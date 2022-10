Peñarol es un polvorín: a 20 puntos de Nacional y el Campeón del Siglo cerrado por tercera vez en 2022

Peñarol sigue siendo una sucursal del infierno. Parece no tener un día de paz. A la pobreza futbolística que mostró a lo largo de casi todo este año, le suma la incorrección de un grupo de su hinchada que también se aunó a lo que ocurría en la cancha, es decir, mostrar una cara pésima a lo largo de prácticamente todo lo que va de 2022.

Lo único que faltaba a un nuevo bochorno, era que un seguidor escupiera al Indio Olivera, como ocurrió el pasado miércoles en el Parque Viera, cuando, en medio de serios incidentes tras la rotura de alambrados y de proyectiles que llovían contra los jugadores de Boston River, el árbitro Leodán González suspendió el encuentro cuando perdían 2-1 a los 87 minutos.

Todos quienes están en el campo de juego deben ser respetados. Los 22 jugadores, los cuatro árbitros, los reporteros gráficos, los policías. Todos. Pero el hecho de que un hincha de Peñarol salivara a uno de los íconos vivientes del club, –integrante de la actual conducción deportiva– campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental de 1982, de siete Campeonatos Uruguayos, una Liga Mayor y de cinco Liguillas, da la pauta de que ciertos hinchas del club, no respetan nada. Habla de lo perdidos que están, de que no les importa nada, de que son hinchas de la hinchada.

Leonardo Carreño

El Indio Olivera fue agredido en el Parque Viera

Esos mismos seguidores fueron los que insultaron y le tiraron proyectiles a sus propios jugadores, ya durante el primer tiempo.

Se trata de la tercera vez que existen hechos de violencia con hinchas de Peñarol en los últimos encuentros. La primera vez que hubo incidentes fue en el clásico en el Gran Parque Central cuando volaron bengalas, cisternas y hubo fuego en la Tribuna Héctor Scarone.

El pasado domingo ante Plaza Colonia en el Estadio Campeón del Siglo, Kevin Dawson debió interceder ante algunos hinchas quienes, al inicio del segundo tiempo, se habían trepado al alambrado. Esta ante Boston River fue la tercera vez que ocurrieron incidentes en este Torneo Clausura.

Esto derivó en que la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) suspendiera preventivamente a Peñarol por los incidentes ocurridos en el partido del pasado miércoles en el Parque Viera ante Boston River, y los aurinegros no podrán jugar este domingo ante River Plate a la hora 18.30 en el Estadio Campeón del Siglo con público, por la penúltima fecha.

Inés Guimaraens

La bandera de Nacional que mostraron los hinchas de Peñarol ante Plaza Colonia el domingo en el Estadio Campeón del Siglo

A esos incidentes hay que sumarles dos más en este año. En el partido ante Cerrito en abril, en el Centenario, hubo incidentes con intercambio de proyectiles desde la Ámsterdam, donde estaba la barra aurinegra, y la América, donde estaban los albiverdes, durante varios minutos sin que el partido se detuviera.

El más recordado sucedió el 25 de mayo, cuando un grupo de hinchas aurinegros en el encuentro de vuelta ante Colón de Santa Fe por la Copa Libertadores, pasó desde la Tribuna Cataldi a la Damiani, y de allí, a la Guelfi, para intentar agredir a los argentinos.

¿Cómo terminó todo? Por esos incidentes la Conmebol multó a Peñarol con US$ 100.000.

La suspensión para que los hinchas aurinegros puedan concurrir al Estadio Campeón del Siglo ante River Plate, de este viernes, es la tercera sanción al escenario aurinegro en el año. Ya había sucedido contra Colón por la Copa, y por la visita al Gran Parque Central. Ahora, sigue sumando.

Foto: Leonardo Carreño.

Los futbolistas de Peñarol se fueron insultados ya en el primer tiempo del Viera

Hay jugadores del actual plantel que se sienten incómodos jugando con sus hinchas porque la presión los desborda. Este es, claramente, el peor momento de la temporada. Aunque suene increíble, jugar sin su público, quizás los lleve a rendir más.

Como informó Referí, el pasado miércoles, antes incluso del resultado y del escándalo del final ante Boston River, un dirigente expresó su deseo de que este año terminara cuanto antes. “Estamos deseando que esto se termine”, dijo el directivo consultado. “Esto” es el año en el que todo ha sido negativo desde el punto de vista deportivo.

Un año de terror de la gestión Ruglio y la tabla

El rendimiento del equipo ha sido pésimo y eso fue escrito hasta el hartazgo. No es nada nuevo ni original.

El segundo año de la gestión de Ignacio Ruglio ha sido de terror. Salvo el inicio de la temporada en la que se ganó la Supercopa Uruguaya, el resto quedó para el olvido.

Desde las contrataciones a cargo del área deportiva que comanda Pablo Bengoechea, pasando por individualidades que no dieron la talla, a la renuncia tras la primera fecha del Clausura de parte del entonces técnico, Mauricio Larriera, Peñarol tuvo un año para el olvido.

Leonardo Carreño

Ignacio Ruglio el día que asumió como presidente de Peñarol a fines de 2020

Agustín Álvarez Martínez, quien había sido el máximo artillero de la Copa Sudamericana con 10 tantos y anotándole tres en un solo partido a Corinthians de Brasil en una noche para el mejor recuerdo, vivió una sequía histórica. Estuvo 52 días, 18 partidos y 1.262 minutos sin poder convertir un gol hasta que le anotó a Montevideo City Torque el pasado 23 de abril.

Ahora se encuentra en el sexto puesto en la Tabla Anual a 20 de Nacional, peligra su participación ya no en la fase de grupos de la Copa Libertadores, sino hasta como Uruguay 4 –el cual debería pasar tres fases para llegar a los grupos– y lo más probable, es que juegue la Copa Sudamericana.

Sin embargo, hay que decir que superó el pésimo Campeonato Uruguayo Especial 2016 en el que en 15 partidos, los tricolores le sacaron 19 unidades de ventaja.

Leonardo Carreño

El Canario Álvarez molesto cuando no hacía goles

El hecho de no jugar en los grupos del máximo torneo continental de clubes, conlleva a no acceder a US$ 3 millones.

Peñarol sabe que se vendrá una sanción cuando termine el proceso que estudia estos nuevos incidentes, y lo mejor que le puede ocurrir, es que la misma sea este año y no el que viene.

Ya con este partido de oficio por el que fue suspendido ante River Plate, podrá descontar uno de lo que será la resolución final.

Cabe acotar que la sanción no abarca al encuentro semifinal por la Copa AUF Uruguay que disputará en el Estadio Campeón del Siglo contra La Luz.

Como se escribió el pasado miércoles luego del papelón del Viera –en todo sentido–, Peñarol implosionó. Es un polvorín, en medio de una situación complicada en todos los aspectos.