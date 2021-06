Peñarol busca remover por cuarta vez a Juan Pablo Decia, esta vez a través de sus jugadores

El plantel de Peñarol le presentó el lunes a la directiva de la Mutual una nota firmada por todos sus integrantes solicitando que el miembro de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Juan Pablo Decia, sea removido de su cargo y no intervenga más en los asuntos en que esté involucrado algún jugador aurinegro, porque afirman que no se sienten “representados” por dicho componente del tribunal.

El pedido se realizó dos días antes de que la Comisión dicte el fallo que instruyó el lunes de la semana pasada para sancionar al delantero Ariel Nahuelpán de Peñarol y a Martín González, defensor de Rentistas, quienes fueron expulsados por Gustavo Tejera el sábado 12 de junio en ocasión del encuentro entre ambos equipos por agresiones e injurias mutuas.

Esta tarde a la hora 19:00 se celebrará la audiencia a la que fueron convocados a declarar Nahuelpán y González como involucrados, Andrés Rodales como testigo y el veedor del encuentro, Sr. Leguizamón.

Decia sostuvo que "si bien los jugadores tienen todo el derecho de manifestar su parecer ante la Mutual, tengo la plena convicción de que no se trata de un planteo espontáneo, sino que más bien responde a una improcedente intromisión del club en la vida del gremio de los futbolistas, tergiversando las cosas e instalándolos a que presenten una nota basada en premisas erróneas".

El integrante de la Comisión agregó que “Peñarol hace tiempo que quiere mi remoción de la Comisión aduciendo que no soy objetivo y ecuánime, y que el hecho de ser parcial de Nacional afecta mi objetividad a la hora de desarrollar mi tarea. Lo propusieron en un Consejo de Liga y no prosperó porque yo soy representante de la Mutual, y la Mutual tiene autonomía para elegir a sus representantes dentro de AUF”.

El planteo ante el Consejo se dio el 20 de febrero de 2020, en un Consejo de Liga en el que Peñarol presentó un documento firmado también por representantes de Cerro Largo, Liverpool y Progreso en el que pidieron la remoción de Decia afirmando que "hace aproximadamente 10 años que forma parte en forma ininterrumpida de la Comisión cuando la normativa establece que sus miembros podrán durar en sus funciones únicamente cuatro años".

Sin embargo, las normas del nuevo Estatuto de la AUF prevén un máximo de cuatro años para la duración de los cargos en los tribunales. Aunque esos plazos no son perentorios, porque también se establece que pueden seguir en funciones hasta que no se les designe un sustituto, sin perjuicio de que la realidad marca que en todos los tribunales sus miembros tienen una antigüedad mayor a la establecida en el Estatuto.

Pero además, en el caso particular de Decia, en junio de 2017 abandonó la Comisión cuando la Mutual retiró a todos sus abogados de la AUF. Meses después, con el cambio de autoridades en el gremio de los futbolistas (cuando fue removido del cargo Enrique Saravia), retornó a sus funciones.

“Como no prosperó lo del Consejo de Liga también hicieron gestiones para sacarme ante el Ejecutivo de la AUF y ante la propia Mutual. Ahora lo hacen a través de la Mutual y de los jugadores planteando mi remoción de forma inmediata, fundándose en mi condición parcial de Nacional”, afirmó.

“Reitero, tengo elementos de sobra para inferir de que esto no surgió de forma espontánea de parte de los jugadores, porque los jugadores no tienen un solo argumento para decir que no he sido ecuánime, objetivo y garantista durante todos los años que he ejercido mi cargo. Nunca tuve ningún tipo de cuestionamiento de algún futbolista que se haya sentido perjudicado por mi actuación en el tribunal. Es muy claro el trasfondo que existe y es claro que esto no es una reivindicación de los jugadores, que son trabajadores y quedaron en el medio de una situación incómoda y poco clara”, expresó.

“Me provoca tristeza, pero esto no va a cambiar un ápice mi forma de actuar porque seguiré obrando con la ecuanimidad con la que desempeñé mi cargo todo este tiempo”, agregó Decia.

Sin embargo, Decia afirmó que aún no tiene decidido si actuar o no en el fallo que involucra a Nahuelpán.

“Si los jugadores de Peñarol dicen que no se sienten representados por mí tal vez me abstenga de ahora en delante de intervenir en los asuntos relacionados con los futbolistas del club”, dijo. Consultado sobre si esa actitud no sería funcional al interés de los dirigentes de Peñarol, expresó: “Eso sería irme y no me voy a ir cuando lo disponga un club. La Mutual no tomó ninguna decisión sobre la nota presentada por los jugadores de Peñarol. Me lo comunicaron y quedaron a la espera de que presente mis descargos”, informó el jurista.

Decia reconoció en la charla con Referí ser hincha de Nacional, sin embargo expresó: “Hay antecedentes de sobra que hablan a las claras de que he tratado con objetividad todos los temas. He sido criticado por Nacional por el fallo que le costó un cierre de cancha de cinco fechas por la agresión a un boletero en el Parque Central, también por la exhibición de un ataúd en un clásico. También cuando archivamos una denuncia por una bandera que exhibió Peñarol que decía ‘Hasta adentro del Parque’. Y al mismo tiempo he sido objeto de críticas en fallos como el del clásico de la garrafa o el de la ambulancia cuando se nos tildó de que esos fallos fueron benevolentes con Peñarol. Es más, una vez fui recusado por Nacional en una denuncia de la que fue objeto un dirigente porque entendieron que había incurrido en un prejuzgamiento”.

“Este tipo de actitudes revelan además un profundo desconocimiento del funcionamiento de la Comisión, de cómo manifiesta su voluntad el órgano y además soslaya la participación de todos los integrantes de la misma donde yo soy solo un miembro más, que a veces hago las veces de vocero”, concluyó Decia.

"Es un tema de los jugadores"

Desde Peñarol, en cambio, expresaron que la nota fue una iniciativa de los jugadores: "No tenemos nada que ver con la nota de los jugadores, simplemente nos pidieron información de lo que estaba pasando, se la dimos y ellos tomaron su resolución al respecto", dijo a Referí Gonzalo Moratorio, delegado de Peñarol.

Referí se contactó con el encargado de prensa de Peñarol, Diego Pérez, quien informó que ni este martes ni el miércoles (el aurinegro enfrenta a Montevideo City Torque a la hora 15.45) los futbolistas del plantel van a dar notas.

¿Quiénes integran la Comisión Disciplinaria?

Cuando terminó el Campeonato Uruguayo 2019, Karen Pintos, quien había ingresado a la Comisión propuesta por El Tanque Sisley y que oficiaba como la presidenta del tribunal, fue removida de su cargo. Hasta el día de hoy, la Comisión no tiene presidente. En ese mismo momento, Eduardo De Freitas, miembro que en su momento había sido propuesto por Peñarol, cerró un ciclo en la Comisión y dejó su cargo. Ante el vacío de dos miembros, el 11 de febrero de 2020, en Consejo de Liga de la AUF, fueron propuestos como nuevos miembros Ángel Alonso, propuesto por Defensor Sporting, Jorge Tejera y Juan Diego Menghi, propuesto por Peñarol. Tras el Consejo de Liga del 20 de febrero de 2020, la Comisión quedó integrada por Pablo Barreiro, quien fue ratificado por Nacional, Daniel Queijo, que había sido propuesto por River Plate, y Fernando Rígoli, propuesto en su momento por Rampla Juniors. Desde esa fecha se sumaron Menghi (Peñarol) y Alonso (Defensor Sporting). Cabe señalar que por más que a los miembros los propongan determinados equipos, los mismos no deben actuar para defender los intereses de los clubes de los que son hinchas sino para aplicar el cuerpo normativo del mismo.