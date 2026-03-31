Bolivia vs Irak, por el pasaje al Mundial 2026: TV y a qué hora juegan el partido definitorio por la repesca internacional, al igual que Jamaica vs Congo este martes

Bolivia parecía resignada a perderse el Mundial 2026 y pensar por adelantado en el de 2030, pero el entrenador Oscar Villegas enderezó el rumbo y ahora su selección está a un triunfo de regresar a la máxima cita del fútbol.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La selección boliviana, que no disputa una Copa del Mundo desde 1994, se jugará la vida ante Irak en Monterrey, en el duelo definitivo del repechaje intercontinental, que se jugará a la medianoche del martes (00:00 horas del miércoles Uruguay, DSports)

El ganador de este juego se unirá a Francia, Senegal y Noruega en el Grupo I de la máxima cita del fútbol, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

En caso de empate se jugarían tiempos extra y si persistiera la igualdad se ejecutarían tandas de penales.

Tatiana Marset no será trasladada a cárcel de máxima seguridad como la mayoría de los detenidos por la causa

Cómo Santa Cruz se convirtió en un centro logístico para el narco uruguayo Sebastián Marset y el crimen transnacional desde Bolivia

Jamaica vs Congo

En la otra llave de la repesca, en Guadalajara, Jamaica y República Democrática del Congo pugnarán (18:00 horas, DSports) por el otro cupo en liza para la Copa del Mundo.

Pensando en el futuro

Tras un mal arranque en la eliminatoria sudamericana, la Verde enderezó el rumbo y cosechó antes de tiempo los frutos de un proyecto a diez años ideado por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para rescatar al balompié boliviano.

"Estábamos pensando en una renovación para el siguiente Mundial, pero los jugadores se han encargado de que sea este el que lo luchemos", dijo Villegas.

Llegar a este repechaje no estaba en los planes cuando Villegas asumió como entrenador en julio de 2024, que coincidió con la presentación del esperanzador plan de selecciones de la FBF 2024-2034, aplicable para todas las categorías.

Oscar Villegas entrenador de Bolivia.jpg Oscar Villegas entrenador de Bolivia FOTO: AFP

El proyecto no tenía contemplados resultados inmediatos. A esas alturas de la eliminatoria sudamericana, Bolivia era novena después de las fallidas gestiones de los entrenadores Gustavo Costas y Antonio Carlos Zago.

Como tercer técnico de este proceso clasificatorio, el cochabambino tomó a su selección respaldado por su trabajo en categorías inferiores de los clubes Bolívar y Always Ready.

"Tengo ganas de hacer historia y de que este proceso pueda llevarnos en un futuro a ser protagonistas", declaró entonces.

Villegas, actualmente de 55 años, ofreció su "experiencia absoluta del fútbol boliviano", que incluía haber recorrido todo el país en busca de nuevos talentos.

Sin lugar para Martins

En la dura eliminatoria de Sudamérica, un total de 49 futbolistas jugaron al menos un minuto con Bolivia, entre ellos el goleador histórico Marcelo Martins Moreno.

Para Costas y Zago, el veterano delantero fue un elemento indiscutible, pero con Villegas no volvió a jugar.

000-343x7y3-jpg..webp Moreno Martins se retiró de la selección boliviana Aizar Raldes / AFP

Villegas soportó las críticas por prescindir del Flecheiro, a quien dejó fuera de la repesca a pesar de que el ídolo volvió del retiro para luchar por la clasificación mundialista.

La verde acabó en la séptima plaza con 20 puntos, a ocho de la clasificación directa.

"Es imposible que alguien, después de haber dejado el fútbol (...) esté, con dos o tres semanas de trabajo, para jugar un repechaje", argumentó el seleccionador.

Los muchachos de Villegas

En la nómina de 28 elementos que viajaron a Monterrey, donde el jueves Bolivia venció 2-1 a Surinam, Villegas incluyó a nueve que no jugaron la eliminatoria.

Diez de esos futbolistas debutaron en la selección con Villegas, entre ellos Moisés Paniagua, extremo de 18 años, y Juan Godoy, delantero veterano de 32.

Tras entrar desde el banco, Paniagua y Godoy fueron decisivos para la remontada ante Surinam y permitir que Bolivia se juegue el pase con Irak, ausente de los mundiales desde 1986.

Paniagua anotó el tanto del empate parcial, mientras que Godoy, de origen paraguayo y que ocupa el lugar de Martins Moreno, provocó el penal que Miguel Terceros transformó en el 2-1.

Miguelito, la gran esperanza del fútbol boliviano, empezó a tener rodaje con Villegas.

Antes de la llegada del DT, el atacante del Santos de Brasil apenas había jugado 45 minutos como internacional. Finalizó como segundo máximo artillero del clasificatorio con siete goles, uno menos que Lionel Messi.

"En este plantel hay carácter y hay temple. Estos jóvenes están enfocados en que pueden lograr el objetivo", dijo Villegas.

"Esta selección merece clasificar porque ha apostado a algo nuevo, a algo diferente, porque ha conseguido resultados muy importantes y, primordialmente, porque estos jóvenes han creído que se puede".

Con base en AFP