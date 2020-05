Pereira: "Si hubiera una caceroleada en el marco de la ley de urgencia, va a ser contra el gobierno"

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, catalogó el envío del proyecto de ley de urgente consideración enviado al Parlamento como una decisión "equivocada, arrebatada y fuera del tiempo político que la pandemia exige".

En rueda de prensa desde Plaza Lafone, uno de los puntos desde donde partió la caravana organizada por la central sindical este 1° de Mayo, Pereira dijo que "si hubiera una caceroleada en el marco de la ley de urgencia, va a ser contra el gobierno".

"Todos nos damos cuenta que este no es el momento para que el Parlamento laude sobre un tema tan importante porque en las herramientas populares todos nos estamos cuidando de proteger la salud, de no hacer asambleas ni grandes aglomeraciones para tratar de preservamos", señaló.

También se refirió a la encuesta de Cifra presentada por Telemundo el miércoles, en la que un 55 % de los uruguayos cree malo el desempeño del PIT-CNT en las últimas semanas, mientras que el 34 % lo considera bueno y un 11 % no expresa opinión.

La encuesta se realizó luego que el gobierno negara la cadena de radio y televisión a la central sindical y fuera considerada una decisión "altamente desacertada e inentendible".

María Eugenia Fernández

"Son 917.000 personas apoyando el movimiento sindical. Puede ser que haya medidas que el PIT-CNT no las haya podido implementar bien. La única organización que corrige sus decisiones es el movimiento sindical y los demás toman una decisión y no hay forma que den marcha atrás", aseguró.

"El movimiento sindical va a expresar sus opiniones independientemente de las encuestas", sostuvo, y agregó que la gente "se quiere expresar en contra de políticas que considera equivocadas o no urgentes".

Sin embargo, aseguró que más allá de estas diferencias, existirá "diálogo en todo el período". "Nosotros respetamos mucho al presidente y al gobierno. Eso no quiere decir que no tengamos diferencias, que las expresamos antes de la elección, durante la campaña, después de las elecciones, y después que asumió Lacalle Pou. Había dos modelos de país y creíamos que uno no iba en consonancia con el movimiento obrero".

Para el dirigente, eso "no es perder la independencia" sino "ver que se quiere recortar la libertad sindical" en la ley de urgente consideración.

Por otra parte, expresó que a través de los aportes al Fondo Coronavirus se construyen "otras condiciones para los trabajadores de empresas públicas" al rebajar los salarios de 15.000 empleados con sueldos líquidos superiores a los $ 80.000, como anunció el gobierno a fines de marzo.

"Vimos cómo se gravan a los trabajadores públicos y a otros sectores mas pudientes del Uruguay no se les coloca el impuesto. ¿Todos van a impulsar la economía? ¿Nadie puede aportar nada? ¿La riqueza que se generó en estos años no puede servir de apoyo para el Fondo Coronavirus?", se preguntó.

Cuando se discutió el tema en el gobierno y la oposición, al igual que el PIT-CNT, criticaron que no se modificara el Impuesto al Patrimonio para hacerlo progresivo o se quitaran exoneraciones a las grandes empresas", Lacalle Pou dijo que "gravar el capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis".