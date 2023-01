Pereira criticó la “cruzada conservadora“ y apuntó contra Mieres, Da Silva, Bianchi y Umpiérrez

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, arremetió contra diversas figuras del gobierno por “un conjunto de ataques sistemáticos inexplicables” en su contra.

Según afirmó, en una extensa publicación en su cuenta de Facebook, el motivo de esas embestidas son dos frases que él dijo durante la primera quincena de este 2023. Ambas son de cuando criticó al gobierno cuando se jactaba de las cifras récord del turismo en la temporada de verano: “Se habla de una temporada récord en turismo. ¿En base a qué? Van nueve días de enero. En base a qué se puede tener esa certeza de temporada récord” y “el problema es que medir el turismo requiere de estadísticas más que estados de ánimo”.

Sus declaraciones motivaron “una serie de respuestas” de políticos y editorialistas, “inspiradas por la pasión del debate en unos casos y en otros motivados por la más simple y usual violencia verbal”, criticó el presidente de la oposición. “Es lamentable que la discrepancia, esencial para la vida democrática de un país como el nuestro, que la diversidad de opiniones, lugar donde se nutre la riqueza intelectual del país, lleve a consideraciones como las que voy a detallar”, escribió el líder de la coalición de izquierda.

Así, insistió que las afrentas recibidas cambiarán su “rumbo”, que “es el de la seriedad en los cuestionamientos y de la sensibilidad en los aportes”.

El ataque y la respuesta

Alejo Umpiérrez, intendente de Rocha

Pereira comenzó replicando al jerarca comunal de Rocha, Alejo Umpiérrez, quien aseveró que “el nuevo estilo de acción política” que desarrolla el FA es de “caranchos”.

“Ahí está la verdadera violencia verbal, el insulto como una respuesta que no invita al intercambio en la discrepancia sino que busca, simplemente, la descalificación”, argumentó el presidente del partido opositor.

Así, se preguntó cuál es el aporte que Umpiérrez hace “a la vida democrática del país” y si el debate sobre “un tema tan trascendente” como es el turismo se debería colocar “en el agravio”.

Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional

En su publicación, Pereira recogió las críticas que la legisladora realizó al Frente Amplio luego de conocerse que la empresa Vertical Skies pidió al exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, elaborar "fichas" sobre los senadores Charles Carrera y Mario Bergara. Tras este hecho, Pereira había aseverado que “hubo espionaje sobre dos senadores, y no cualquier espionaje, la intención era extorsionarlos", por lo que Bianchi acusó al FA de querer “desestabilizar el país“.

“La senadora, una vez más, recurre a sus pronunciamientos extremos y nos acusa de desestabilizar el país. Bueno, si esta vez su virulencia no formara parte de esta aparente cruzada conservadora que me preocupa destacar, la obviaría ya que sus extremismos están más a tono con el folklore parlamentario que con la necesidad de expresar un argumento”, escribió el presidente del partido opositor en su cuenta personal de Facebook.

Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional

Otro senador blanco apuntó contra Pereira: “No tiene cultura de trabajo”, disparó, según recordó el líder del FA en su publicación, lo que lo hace tener una “reacción patológica de ver todo negativo”.

Así, el presidente del FA respondió: “No voy a responder al tema de la cultura del trabajo porque ya no es de recibo esa pirotecnia descalificadora caída en el vacío de las mentiras, pero sí me llamó la atención por su agresividad, y en el marco de lo que debería ser un análisis de la realidad o un intercambio de tenor democrático, el superficial diagnóstico psicológico llamando patología a la discrepancia. Es grave, como cualquier pensamiento autoritario”.

Pablo Mieres, ministro de Trabajo

El ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sí respondió a la crítica que Pereira hizo de las cifras de turismo, cuando tuiteó que le pareció “lamentable” y que al frenteamplista “nada le viene bien”.

Mieres también afirmaba que “parece que [Pereira] está deseando que todo esté mal”; así, el líder opositor retrucó que esa consideración es, “por decirlo de un modo suave, desafortunada”.

“No, Pablo, como decía al principio, ni para mí ni para el Frente Amplio la situación de los ciudadanos es un botín para rédito político”, expresó.

Rodrigo Caballero, columnista del diario El País

Un columnista de ese medio escribió sobre las aseveraciones de Pereira, tildándolas de “una nueva forma de sindicalismo chic, a la manera kirchnerista”. Esto incluye “dirigentes que residen en mansiones al pie de un cerro, con colección de autos de alta gama y zoológico privado”, apuntó el escritor.

Así, a juicio de Pereira, “es interesante observar cómo se cruzan las opiniones de unos y de otros siempre en un mismo sentido pero liberando cada quien su creatividad como un laboratorio del mal”. Añadió, además, que “las ocurrencias más viles y la comprometida convicción de una verdad única e intocable se acumulan buscando sembrar la desconfianza política y moral sobre la oposición”.

Cierre

Pereira acusó a “los políticos y editorialistas” (a los que sumó, entre otros, al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y al secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti) de generar un “ruido atronador” para “que no se escuchara más la banda sonora de la película de terror que seguía sonando con Astesiano y [el narcotraficante Sebastián] Marset como ejecutantes invitados”.

Así, el turismo “había dejado de ser el tema”, fustigó.

En tal sentido, hizo hincapié en que tanto él como “todos los frenteamplistas” tienen “el cuero duro” porque lo templan con “distintos fuegos”. “Así que pueden seguir golpeando porque vamos a seguir diciendo lo que nos parezca mal, lo que no nos gusta o lo que vemos equivocado. Y tendremos suficiente sensibilidad y decencia para pronunciarnos sobre aquellas cosas que nuestra fuerza política considere positivas”, escribió el dirigente político de izquierda, sosteniendo además que lo harán “siempre en el marco del respeto a las personas y a las instituciones”.