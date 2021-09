Preso fugado dijo a su abogado que se fue por un agujero entre los módulos 6 y 8 que "conoce todo el mundo"

El recluso Hugo Pereira le dijo a su abogado que se fugó de la Unidad 4 de Santiago Vázquez (exComcar) por un agujero en el alambrado. Según dijo su defensor Aníbal Martínez Chaer a El Observador le contó que "se fugó por un orificio que hay hace mucho tiempo entre el módulo 6 y el 8. Sin la ayuda de nadie. Él esperó, en una noche de niebla, a las ocho de la noche cuando tenía que ingresar a su módulo y se fue caminando por el agujero ese que hay", relató.

La versión que ahora dio el preso coincidió con la de este lunes del ministro del Interior Luis Alberto Heber, quién afirmó que revisaron un video de las cámaras de seguridad de las puertas del Comcar y no captaron la salida del preso el sábado 14. Sin embargo, la primera vez que habló del tema, nueve días después de la fuga, aseguró que había salido por la puerta y no hizo mención a esa filmación.

Pereira le reconoció a su abogado que no podría haber salido por la puerta delantera porque hay muchos oficiales y cámaras de seguridad. No le especificó con que ropa se fugó. "Me dijo que ese agujero lo conoce todo el mundo. Incluso me dijo que se lo había comentado a alguien. No se van más presos por ahí porque no quieren, porque son los que están ahí rastrillando la pasta base y ahí adentro están cómodos", detalló el abogado.

Su pareja, Yoana Olivera, contó en Santo y Seña que lo había visto con botas de operario penitenciario y que una de ellas tenía un cierre roto. Luego, dijo a La Pecera de Azul FM que le había regalado una insignia de la bandera uruguaya que había arrancado del uniforme.

Según Martínez Chaer "la mujer está furiosa y llora". El recluso le explicó al abogado que "él no tiene por qué decirle la verdad de todo a la mujer". Olivera luego le contó que en otras oportunidades en las que Pereira ha estado preso –y estaba en pareja con otras mujeres– nunca las quiso involucrar. Nunca las había habilitado a tener trato con el abogado.

En la Unidad 1 de Punta de Rieles, donde ahora Pereira se encuentra recluido a la espera de ser derivado a otra cárcel, lo atendió una médica y le transmitió que no figuran los cuatro pases a cardiólogo que le hicieron en el exComcar. La justificación de Pereira para huir del centro penitenciario era que no estaban atendiendo correctamente sus afecciones cardíacas y tenía miedo a morir.

El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, le dijo al abogado que un cardiólogo iba a ingresar al exComcar el 24 de agosto para examinar a Pereira. "El 24 de agosto, Noche de la Nostalgia. Eso se puede decir ahora porque para esa fecha el tipo ya se había fugado", criticó el abogado. Manifestó que Pereira le transmitió que "ha visto morir gente" por falta de atención y recordó todas las veces que el preso lo llamaba para pedirle que agilizara los trámites y reclamara que lo atendieran.

Según su versión, Mendoza le señaló que hasta el momento no tenía "ninguna queja" de Pereira y era un preso de "excelente conducta" que no le dio "ningún tipo de problema".