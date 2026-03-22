El increíble blooper del arquero español Kepa, que le abrió el camino a Manchester City ante Arsenal para que se llevara la Copa de la Liga inglesa; mirá el video

Manchester City y Arsenal jugaban una final muy pareja este domingo en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra en el Estadio de Wembley, en donde jugará Uruguay el próximo viernes ante Inglaterra a la hora 16.45 por la fecha FIFA de marzo, hasta que un grueso error del arquero español Kepa sirvió para romper el 0 con un gol de Nico O'Reilly y finalmente, los de Pep Guardiola se llevarían el título.

El encuentro no salía del 0-0 y ambos equipos se mostraban temerosos de llegar al arco de enfrente.

Esto es algo totalmente inusual para lo que es una final y máxime en el poderoso fútbol inglés.

Manchester City comenzó la segunda mitad con mayor dominio ante Arsenal y pudo traducir esto en el resultado a los 59 minutos y gracias a la ayuda del arquero español Kepa.

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Tras un centro que parecía controlado, Kepa falló en el cálculo, dejó la pelota viva en el área chica y allí Nico O'Reilly metió la cabeza para el 1-0.

Después de este gol, Arsenal cayó en la desesperación y todo se complicó aún más cuando el propio O'Reilly volvió a convertir de cabeza a los 63', dándole un segundo golpe de nocaut a los gunners y así, los de Pep Guardiola se llevaron un nuevo título.