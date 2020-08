Pellistri, entre el interés de Boca, el sueño europeo y su presente en Peñarol

La actuación de Facundo Pellistri fue uno de los destaques del pasado clásico del fútbol uruguayo, partido que fue televisado en Argentina, lo que hizo que se reactivaran los rumores sobre su posible llegada a Boca Juniors, club que se interesó por él en el verano pasado.

El juvenil de 18 años fue contactado por una radio argentina este miércoles desde Buenos Aires, fue consultado sobre su futuro y dejó en claro su posición.

"Se habló de Boca y... ¿a quién no le gustaría jugar en allí? Pero si pudiera dar el salto a Europa, lo daría", dijo el pibe de 18 años en diálogo con De una con Niembro, en una nota que es replicada por el diario Deportivo Olé.

Pellistri también habló del tema con el canal de la AUF, donde fue entrevistado al ser elegido como una de las figuras de la fecha.

“Obviamente que Boca es un grande del mundo y a quién no le gustaría jugar ahí, no te voy a decir que no. Pero ese sondeo no sé qué tan fuerte es. Pero a quién no le gustaría jugar en Boca…”, reiteró.

Peñarol y los sueños

El 10 aurinegro habló sobre cómo es a su edad recibir información y mensajes sobre clubes grandes de Europa que lo quieren fichar.

“Estoy parado plenamente en Peñarol, mi cabeza está en Peñarol. Me están manteniendo bastante por fuera de estos temas. Pero te llega, es imposible… Por amigos (que preguntan) ‘¿te vas, no te vas?’”, expresó a AUF TV.

💻📱🗣️🗨️👥 #MundoAUFLive



Te invitamos a ver la charla online de @RodrigoRomano76 con Facundo Pellistri, uno de los jugadores destacados de la fecha 4 del #Apertura2020 de @CampeonatoAUF, de acuerdo a la encuesta de @AUFOficial a periodistas, DT y jugadores.

El volante dijo no tener conocimiento sobre una posible salida. “No sé nada y no estoy manejando nada. Estoy pensando en Boston River y la seguidilla que se viene”, agregó. “Todos esos temas lo está manejando mi representante y llegado el momento, si hay algo importante, se manejará, se verá cuál es la oferta, deportivamente más que nada, y ahí se verá si nos vamos o no, pero hoy mi cabeza está en Peñarol”, reiteró.

Consultado sobre cuáles eran sus sueños para los próximos meses, dijo que el “más grande” es dar el salto a Europa. “Poder jugar en el fútbol europeo, la Champions y esas copas internacionales tan grandes que uno ve en la tele. Esperamos jugar ahí”.

“Y después aspirar a jugar en la selección mayor, que es el sueño más grande, poder representar a tu país”, agregó.

En los últimos días, Olympique de Lyon se sumó a la lista de clubes europeos que se han interesado en el volante juvenil, quien ya está en carpeta de Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Atlético Madrid y Napoli, entre otros clubes.