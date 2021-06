Plazas en pandemia: la posición de la IMM, los lugares "no cerrables" y la "salud emocional"

“Si hace 21 días más o menos que somos el peor de la clase en el mundo, es hora de revisar la estrategia”, declaró este sábado la intendenta Carolina Cosse. El planteo llegó a dos días de que el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, hubiera planteado la necesidad de "bajar la térmica". "No es tocando una cosita u otra cosita u otra cosita. Si se quiere hacer esto hay que apagar. Chau”, había expresado en entrevista con Búsqueda.

Sin embargo, a pesar de ser el cuarto departamento con mayor circulación viral del país —con 124 contagiados cada 100 mil habitantes— la Intendencia de Montevideo (IMM) no restringió el acceso a espacios públicos como sí lo hicieron otras comunas ante el repunte de los casos de covid-19. Tal fue el ejemplo reciente de Paysandú y Salto, ambos departamentos con una situación epidemiológica más comprometida que la de la capital.

Desde la administración de Cosse, en cambio, entienden que el dominio de la movilidad corresponde al Poder Ejecutivo y remarcan la importancia de "optimizar" el uso de los espacios públicos ante una emergencia sanitaria prolongada.

A mediados de abril, el Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed) sanducero dispuso el cierre de plazas, canteros de avenidas y la costanera norte durante la noche para evitar aglomeraciones. Esa clausura se extendería hasta fin de mes todos los días entre las 22 y las 6 de la mañana. Días atrás, el intendente Nicolás Olivera encabezó una conferencia de prensa para alertar sobre la situación sanitaria, y llamó a tomar "medidas drásticas de reducción de movilidad".

Al día de hoy, la comuna sanducera apuesta a que los juegos infantiles en las plazas estén cerrados. "Venimos consumiendo kilómetros líneales de cintas de 'PARE'. Siempre hay algún papá que la rompe, o algún niño que se sube", dijo a El Observador el intendente. La comuna restringió el acceso vehicular a distintas zonas —tal como la rambla a la altura del Anfiteatro del Río Uruguay— y en lugares donde la situación epidemiológica "está más candente" —como en Quebracho— cerró las plazas.

Olivera destacó que las medidas son "a sugerencia de los concejos municipales, que tienen identificados cuáles son los patrones de movilidad de las personas". No obstante, no todos los espacios públicos están restringidos. "No era la idea cerrar todo, porque sino tenés un efecto de bolsa de agua: apretás en un lado y la gente se concentra en otro. Es mejor mantener abiertos espacios que podamos tener controlados", planteó. En este sentido, el Cecoed recorre los fines de semana distintos puntos solicitando por altavoz que se mantengan las distancias. De esos operativos participan Bomberos, Policía y Tránsito de la intendencia.

Por otro lado, la semana pasada el intendente salteño Andrés Lima —del Frente Amplio— anunció el cierre de plazas y otros espacios públicos durante las noches. La medida afecta a la costanera, avenidas, tramos de ruta 3 entre Salto y las Termas de Daymán y otras zonas hasta la represa de Salto Grande.

¿Por qué no en Montevideo?

Hasta ahora la única intervención de Carolina Cosse en este sentido fue el vallado de la pista de patinaje del Parque Rodó, algo que había solicitado el Ministerio del Interior. "La intendencia en este momento no está cerrando espacios públicos. El espacio público no es vallable, las calles no son cerrables. No es nuestra tarea, no somos quiénes dominamos la movilidad de las personas. Ese es el (Poder) Ejecutivo", evaluó el director de Espacios Públicos de la comuna, Martín Delgado, en entrevista con El Observador.

"Esta intendencia optó por desactivar temporalmente la rambla peatonal y realizó a un pedido a los montevideanos de no concurrir allí porque la gente estaba demasiado cerca", dijo respecto al paseo instaurado a fines de la gestión de Christian Di Candia. "El espacio público y el estar afuera es muy importante para la salud, no solamente física, sino emocional de las personas. Y en una pandemia tan larga es muy importante poder optimizar su uso", valoró el jerarca.

A principios de la pandemia, en la etapa de menor movilidad y mayor temor al recién arribado coronavirus, la comuna había vallado el acceso a las playas, a pedido del ministro de Defensa, Javier García. Cuando un año más tarde, el 23 de marzo, Cosse accedió al pedido del Ministerio del Interior de aportar las vallas, declaró: “Quiero dejar muy claro que la Intendencia no tiene competencia para proceder a disolver aglomeraciones en la vía pública, por lo tanto vamos a aportar el vallado”.

"Si el Ministerio del Interior pide colaboración en otro lado porque hay aglomeraciones se va a estudiar", habían planteado a fines de abril desde la IMM a El Observador. Consultado en aquella instancia el director de Convivencia de la cartera, Santiago González, había señalado que entendían pertinente tener presencia policial en distintos puntos de la ciudad como en Villa Biarritz, donde saben que ocurren aglomeraciones. El jerarca del gobierno nacional había recalcado que hasta entonces no se hacía "necesario" vallar otros espacios en Montevideo.