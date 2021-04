Peñarol encontró a su 9 con Álvarez Martínez, ¡y en 16 días se termina su contrato!

El martes de noche ilusionó con sus goles en el Campeón del Siglo. El miércoles, generó preocupación porque en 16 días finaliza su vinculación con el club y, si quiere, puede pasar a otra institución en calidad de futbolista libre sin dejar dinero en Peñarol.

La situación del delantero Agustín Álvarez Martínez es uno de los asuntos más importantes que tiene Peñarol en la agenda, y debe resolver contrarreloj.

Los goles que alegran a los hinchas

Peñarol clasificó el miércoles de noche a la fase de grupos de la Copa Sudamericana luego de golear 4-1 a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo.

En el encuentro, Agustín "Canario" Álvarez Martínez rayó a gran altura y se transformó en figura.

Comenzó temprano con un gol para el 1-0, siguió con una asistencia para Facundo Torres en el segundo -que fue el tanto que abrió el encuentro luego del empate arachán-, anotó el tercero en un primer tiempo y luego jugó una muy buena segunda parte en la que también tomó parte del cuarto gol aurinegro, dándole la asistencia a David Terans para el cuarto.

Fue su mejor actuación desde que debutó con Mario Saralegui el pasado 12 de setiembre ante Montevideo City Torque.

Aquí se puede ver el resumen del partido de Peñarol ante Cerro Largo:

Desde el punto de vista deportivo, el juvenil de apenas 19 años ha mostrado un constante crecimiento.

¿Y el contrato?

En Peñarol trabajan contrarreloj para llegar a un acuerdo con sus representantes, ya que el contrato de Agustín Álvarez Martínez se termina en 16 días: 1° de mayo quedaría libre.

Peñarol ya mantuvo distintas reuniones y habrá otras en las próximas horas para tratar de renovar el vínculo con una de las principales figuras que tiene el equipo de Mauricio Larriera en la actualidad.

Según supo Referí, en las conversaciones que hubo no se pusieron de acuerdo para firmar un nuevo contrato ya que existen diferencias económicas que esperan saldar en estos días que quedan hasta que el 1° de mayo se termine el que está vigente.

Cabe recordar que el pasado 8 de enero, cuando se había arreglado todo con Facundo Torres y al otro día se vino todo abajo por un desacuerdo con su contratista, el presidente Ignacio Ruglio le comunicó al técnico Mauricio Larriera y al director deportivo Pablo Bengoechea que aquel juvenil que no firmara contrato por al menos tres años, no entrenaría con el primer equipo, cosa que sucedió durante un par de días con Torres luego de que el DT le comunicara la decisión del titular del club y no lo dejara entrenar.

Algo similar ocurrió el 15 de enero con el juvenil Máximo Alonso quien firmó contrato hasta octubre de 2025. Había comenzado a entrenar con el primer equipo, lo bajaron hasta que firmara un nuevo vínculo y una vez que lo hizo, regresó al plantel principal.