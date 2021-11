¿Por qué Peñarol no puede pedir la suspensión de una fecha del Clausura pese a sus cuatro jugadores citados a la selección?

Cuatro futbolistas titulares de Peñarol han sido citados este viernes por Óscar Tabárez para defender a la selección uruguaya en la doble fecha de noviembre por Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, el viernes 12 contra Argentina a la hora 20 en el Estadio Campeón del Siglo y el martes 16 contra Bolivia en La Paz desde las 17 de Uruguay.

Se trata de Kevin Dawson, Giovanni González, Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez, quienes, además, son los únicos cuatro del medio local.

A raíz de esta situación se plantearon algunas charlas internas en el club aurinegro para intentar postergar su partido por la fecha 12 del Torneo Clausura ante River Plate que se jugará el domingo 14 de noviembre a la hora 16.30 en el Parque Saroldi.

Los futbolistas de Peñarol se integrarán este lunes 8 a la selección en el Complejo de la AUF, y volverá a Los Aromos el miércoles 17.

Hasta hace tres años, se votaba antes del comienzo del campeonato que aquellos clubes que tuvieran hasta dos jugadores citados a la selección, pudieran pedir la postergación.

El reglamento cambió hace ya tres temporadas y Peñarol no está amparado para solicitar postergaciones.

Más allá de esto, existe el artículo 58 del reglamento general el cual autoriza a la Mesa Ejecutiva de la Primera división a que le pida al Consejo de Liga una autorización para poder postergar el partido, siempre y cuando, no se altere el orden de la fecha. Es decir que, si se postergara el encuentro entre River Plate y Peñarol y no el resto de la fecha 12, la etapa 13 no se podrá jugar antes de que jueguen darseneros y mirasoles.

Además, esa aprobación que debería conseguir Peñarol en caso de pedir la postergación, tendría que salir por mayoría simple.

En ese caso, Peñarol puede conseguir los votos para que su partido con River se juegue el miércoles 17 en lugar del domingo 14 y no sufriría alteraciones el calendario.

La fecha 13 se disputará entre el viernes 19 y lunes 22.