negro, lo solicitó como prueba, a diferencia del video de la cámara portátil que fue presentado voluntariamente por el Ministerio.

Minutos perdidos

Según la abogada, hay una cámara de videovigilancia que capta el momento en que el hombre recibe un empujón de uno de los policías. Luego empieza a correr hacia la ruta y en esa zona no hay imágenes porque la cámara colocada en ese lugar no funciona desde setiembre.

En el video que difundió el Ministerio, se escucha cuando desde el Centro de Comando Unificado (CCU) relatan al jefe del operativo lo que captó la cámara en la calle. "Se hace el control, el masculino se acerca, no sé qué le dice, el masculino empuja al doble potro (jerga para identificar al funcionario policial), el doble potro empuja al masculino, este se da a la fuga para la ruta".

Luego se escucha decir al policía que dirige el operativo: "Usted no es ningún delincuente, pero la actitud que toma es pésima. Amerita llevarlo a la comisaría". Después le dice que si se disculpa con los funcionarios y reconoce su error se puede ir para su casa.

"No estamos para complicar a gente trabajadora. Usted está cansado, estresado pero no puede tirarse contra la policía. Las cámaras vieron todo, usted me empujó", le dice el oficial según se escucha en el video que al principio está editado y adelantado pero que en total dura unos 20 minutos.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se reunió este martes con la secretaria general del sindicato municipal, Valeria Ripoll, y el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, para mostrarle ese video.

Pereira reafirmó la versión de la abogada, y dijo que hay cinco minutos sin filmación cuando el trabajador corre hacia el lugar donde la cámara no está funcionando. "Lo que pasó no lo sabe el ministro ni yo, salvo que hubiera algún testigo", afirmó en entrevista con En Perspectiva.

La central sindical esperará que la Fiscalía laude el asunto, ya que en ese video no se ve la violencia física que denuncia el hombre. Por otra parte, remarcó la importancia de que los policías cuenten con cámaras para respaldar su trabajo.

"Los policías portan cámaras, no todos pero buena parte de ellos. Ojalá se universalice, son excepcionalidades por ahora, ojalá todos puedan ir con una cámara para dar garantías", opinó. El sindicato de policías solicitará al Ministerio del Interior que todos los policías que salgan a la calle utilicen estas cámaras a raíz de las denuncias por exceso policial de los últimos días.

Pereira afirmó que luego de la reunión con Larrañaga quedaron "los teléfonos abiertos" ante cualquier caso de abuso que pueda denunciarse.

