Peñarol afronta la primera final de la semana

La semana más trascendente del semestre para Peñarol comienza este miércoles (hora 21.30, Campeón del Siglo) cuando enfrente a Flamengo con la posibilidad única de ganar –para no depender de otro resultado– en la búsqueda de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, algo que se le ha venido escapando siempre últimamente y que no consigue desde 2011 cuando llegó a la final que perdió ante Santos de Neymar.

Claro que cuatro días después vendrá el clásico ante Nacional en el Estadio Campeón del Siglo, un rival que, ya clasificado, en el encuentro del martes ante Cerro Porteño por la Copa cuidó a casi todos sus titulares.

Peñarol no puede cuidar nada, tiene que poner todo. Tampoco puede descuidar nada, tiene que ganar o ganar con inteligencia, sin ansiedad, sin que el reloj le juegue en contra si no logra convertir.

Los errores los tiene que dejar de lado siempre, pero en un encuentro de estas características contra un rival de renombre y con grandes jugadores, mucho más.

Es cierto que le ganó en Maracaná 1-0 en un resultado que fue trascendente y lo puso nuevamente en camino en la Copa. Pero el de este miércoles será un partido distinto, con las ansias del hincha a flor de piel.

Además, estarán en juego los billetes. En caso de clasificar, Peñarol recibirá US$ 1.050.000.

Cabe recordar que por diferencia de goles, a Flamengo le sirve el empate en el Campeón del Siglo, por eso habrá que saberle jugar a este rival.

Diego López apuesta casi al mismo equipo que ganó en Brasil, salvo el ingreso como titular del Toro Fernández por Agustín Canobbio. Esto hará que Darwin Núñez juegue seguramente como volante externo y Cristian Rodríguez lo haga un poco más adelantado, más cerca del área rival.

La sanidad aurinegra recuperó a dos futbolistas fundamentales como Walter Gargano y Guzmán Pereira quienes son relevantes en la mitad de la cancha.

López, como lo hizo en varios partidos de la Copa, apuesta a la juventud de Darwin Núñez y deja en el banco a Lucas Viatri para que ingrese en el complemento, tal como sucedió, por ejemplo, en Maracaná cuando ingresó por Guzmán Pereira a los 80 minutos y liquidó el pleito.

De esta manera, Peñarol jugará con Kevin Dawson, Giovanni González, Fabricio Formiliano, Cristian Lema, Lucas Hernández; Walter Gargano, Guzmán Pereira; Brian Rodríguez, Cristian Rodríguez, Darwin Núñez; Gabriel Fernández.

Flamengo llegó a Montevideo sin su arquero titular, Diego Alves, debido a una lumbalgia y lo sustituirá César. En tanto, todo indica que al revés de lo que sucedió en la ida, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta saldrá de entrada en este encuentro.

Peñarol sabe que no existen segundas oportunidades. El partido es este y debe ganarlo, ya que de igualar y ganar Liga de Quito a San José de Oruro –ya eliminado no solo de la Libertadores, sino también de la Sudamericana porque no puede acceder siquiera al tercer puesto– por más de dos goles como local, lo dejará afuera y se repetirá la maldición de casi todo este siglo XXI.

¡A llegar temprano!

El Ministerio del Interior dispuso que los hinchas de Flamengo llegarán por la ruta 102 y los de Peñarol por la ruta 8. Se montará un fuerte dispositivo de seguridad por los hechos de violencia que se dieron en Brasil cuando ambos jugaron el 3 de abril.

Remanente de entradas en la Cataldi

Las entradas para las tribunas Damiani y Henderson están agotadas. El martes se habilitó un remanente de boletos para la Cataldi y el martes de noche quedaban alrededor de 700. Salen $ 850, socios bonificados $ 600, socios plenos $ 300 y socios cadetes $ 210. Se venden en Tickantel y RedPagos. La parcialidad de Flamengo va a la Guelfi donde no habrá hinchas locales.