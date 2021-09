Peñarol perdió otra vez en la AUF: el ejecutivo archiva reclamos contra los jueces

Ninguna de las exigencias que planteó Peñarol a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) serán contempladas por el ejecutivo que preside Ignacio Alonso, tal como ocurrió cuando en noviembre de 2019 Nacional realizó el mismo planteamiento. Ahora los aurinegros tendrán que tomar nuevas medidas, más duras, o aceptar que dieron un paso en falso, quedaron embretados con el comunicado del sábado y que sus reclamos no serán puestos en práctica.

En la decisión institucional del sábado, Peñarol solicitó la “remoción inmediata de los actuales miembros del Colegio de Árbitros, Departamento de Arbitraje y del Sr. Marcelo De León”, y además retiró la confianza a los árbitros Andrés Cunha y Cristian Ferreyra y solicitó que no sean designados en partidos de Peñarol ni “en encuentros definitivos del fútbol uruguayo”.

Frente a esta posición, desde la AUF confirmaron a Referí que nada de lo que pide Peñarol se pondrá en práctica.

Leonardo Carreño

Andrés Cunha

Marcelo De León continuará en funciones en el departamento de arbitrajes, al que se integró hace tres meses, no serán removidos los miembros del Colegio (que actualmente funciona con el mínimo de integrantes, tres) y que no es potestad de los clubes ni del comité ejecutivo de la AUF determinar qué árbitros podrán ser designados o no, que esa decisión será del Colegio, que no tendrá ninguna limitación y que si lo entienden, Cunha y Ferreyra serán designados para los partidos que corresponda de Peñarol o de la definición del Campeonato Uruguayo.

Ahora, Peñarol puede avanzar en una medida de fuerza y quitar a Gastón Tealdi, su representante en el ejecutivo, un dirigente que tiene un peso político muy importante y llegada con el presidente de Conmebol. Además, es el nombre que el club impulsa para un cargo futuro en FIFA. Los presididos aurinegros no parecen dispuesto a jugar esa ficha, porque tiene más para perder que para ganar. Entonces, Ruglio tendrá que asumir frente a sus socios que perdió una vez más en el terreno político en la AUF con una postura (el comunicado del sábado) que es impracticable de acuerdo a los parámetros establecidos por el gobierno de Alonso.

Leonardo Carreño

Gastón Tealdi e Ignacio Alonso

Es la segunda derrota en la AUF de Peñarol en un mes. La anterior fue con la Liga Profesional con la que se embanderó, fue hasta el fondo y pese a que obtuvo mayoría para aprobar el estatuto que pondría en funcionamiento a la Liga, no logró las mayorías especiales exigidas y tuvo que poner la primera marcha atrás.

Lo que dice Peñarol

La reunión que transcurrió el miércoles durante dos horas y media en la sede de la AUF entre el ejecutivo que preside Alonso y los cinco representantes que concurrieron por Peñarol (el presidente Ignacio Ruglio, el secretario general Evaristo González, los dirigentes Guillermo Varela y Rodolfo Catino, y el delegado Gonzalo Moratorio) fue calificada por Ruglio de conformidad por lo ocurrido.

Leonardo Carreño

Ignacio Ruglio

Sin embargo, la AUF no avanzará en ninguno de los pedidos que hizo el club.

A la salida del encuentro, Ruglio dijo: "Nos vamos conformes con la reunión, lo pedido en el comunicado queda en lo interno. Hay que seguir trabajando para el futuro. Pedimos una comisión que trabaje acá adentro, a partir de mañana (jueves), y (Rodolfo) Catino puede ser el nombre a designar. No hubo ninguna promesa, pero sentimos que fuimos escuchados, que el Ejecutivo nos dedicó un tiempo importante para eso, que razonamos juntos y ahora tendrá que mostrar su cintura política, porque estará en ellos pararse frente a los árbitros y trasladarles nuestras inquietudes”.

El presidente asumió que ninguna de las exigencias planteadas el sábado serán cumplidas por la AUF.

Lo que ocurre en los hechos

El pedido de Peñarol será archivado. No habrá “remoción inmediata” ni limitaciones para ningún árbitro.

En su comunicado Peñarol se refiere a la remoción de “los miembros del Colegio de Árbitros, Departamento de Arbitraje y del Sr. Marcelo De León”.

¿Cuál es la realidad en esas funciones? Los miembros del colegio son cinco, uno político (vacante desde el 15 de julio porque Sergio Pérez Lauro renunció tras recibir amenazas de muerte) y cuatro técnicos (Roberto Silvera, Carlos Pastorino y José Villalba, en funciones, y Adrián Sánchez, que se alejó en julio). Actualmente funciona con tres miembros.

Leonardo Carreño

Ignacio Alonso, presidente de la AUF

El ejecutivo está intentando recomponer el colegio con un presidente, que será de confianza del ejecutivo.

Consultado sobre el tema, Alonso dijo a Referí: "Debe ser una persona de consenso, que recoja credibilidad en el fútbol, y cuando me refiero al fútbol no solo es en relación a Peñarol sino a una cantidad de actores que tienen sus observaciones y sus intereses en juego desde ahora y hasta fin de año. Lo fundamental es que el perfil de esa personal que vaya a presidir el Colegio tenga la receptividad y la confianza del ejecutivo".

Además, el Alonso y su equipo de trabajo debe nombrar a un miembro técnico y debe resolver si Roberto Silvera se mantiene hasta fin de año en la doble función en el Colegio de Árbitros y en el departamento de arbitrajes o si deja su función en el Colegio y solo desarrolla su actividad en el segundo. De cualquier manera, seguirá en actividad y así deje una de las funciones, como quiere el ejecutivo, no será por las presiones de Peñarol sino por una decisión adoptada previamente y a la espera de encontrar sustituto. Además, seguirá en actividad en uno de los cargos más importantes de la cúpula arbitral.

Por tanto, cualquier cambio que se haga no será por el reclamo de Peñarol, sino por una cuestión de no superponer tareas que Silvera quede exclusivamente en el triunvirato que conduce el rumbo del arbitraje.

Camilo Dos Santos

Marcelo De León, integrante del triunvirato que dirigir el arbitraje en Uruguay

Si eso ocurriera, la AUF tendrá que nombrar a dos miembros.

Por otra parte, cuando Peñarol se refiere al “Departamento de Arbitrajes y el Sr. Marcelo De León” en su comunicado, redunda en la expresión, porque De León integra ese departamento junto a Juan Cardelino y Roberto Silvera.

En este caso, De León, Cardelino y Silvera, quienes fueron nombrados para el inicio de la actual temporada, “no serán removidos”, confirmó el presidente de la AUF a Referí.

“El departamento de arbitrajes, en el que está de León, está ejerciendo su tarea desde hace dos meses por tanto es muy prematuro hacer juicios en un órgano que es técnico y tiene como proyecto fundamental el desarrollo del VAR, que para nosotros es clave tenerlo operativo”, dijo Alonso a Referí.

En 2019, Nacional hizo la misma movida, en aquella ocasión pidió la salida de los miembros técnicos del colegio, que llevaban tres meses de trabajo, y también fracasó en su intento.

La segunda arremetida de Peñarol: ¿qué ocurre con Cunha y Ferreyra?

Frente al planteamiento de Peñarol sobre las árbitros Cunha y Ferreyra, la gremial que nuclea a los jueces, AUDAF, expresó “el total rechazo a los comentarios allí vertidos, encontrando las decisiones y situaciones allí mencionadas como totalmente infundadas”.

Añade: "Audaf no permitirá de manera alguna que con intención deliberada se menoscabe ni el profesionalismo de los compañeros Andrés Cunha y Christian Ferreyra, como tampoco la función arbitral, pretendiendo condicionarla a presiones externas. Confiamos plenamente en los estamentos designados acorde a las reglamentaciones vigentes del Colegio de Árbitros y nos mantendremos firmes en defender los mismos".

Diego Battiste

Christian Ferreyra

Concluye: "Asimismo, queremos remarcar que Audaf no aceptará en ninguna circunstancia alguna limitación ni desde lo laboral, ni desde ninguna otra índole para con sus asociados", dice.

El ejecutivo decidió que Cunha y Ferreyra continuarán arbitrando sin ninguna limitación en la Asociación Uruguaya de Fútbol, en partidos decisivos del torneo y a todos los clubes. Las designaciones están a cargo del Colegio de Árbitros.

Además, la Conmebol destacó a Cunha con su designación para una semifinal de la Copa Libertadores, la próxima semana.

¿Le arbitrarán a Peñarol? La respuesta es sí, Cunha y Ferreyra le arbitrarán a Peñarol si el Colegio de Árbitros lo designa. De allí a que en los hechos actúen hay otros asuntos que contemplan quienes toman las decisiones y que Peñarol podría llegar a mostrarlo a sus hinchas como un triunfo político, cuando en los hechos no lo es.

Camilo Dos Santos

Andrés Cunha

Por ejemplo, en lo que va de la temporada 2021, Cunha dirigió solo tres partidos en 16 fechas del Uruguayo y no fue por razones técnicas ni por presiones políticas, sino porque se encontraba en actividad internacional (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América 2021 y Juegos Olímpicos). En la temporada 2020 dirigió solamente 14 fechas de las 30 del torneo por su actividad con Conmebol.

Para entender cuánto influye en la actividad internacional de un árbitro su presencia en el torneo local, se puede ver este cuadro comparativo de las últimas cuatro temporadas de Cunha. Es similar a todos los jueces internacional.

Temporada en el Uruguayo a Nacional a Peñarol en Conmebol 2018 14 3 3 11 2019 30 4 4 3 2020 14 2 1 8 2021 3 2 0 15

Además, para cuidar a sus jueces, el Colegio de Árbitros evita designar a aquellos árbitros sobre los que un club ejerce excesiva presión, pero también les asigna partidos. Con Peñarol y Cunha ya había sucedido, en un enfrentamiento que los carboneros plantearon desde 2016, cuando el expresidente Juan Pedro Damiani pidió que lo bajaran de la Copa América Centenario.

A pesar de las presiones de Peñarol, Cunha le siguió arbitrando a los aurinegros con la frecuencia que su actividad en Conmebol se lo permitía. El período más largo que estuvo sin dirigir fueron 15 meses, entre la final del Uruguayo 2019 (diciembre 2019) y marzo 2021, el árbitro internacional no dirigió a Peñarol. En ese interín el fútbol estuvo detenido cuatro meses por la pandemia de covid-19 y Cunha dirigió solamente 11 encuentros en Uruguay.

La primera arremetida de Peñarol contra Cunha

El 21 de mayo de 2016, después de un partido en el que Peñarol perdió 4-1 ante Wanderers y el árbitro no pitó dos penales, los aurinegros iniciaron cuestionamientos contra Cunha a todos los niveles, desde directrices hasta con mensajes anónimos.

Leonardo Carreño

Andrés Cunha tuvo un mal arbitraje en Peñarol-Wanderers, no pitó dos penales

En la puerta de ingreso a la sede de la gremial de árbitros, ubicada en el Estadio Centenario, se leyó una pintada amenazante que rezaba: "Dejen de robar a Peñarol. Hay balas para todos". Mientras que en la sede de la AUF fue pintado en el frente: "Con Peñarol. Si siguen robando van a morir todos".

En ese momento, con la AUF presidida por Wilmar Valdez, tampoco encontró eco en el gobierno del fútbol pese a las presiones y a las amenazas públicas. Peñarol pidió que no designaran a Cunha para la Copa América Centenario de 2016. La AUF lo confirmó y dirigió el torneo de Estados Unidos. Por esa razón, el club le quitó el respaldo al presidente de la Asociación.

Luego, Cunha dirigió la final de la Libertadores 2017 y el Mundial de Rusia 2018.

El futuro de Cunha, Yimmy Álvarez y Fedorczuk

El próximo asunto que debe resolver la AUF es si a Cunha, Yimmy Álvarez y Fedorczuk, todos nacidos en 1976, les extienden un año más de ejercicio de la actividad, a pesar de haber cumplido los 45 años.

A los 45 años los árbitros se deben retirar. Sin embargo, FIFA otorga postestad a las asociaciones para brindar permisos especiales por una temporada a los árbitros más destacados, como en el caso de estos tres, que en dos de los casos tienen recorrido internacional, que les permitiría seguir dirigiendo más allá de los 45 años.

Ya ocurrió en 2018 con el línea Mauricio Espinoza, quien llegó a los 45 años la AUF le concedió un permiso para seguir trabajando por una temporada más y estuvo en el Mundial de Rusia 2018.

La decisión está a cargo de una comisión de la cúpula arbitral que evalúa distintos aspectos, que incluye su vigencia arbitral y está sujeto a que aprueben los tests físicos.