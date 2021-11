A pesar de tener cuatro jugadores con Uruguay, Peñarol no pedirá postergación de su partido con River Plate

Peñarol decidió no pedir la reunión del Consejo de Liga de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para buscar la posibilidad de que fuera autorizado a postergar el partido ante River Plate del próximo domingo en el Parque Saroldi a la hora 16.30 en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura, debido a que cuenta con cuatro futbolistas citados a la selección uruguaya.

Como informó Referí, el Maestro Óscar Tabárez citó a Giovanni González, Facundo Torres, Agustín Álvarez Martínez y Kevin Dawson para esta doble fecha de Eliminatorias contra Argentina, el viernes a la hora 20 en el Estadio Campeón del Siglo, y Bolivia, el próximo martes 16 a las 17 de Uruguay en La Paz.

Esta fue, además, la primera convocatoria del arquero Kevin Dawson, quien ya había sido reservado en una oportunidad, pero sin ser tenido en cuenta luego. Debido a eso y al momento futbolístico que vive en el arco aurinegro, esta citación para el golero fue una sorpresa.

Referí informó además de que existe el artículo 58 del reglamento general el cual autoriza a la Mesa Ejecutiva de la Primera división a que le pida al Consejo de Liga una autorización para poder postergar el partido, siempre y cuando, no se altere el orden de la fecha. Es decir que, si se postergara el encuentro entre River Plate y Peñarol y no el resto de la fecha 12, la etapa 13 no se podría jugar antes de que jueguen darseneros y mirasoles.

Además, esa aprobación que hubiera debido conseguir Peñarol en caso de pedir la postergación, tendría que haber salido por mayoría simple, algo muy difícil de conseguir.

En ese contexto, una fuente del club aurinegro informó este lunes a Referí que luego de una reunión que mantuvieron distintos dirigentes, se resolvió no acudir al Consejo de Liga y de esa manera, Peñarol jugará el próximo domingo contra River Plate, un partido trascendente, sin esos cuatro futbolistas.