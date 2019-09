Peñarol se hizo un duro replanteo para cambiar el rumbo

El cimbronazo fue muy grande. Se perdió un clásico 3-0, pero lo peor fue la forma: sin fútbol, sin rebeldía ni actitud. Peñarol perdió y por primera vez dejó la punta de la Tabla Anual -en manos de Cerro Largo- y también lo pasó su eterno rival.

Lo que sucedió en la cancha ya es pasado. La situación del corte del Cebolla Rodríguez que golpeó un vidrio y tiene para tres semanas de recuperación luego de que se le colocó una férula -como informó Referí-, también quedó en los códigos del vestuario y en el quirófano en el que lo intervinieron el domingo a la noche, aunque Rienzi explicó en Las Voces del Fútbol (AM 1010) el lunes que sucedió tras un resbalón contra una puerta.

Pero Peñarol sigue. Luego de tener libre el fin de semana que viene -debido a que se juega la final del Intermedio entre River y Liverpool- ya se le vendrá Defensor Sporting en la primera fecha del Torneo Clausura. Ese en el que tiene que mejorar sí o sí, como le pasó el año pasado, y tratar de recuperar la punta de la Anual.

Este fue un lunes diferente. Para empezar, los teléfonos de los dirigentes estaban todos apagados, o al menos, no contestaban. Silencio absoluto antes de la reunión del consejo directivo que se desarrolló desde la hora 18.

Solo uno de ellos habló con Referí pero por un par de minutos. "La responsabilidad de lo que sucede es nuestra", dijo tajantemente.

Pero, además, fue un lunes diferente porque, como hacía mucho tiempo no sucedía -mucho- entre 10 y 15 socios se autoconvocaron por redes sociales y fueron hasta la puerta del Palacio Cr. Gastón Guelfi para pedirle explicaciones a los directivos.

"¡Esto no puede seguir así!", gritó uno cuando entraban los distintos consejeros aurinegros e incluso Carlos "Tío" Sánchez, el director de Fútbol. Cuando lo vieron, le gritaron: "¡¿Qué vino a hacer Riascos? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué pasa? ¿Le toman el pelo al hincha?!". Le preguntaban por el colombiano quien desde que llegó el 8 de agosto pasado -ya se cumple un mes- no estuvo nunca siquiera a las órdenes de Diego López en ningún partido.

Sánchez se acercó hasta el portón ya con su automóvil dentro del garaje y les gritó: "¡No los escucho!". Y les contestó irónicamente: "Mañana (por el martes) llega el reemplazante de Brian (Rodríguez) y es mucho mejor que él".

El presidente Jorge Barrera bajó el vidrio de su camioneta y les dijo: "Yo siempre doy la cara".

Puertas adentro la sesión del consejo fue dura. Como nunca desde que Barrera es presidente del club. "Se brindaron explicaciones sobre planes de trabajo y cambios de rumbo, de cómo se revierte esto", dijo a Referí uno de los consejeros presentes.

Sánchez hablará con López en las próximas horas y luego lo harán algunos dirigentes con él. El entrenador ya tiene pensado tener un diálogo decisivo con el grupo de jugadores.

Los responsables

¿Quiénes son los responsables de este momento de Peñarol? Es un combo de cosas. Sin dudas, los jugadores han bajado sus niveles de forma poco creíble. Sin ir más lejos, en el clásico no funcionó ninguno de los referentes: defeccionaron Fabricio Formiliano, Walter Gargano, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez y Lucas Viatri. Ninguno mostró nada y todos se vieron superados.

Esto que ocurrió fue mucho más que un clásico perdido. López ya atravesó por aguas turbulentas el año pasado a poco de su llegada, días después que se decidiera cesar de su cargo al gerente deportivo Gonzalo De los Santos tras el humillante 4-1 que propinó en el Campeón del Siglo Atlético Paranaense por Copa Sudamericana. De eso, se acaba de cumplir un año el 9 de agosto pasado.

"De esto se sale con trabajo y mucha autocrítica. Ya han pasado crisis otras veces. Hay que mirarse a la cara y decirse las cosas de frente", comentó a Referí, Eduardo Da Silva, excampeón uruguayo con Peñarol en 1985 y 1986 y ganador de la Copa Libertadores de América 1987.

El presidente Barrera y López ya habían hablado sobre su renovación. Su contrato finaliza a fin de año, pero la conformidad de todos era tal que se lo pretenden extender un año más.

"Este último período de pases fue malo para Peñarol, eso no se puede negar", agregó Da Silva.

¿Con eso está sufriendo Diego López? No, él estuvo de acuerdo con los futbolistas que llegaron y, además, no pidió ninguno más Bueno o malo el período de pases, esto va más allá.

Carlos Pazos

Todos coinciden en Peñarol que la ausencia del preparador físico, Alejandro Valenzuela, en el último mes por una intervención quirúrgica que le practicaron, fue en detrimento del plantel en general. No porque el equipo estuviera mal preparado con los profesionales que lo suplieron, sino porque Valenzuela "es un gran motivador. Primero es el mejor preaparador físico y a eso, le suma una tremenda motivación que le brinda a los futbolistas", explicó Da Silva.

Otro punto en contra que tiene este Peñarol es que figuras de la talla de Gargano y el Cebolla Rodríguez, no pudieron hacer la pretemporada en Miami en plenas condiciones. Es más: el Cebolla recién volvió luego de un mes para jugar -sin jugar, porque casi no entró en juego- en el clásico.

Peñarol cuenta con escasez de individualidades y juego colectivo. Por primera vez en la era de Diego López alcanzó tres partidos seguidos sin que le convirtieran.

Sin recambio para el ataque, no hay un futbolista que acompañe a Viatri como corresponde. Eso en Peñarol es dar demasiadas ventajas. ¿El tema principal es que vendieron las fichas de Brian Rodríguez y de Darwin Núñez? No, eso no cambió nada. Lo que sí se sintió fue la partida de Gabriel "Toro" Fernández. Ese era el socio de Viatri, el que más extraña, el que más se hacía notar en las redes ajenas.

La otra baja que siente horrores Peñarol es la de Cristian Lema, el socio indicado para Formiliano. "Se fue por un dinero que se le podría haber pagado y que ganan futbolistas que no juegan", explicó una fuente del club a Referí.

Después del primer semestre, Peñarol ya no tiene más el mejor plantel del medio y eso también está muy claro.

Sigue en carrera por ser campeón del Apertura y al igual que ocurrió en los últimos dos años, comenzará el Clausura de atrás en la Tabla Anual.

López tiene su gran cuota de responsabilidad, como la tuvo cuando fue campeón. En este equipo que ha venido en picada desde antes de que terminara el Apertura -recordar empate 2-2 con Progreso en el Campeón del Siglo y en la hora, y la derrota siguiente en Cerro Largo-, últimamente ha realizado variantes incomprensibles. El primer recambio que mostró en el clásico perdiendo 2-0 fue un chico de 17 años, Facundo Pellistri. No estaban en el banco Ezequiel Busquets ni Matías De los Santos. Este último había sido titular en el partido anterior. Busquets, entrenó toda la semana como lateral derecho y al final, quedó fuera del plantel.

Camilo Dos Santos

Además de dejar fuera a Matías De los Santos, dejó en el banco en el clásico a Marcel Novick, quien no juega desde el 26 de mayo, más de tres meses. Esos son errores conceptuales que los dirigentes pretenden que se mejoren.

López ensayará una movida

Para empezar, Diego López tendrá que volver a tener autocrítica, algo que siempre había mostrado, pero que cambió en los últimos partidos, sobre todo, el clásico.

El año pasado, cuando estuvo a punto de ser cesado y tenían que ganarle sí o sí a Liverpool en Belvedere, ensayó cinco variantes de un partido a otro. Es cierto que allí tenía más plantel, pero se dio cuenta de que algo no funcionaba. Ahora sucede lo mismo y va a meter mano en el equipo.

"Se dio toda una semana complicada, pero la jerarquía y la personalidad de los jugadores de Peñarol, sacaron adelante la situación", explicó López a Referí luego de ser campeón uruguayo y admitir que aquel había sido el momento más duro desde que llegó al club. (...) "En la cancha de Liverpool uno me decía 'te van a empatar y te vas a tener que ir', Lo importante es que siempre estuve concentrado en la cancha porque sabía que lo que me iba a defender era la cancha, los jugadores".

Según confió una fuente del club a Referí, López tendrá una charla importante con el plantel, tal como dice Eduardo Da Silva, "mirándose las caras". El año pasado les dijo: “Háganme ganar. Sáquenme campeón. Ustedes saben lo que es ganar y ser campeón, por más que en el primer semestre no se dio”.

Además, en estas dos semanas que quedan para el debut del Apertura ante Defensor, volverá el profesor Valenzuela, una pata muy importante dentro del andamiaje del equipo.

El técnico sabe que él no encontró soluciones en los partidos en los que no le fue bien, que dio muchas ventajas, las mismas que le habían dado los rivales con sus resultados y que no supo aprovechar.

La relación muy estrecha que tiene con Carlos "Tío" Sánchez permanecerá inamovible. Algunos dirigentes están molestos con la situación de su ayudante Michele Fini quien días atrás debió viajar a Italia por un tema particular.

Los primeros pasos para lo que queda del Uruguayo y para ir en busca del "Tri", será poner a punto al Cebolla Rodríguez -otra vez y ahora con el problema del brazo-, a Gargano -otro que bajó bastante su producción- y repensar variantes tácticas y técnicas.

Más allá de lo que pueda decir en una conferencia de prensa post partido como la del clásico, tiene muy claro que su equipo no funciona y que si bien trabaja a destajo en Los Aromos, tendrá que hacerlo mucho más.

El paso de las fechas serán decisivas para ver si lo que implantará le da o no resultados.

Peñarol vive su hora más crítica en mucho tiempo y de eso también se habló en la noche del lunes en el consejo directivo que quiere que esto empiece a cambiar de una vez.