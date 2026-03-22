Manchester City y Arsenal jugaban una final muy pareja este domingo en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra en el Estadio de Wembley, en donde jugará Uruguay el próximo viernes ante Inglaterra a la hora 16.45 por la fecha FIFA de marzo, hasta que un grueso error del arquero español Kepa sirvió para romper el 0 con un gol de Nico O'Reilly y finalmente, los de Pep Guardiola se llevarían el título.
El increíble blooper del arquero español Kepa, que le abrió el camino a Manchester City ante Arsenal para que se llevara la Copa de la Liga inglesa; mirá el video
El golero cometió un grave error tras un centro intrascendente y el equipo lo pagó carísimo