Pelé fue internado de urgencia "con inflamaciones en el cuerpo y problemas cardíacos"

Pelé, de 82 años, fue internado de urgencia este martes en un hospital de San Pablo por su esposa Marcia Aoki.

Los informes indican que la leyenda del fútbol mundial "fue llevado de urgencia al hospital con inflamaciones en todo el cuerpo y problemas cardíacos".

El tres veces ganador de la Copa del Mundo lucha contra el cáncer y según informó The Sun, el tratamiento al que se sometió no ha tenido éxito; agrega que no respondió a la quimioterapia.

Incluso, Pelé tiene problemas para alimentarse.

Sin embargo, s egún familiares del exjugador y su representante Joe Fraga, este es un período de evaluaciones de rutina.

La hija del Rey del Fútbol, ​​Kely Nascimento, publicó en Instagram:

"Hola amigos. Los medios se están volviendo locos otra vez y quiero venir aquí y apresurarme un poco. Mi padre está hospitalizado, está regulando medicación. No voy a saltar en un vuelo para correr allí. Mis hermanos están de visita en Brasil y yo voy en Nochevieja. No hay sorpresa ni emergencia".