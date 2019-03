Plaza Rural concretó otra venta con balance positivo

"Fue un rematazo”, con un porcentaje de ventas muy, pero muy alto y con valores muy buenos. Esos factores caracterizaron a una nueva comercialización concretada por el equipo de trabajo de Plaza Rural –la N° 205 en su gestión–, desarrollada este miércoles 13 y este jueves 14 de marzo, como siempre desde las instalaciones del hotel Cottage.

Con relación a lo que sucedió en la primera jornada de ventas, Ricardo Stewart, integrante de Plaza Rural, comentó a El Observador que “lo del día miércoles fue algo espectacular, con ventas del 98% de la oferta, donde las categorías que se destacaron fueron el ternero con ventas totales y con valores que superaron a los del remate anterior, con una cantidad muy importante, porque eran 4.500 terneros. El novillo de uno a dos años anduvo muy bien, se vendió casi el 100%, lo mismo que el de dos a tres años, que se vendió el 100%. Hubo una dinámica impresionante, llamando a todos los teléfonos, desde todas partes, operando mucha gente. Otro destaque fue para la vaca de invernada, se vendió el 100% con un promedio que superó los uS$ 1,50 por kilo”.

Ricardo Stewart, integrante de Plaza Rural, consultado por El Observador sobre cómo anduvo el remate previo a explicar lo que sucedió este miércoles y este jueves afirmó: "¡Fue un rematazo!".

Pasando al análisis de lo que pasó durante la segunda jornada, Stewart destacó que se arrancó con los ovinos, donde se vendió toda la oferta, “cada categoría con su valor”. En relación a los vacunos del jueves, indicó que “la ternera se vendió el 100%, con mucha agilidad, había muy buenas terneradas hembras, con destaque para algún lote negro en los promedios, la vaquillona de uno a dos años con 3.000 y pico de animales donde hubo mucha puja y 100% de venta con lotes bien definidos y alguno Angus que pasó de los US$ 2 y con un promedio de US$ 1,90, en la vaquillona de dos a tres años hubo 100% de venta con una dinámica muy buena. Donde se vio al mercado un poquito más selectivo fue en la vaca preñada, con un máximo de US$ 800 y 85% de venta. Se terminó con una dinámica impresionante en la pieza de cría y por arriba de los US$ 400”.

También pidió destacar que la oferta era muy importante, de alrededor de 18.000 cabezas y que se destacó la calidad de los ganados en todas las categorías.

Finalmente, Stewart valoró el creciente uso, constatado en este nuevo remate de Plazarural, de la preoferta. “Casi todos los lotes tenían una o más preofertas”, en una herramienta que le brinda un beneficio directo y claro al comprador, “que le va agarrando la mano y que va valorándola cada vez más”, pero que también es de gran utilidad para la propia dinámica y agilidad del remate.

“Quedamos muy contentos”, concluyó el rematador en el marco de su balance.

Se viene ahora el N° 205

El próximo remate de Plaza Rural, que será el N° 205 de este consorcio de rematadores, está programado para los días miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de abril, previo a Semana Santa y en la semana siguiente a la del desarrollo de la 8a Expo Melilla. Ya se reciben inscripciones de lotes para conformar la nueva oferta 100% certificada en una comercialización que, como es clásico, se hará con el soporte financiero del BROU.