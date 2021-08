Pia Fernández: "Me prometo que voy a estar en París y voy a dar un triple de lo que di"

La atleta uruguaya Pia Fernández hizo su tan anhelado estreno olímpico en las peores condiciones que hubiera podido imaginar. El jueves pasado, en su último entrenamiento, sufrió una distención muscular en el gemelo derecho y las 72 horas que la separaban de la carrera fueron insuficientes para poder recuperarse. Pese a las recomendaciones de no correr para no agravar la lesión, la corredora se presentó a la competencia.

Corrió la serie 2 de los 1.500 m en un tiempo de 4.59.56 cuando esta temporada lo venía de correr, en España, abajo de 4'11''. Llegaba con el sueño de clasificar entre las 24 semifinalistas. Pero nada eso era perseguible con una lesión a cuestas.

Por eso tiró de su orgullo en la pista para completar el recorrido y después, en zona de atención a la prensa, contó sus sensaciones.

Giuseppe Cacace / AFP

Con Sebastián Allende, su entrenador

En declaraciones a Runfit, uno de los medios uruguayos presentes en los Juegos Olímpicos, Fernández dijo: "Puedo decir que es el momento más duro de mi carrera deportiva, llegaba de gran forma, hice mucho sacrificio para llegar de la forma en que llegué, pero el jueves haciendo el último entrenamiento sentí un gran dolor. En el momento en que me fui de la pista sabía que me había roto. Después de la ecografía y la resonancia se me vino el mundo abajo", reveló.

"Ahora solo quiero agradecer a la gente que me acompañó en todo este camino. A Seba (Allende, su entrenador) que me bancó en todo momento, a Daniel (Zarrillo, médico de Uruguay), a los fisios que me atendieron a distancia y a toda la gente que me acompañó también a la distancia. Llegué a la meta por todo ese apoyo, creo que me lo merecía y la gente que me acompañó también se lo merecía. Cuando entré al estadio lo disfruté, mire el cartel de Tokyo 2020, en estos Juegos que se hicieron desear tanto. En Río 2016, hace cinco años, me prometí estar acá y hoy me merecía pararme en esa línea de largada sin ni siquiera poder trotar en la entrada en calor. Cuando sentí el disparo me olvidé del dolor, de todo y estoy muy orgullosa de eso".

También dijo que desde el pasado jueves no pudo realizar actividad alguna, ni siquiera bicicleta fija. "Los que me conocen saben que era imposible que me resignara. Di lo mejor de mí, aunque tuviera un 10%, así que estoy orgullosa por mí, por Seba, por mis padres, por mi novio y por la gente que me acompañó en este camino. Hace como cinco años que me prometí estar acá, ahora me prometo que voy a estar en París y voy a dar el triple de lo que di esta vez".

Según pudo saber Referí, Fernández sufrió un tirón en el gemelo interno y si bien la lesión muscular fue leve el tiempo para recuperarse completamente era de dos semanas porque los estudios revelaron un edema a causa de la distención muscular.