Peñarol Rugby dominó cuando quiso: goleó y sigue liderando la Superliga

Los primeros 20 minutos de la victoria de Peñarol Rugby 45 a 3 ante Cafeteros Pro de Colombia, por la tercera fecha de la Superliga Americana de Rugby fueron todo lo que se le estaba pidiendo a los auyeinegros en esta Superliga: iniciativa, afán ofensivo, velocidad de ataque, dominio en el contacto y buena defensa. Eso le permitió a los aurinegros distanciarse hasta un 21-3 a los 22', mostrando mucha superioridad ante el equipo más flojo del torneo.

Después el equipo aflojó. El scrum no se terminó de afianzar, el line mostró todas las fallas que no había mostrado hasta ahora, la defensa mostró algunos huecos, pero en general el trabajo defensivo respondió con solidez ante un rival sin grandes herramientas. Y en el cierre, otra vez la diferencia física fue muy clara para poder sumar cuatro tries más. Ahora vienen las que duelen: el martes Selknam y el domingo Jaguares para cerrar la primera fase, y se acaba el margen para los errores. Pero este jueves, el equipo subió un escalón en el juego.

Apareció el juego

Si algo tenía por mostrar aún este equipo aurinegro era largarase a jugar. Hasta ahora había ganado con el dominio de sus forwards, una buena defensa y la efectividad de Roger con el pie, pero el juego estaba en el debe.

Gaspafotos / SLAR

Nicolás Freitas, de gran partido

En los primeros 22’ apareció todo lo que se necesita-. Porque los forwards ganaron el primer contacto, porque las liberaciones siempre fueron rápidas y pensando en jugar, porque la pelota tuvo ritmo y la defensa de Cafeteros sufrió. Federico Favaro jugó un partidaz con pelota, y se alió con Nicolás Freitas para lanzarse en ángulo o por las bandas y quebrar una y otra vez a la defensa rival.

El primer try, a los 5' vino por un grueso error de los colombianos en una salida de penal de Peñarol que aprovechó Tomás Inciarte -de gran partido, sobre todo en defensa- para tomarla e irse hasta el ingoal. Y eso marcó la cancha para lo que vino después: Peñarol con un absoluto dominio en el primer contacto ofensivo, lo que traía todo el círculo virtuoso posterior. Eso se tradujo en un try de Ardao -otro que mostró buenas facetas en ataque y en defensa-, quebrando la línea de la ventaja y yéndose bajo los palos, y otro de Matías Benítrez tras algunas fases en corto, en otra jugada nacida de pelota viva.

Gaspafotos / SLAR

Matías Benítez apoyó el tercer try

Cedió la iniciativa

Con ese dominio Peñarol debería haber sacado incluso más diferencias. Pero después aflojó. Porque cedió la iniciativa, porque hubo alguna falla en la primera de tackle, y porque cuando la recuperó apostó a sacarse la responsabilidad con el pie de Roger. Por alguna falla en el manejo que fue la diferencia entre una jugada de try y una abortada. Pero también apareció la defensa eń última zona y la defensa de maul, que frustraron una y otra vez a un combativo pero limitado equipo cafetero. Los centros, Freitas e Inciarte, fueron impasables en el tackle.

Falló el líne

Los dirigidos por Bouza podrían haber sumado algún try más, porque a pesar de no dominar como en el primer tiempo tuvieron chances que generaron penales de una defensa que no podía hacer frente al ritmo aurinegro. Pero esta vez, a diferencia de los dos partidos anteriores (con una diferencia ya mucho más cómoda), se decidió ir al line, y se perdieron al menos cuatro chances, en una formación que tenía muchos cambios, sin su líder receptor y sin el tirador habitual (JuanJuan Garese y Guillermo Pujadas, lesionados).

Así, el partido navegó en la intrascendencia desde los 22' hasta los 60', cuando llegó el cuarto try y el bonus, a través del line y maul, que apoyó Gattas. Cuando Peñarol recuperó la efectividad en la hilera, recuperó también su arma más efectiva en el torneo.

Gaspafotos / SLAR

Conrado Roura impuso su físico

Diferencia física

En el cierre volvió a mostrar muchas diferencias físicas, con lo que los espacios se multiplicaron y los backs volvieron a juntarse con efectividad y velocidad. Llegaron dos tries de Viñals y uno de Nogués, para cerrar con goleada. El juego sigue apareciendo por acumulación, algo importante teniendo en cuenta que se vienen los dos rivales más duros.

La ficha (gentileza SLAR)

Peñarol Rugby (45): 1. Matías Benitez, 2. Ezequiel Ramos, 3. Diego Arbelo; 4. Felipe Aliaga, 5. Nahuel Milan; 6. Manuel Ardao, 7. Eric Dosantos, 8. Conrado Roura; 9. Santiago Álvarez, 10. Martín Roger; 11. Mateo Viñals, 12. Nicolás Freitas (cap), 13. Tomás Inciarte, 14. Federico Favaro; 15. Rodrigo Silva.

ingresaron: 16. Facundo Gattas, 17. Facundo Pomponio, 18. Mateo Perillo, 19. Carlos Deus, 20. Lucas Bianchi, 21. Manuel Nogues, 22. Andrés Vilaseca, 23. Baltazar Amaya.

Entrenador: Pablo Bouza.

Tries: Inciarte, Ardao, Benítez, Gattas, Viñals (2), Nogues.

Conv: M. Roger (3), Favaro (2)

Pen:

Amarillas: Dosantos.

Cafeteros Pro (3): 1. Javier Corvalán, 2. Agustín Acosta, 3. Diego Posada; 4. Lautaro Simes, 5. Ramiro Tallone, 6. Diver Ceballos, 7. Felipe Puertas, 8. Gerson Ortíz; 9. Gonzalo García (cap), 10. Nicolás Roger; 11. Alejandro Navarro, 12. Cristian Rodallegas, 13. Tomás García, 14. Jhon Arley Urrutia; 15. Andrés Álvarez.

Ingresaron: 16. Jorge Álvarez, 17. Yani Pérez, 18. Brayhan Pérez, 19. Sebastián Zapata, 20. Jhon Alvarez, 21. Julián Navarro, 22. Jhojan Ortíz, 23. Álvaro Gamarra.

Entrenador: Rodolfo Ambrosio.

Tries:

Conv:

Pen: N. Roger

Árbitro: Damián Schneider (ARG)

Declaraciones

Jhon Arley Urrutia (Wing, Cafeteros Pro): "Sigo confundido con lo que nos pasó. Fue muy duro porque veníamos con la moral muy alto despues del partido ante Jaguares XV y encontrarnos esto y jugar de esta manera. Nos desanima, pero no queda otra que pasar la página y a mirar lo que viene. No encontramos el juego... no sé qué nos ha pasado. teníamos muy en claro lo que tenpiamos que hacer y no sé, no pudimos".

Felipe Aliaga (Segunda línea, Peñarol Rugby): "Es un torneo muy exigente desde todo punto de vista y sobre todo, desde el físico. Hoy me tocó asumir el rol de lider del line y creo que salió bastante bien. Fue un gran trabajo de todos. Entramos con la cabeza al cien por cien, y esos tres tries de entrada es como que nos relajaron un poco y cedimos protagonismo, pero fue algo ocasional. Sí, les dimos posesión y territorio a Cafeteros Pro, pero defendimos bien también y supimos cerrar el partido tomando todas las que tuvimos".