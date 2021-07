Plaza Rural prepara un remate especial, en el mes del 20° aniversario

Plaza Rural realizará su remate N° 236 los días miércoles 21 y jueves 22, con una oferta de 13.778 vacunos y 1.360 ovinos.

El remate comenzara todos los días a la hora 9.

Será una instancia especial, dado que este mes Plaza Rural está celebrando sus primeros 20 años de actividad.

Sobre la oferta, Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía, indicó que es la de menor volumen considerando las últimas propuestas: “Por un lado, porque la oferta de reposición no es mucha, pero también la demanda está un poco parada por la época del año, por el invierno, por la falta de forraje que se ha dado en algunos lugares, lo que hace que los valores del gordo estén como nunca”.

Explicó que “hay una relación flaco-gordo como hace muchos años no se veía, en categorías adultas hay 30 o 50 centavos (US$) de diferencia entre la reposición y lo gordo, como en la vaca de invernada que vale US$ 1,50 y está arriba de los US$ 2 gorda, pero también pasa en otras categorías, valiendo menos el ternero que el novillo gordo, con una relación histórica en ese caso”.

Para quienes repongan, será un remate “interesante”, anunció, con propuestas destacadas en cada una de las categorías.

Sobre el 20° aniversario, dijo que “es un mojón para evaluar lo que ha sido Plaza Rural en el mercado ganadero, el primer remate fue un 11, 12 y 13 de julio y en los estatutos miramos que se firmaron los contratos el 27 de junio de 2001... para todos es algo muy simbólico, mantenemos la fuerza que en la génesis en una empresa consolidada y con un recorrido de seriedad. No vamos a hacer nada porque, no por mucho tiempo te adelanto, seguimos con los remates sin público, sin los amigos clientes presentes, que es lo que nos gustaría pase cuanto antes”.

Los detalles

El remate se hará, una vez más como ha sucedido desde que se instauró la emergencia sanitaria por covid-19, sin público. Ya está disponible en el sitio web –plazarural.com.uy– la posibilidad de descargar y ver los lotes.

En lo financiero, habrá un plazo de 90 días, contado, con hasta 180 días para los vientres preñados y un crédito plus (con el que todos los productores con vínculo con el Banco de la República, con crédito previamente concedido, dispondrán de un plazo de hasta 120 días sin intereses).

Es un remate “asegurado”: todos los animales de la oferta se dispersarán con un seguro de vida por 30 días.

Como es habitual, por pagos al contado habrá un descuento del 2% y por preoferta uno del 1%.

La comercialización se podrá seguir a través del sitio de la firma en Internet, por Facebook, por el canal 619 y el canal 1619 en TV Cable y DirectTV.

Los compradores podrán operar a través del 0800 8122 o por los móviles que aparecerán en la pantalla con cada lote.

Para este nuevo remate estará disponible otro de los servicios, el llamado “Precio Justo”.