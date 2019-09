Peñarol apuesta a cambios en su estructura de juveniles

El mismo día en que el consejo directivo de Peñarol analizaba adoptar medidas para reencauzar el rumbo del primer equipo tras perder 3-0 el clásico contra Nacional, se conocieron varios cambios en la estructura de juveniles del club.

El entrenador Álvaro Regueira fue cesado como técnico de la sub 15 (Sexta División) mientras que José Batlle Perdomo pasará de la sub 19 (Cuarta) a desempeñarse en la captación del club.

“Peñarol quería buscar cambios en la matriz profesional; hace mucho tiempo que estoy en el club, capaz que querían cambiar de aire. Si es bueno para el club, bienvenido sea”, dijo el lunes de noche Regueira a Hora 25 que se emite por AM 770.

“Lo único que me pareció raro o que no entiendo y que no me dejó satisfecho es el tiempo: faltan dos meses para diciembre y creo que podían haber esperado a fin de año”, agregó Regueira.

¿Qué cambios busca Peñarol? Según pudo saber Referí, lo que se pretende con estos cambios es que desde la captación hasta la Cuarta División todos los equipos de Peñarol se formen y jueguen con un estilo de juego que les dé identidad para lograr después proyectarse a Primera.

Regueira fue cesado porque los resultados en esta temporada y en la anterior no lo acompañaron.

Este año perdió ante los rivales directos, Nacional, Defensor Sporting y Danubio y tanto tricolores como violetas lo doblan en cantidad de partidos ganados.

¿Por qué no esperaron a diciembre para cesarlo? Porque el Clausura arranca en 15 días y en la primera fecha debutarán con Defensor mientras que en la tercera chocarán con Nacional.

En tal sentido ya fue designado Serafín García como nuevo entrenador de la categoría.

García, de 44 años, fue parte del quinquenio de Peñarol al que llegó en 1996 y donde tuvo tres pasajes. Entre 2017 y 2018 tuvo dos ciclos como entrenador al frente de Platense en la Segunda División Amateur (la exdivisional C).

Desde enero trabaja en Peñarol con un proyecto de unificación de todas las categorías donde se encarga de entrenar con los volantes de los diferentes equipos juveniles del club.

José Enrique De los Santos, otro integrante del quinquenio que fue ayudante técnico de Pablo Bengoechea en 2015, trabaja en ese mismo proyecto con los zagueros, mientras que el español Alex García, quien llegó al club en julio, lo hace con los delanteros.

García fue designado para dirigir a la sub 19 que estaba en manos de Perdomo, quien lleva más de una década en las formativas de Peñarol.

La Cuarta es una categoría compleja porque los jugadores suben y bajan permanentemente para alimentar a la Primera y la Tercera División y el plantel se vuelve inestable.

A diferencia de Regueira, Perdomo seguirá vinculado al club para trabajar en la captación.

Se encargará de captar y reclutar nuevos talentos en el norte del país. Al sur del Río Negro seguirá trabajando Néstor Goncálvez al frente de la captación de Peñarol.

En la interna aurinegra consideran que Perdomo es ideal para esa función porque tiene un muy buen ojo para detectar el potencial de los jóvenes talentos, porque es una persona reconocida y respetada por su trayectoria lo que le abre puertas vaya donde vaya.

Hay algunos parámetros que desde que llegó a la presidencia de las juveniles Rodolfo Catino –cuando asumió como vicepresidente del club quedó en su lugar Pablo Torres– se utilizan en Peñarol para medir el éxito de sus formativas. Uno es la cantidad de puntos obtenidos, otro son los resultados contra sus rivales directos, otro es la cantidad de jugadores convocados a la selecciones uruguayas juveniles y el otro es la formación de jugadores y su proyección al equipo mayor.

“Peñarol se está sustentando con la venta de juveniles y esto es fruto de muchos años de trabajo y es algo que habla de que se trabaja bien en juveniles. Peñarol tiene una gran captación con Juan Gandolfo, Alfredo Pintos y (Juan Carlos) Braida; se trabaja muy bien y da muchos resultados en las categorías chicas”, expresó Regueira quien llegó al club en 2006 y trabajó junto a Raúl Moller, Víctor Púa, Juan Ahuntchain y actualmente con Fernando Curutchet.

Su trabajo en las formativas del club se interrumpió cuando salió a las juveniles de Fénix, luego a la coordinación de formativas de Juventud y en 2010 cuando asumió en la Primera de Racing. “Llevaba 12 años en el club; en Uruguay nunca vi que se festejen títulos de juveniles por 18 de Julio o la rambla, hay cosas más importantes que el mero resultado. Se están buscando cosas nuevas y la renovación es positiva. Pero estoy muy tranquilo con lo que hice todo este tiempo en el club. Tengo muchos mensajes de jugadores que dirijo y he dirigido apoyándome”, expresó Regueira.

En Peñarol tienen un elevado concepto personal del entrenador pero se entendió que era el momento indicado para cambiar. Ven un potencial en la sub 15 que quieren reflotar y cambiar la pisada tras un flojo Apertura. Además pasaron de cinco a tres jugadores citados a la sub 15 de Uruguay, lo que también les llamó la atención y quieren signos de recuperación.

El propio Regueira reconoció el mal año del equipo: “Tuvimos un Apertura regular, no le gustó a nadie, pero pensábamos que se podía levantar”.