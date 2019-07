Policías corruptos ocultaron declaración de testigos a fiscal de Homicidios

El fiscal de Homicidios de Montevideo Juan Gómez dijo que tardó un año y medio en resolver un asesinato porque algunos de los policías que hoy están en prisión por corrupción ocultaron que en su momento, a fines de 2017, dos testigos de ese caso habían aportado información clave a la que ahora tuvo que recurrir nuevamente.

"Cuando uno empieza a analizar todas las evidencias, se da cuenta de que en el primer día ya podíamos haberlo tenido", dijo Gómez este jueves en entrevista con La tarde en Casa de Canal 10.

Por ese homicidio, esta semana fue a prisión preventiva un hombre que ya había sido incriminado por dos personas que fueron hasta la sede de la Zona Operacional IV –que cubre la zona oeste de Montevideo– a realizar la denuncia, pero los oficiales que las atendieron en diciembre de 2017 no registraron sus declaraciones.

A fines de mayo seis de esos policías fueron imputados por los delitos de extorsión, peculado (apropiación indebida de los bienes públicos), privación de libertad y domicilio y asociación para delinquir, por un caso que la Fiscalía probó: extorsionaron y secuestraron un hombre para robarle $ 275 mil.

Días después, un séptimo policía de la misma dependencia también fue enviado a prisión preventiva, acusado de asociación para delinquir especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de utilización indebida de información privilegiada y con un delito de peculado en grado de tentativa.

"Cuando di una instrucción en este caso, una persona me dijo: 'Yo ya declaré', y yo le pregunté dónde. Me dijo que en la Zona IV. Pero cuando busqué, no estaban los papeles...", explicó a El Observador el fiscal especializado, que contó además que está "investigando" si hay otras investigaciones en que los policías corruptos hayan participado y que hubiera ocurrido una situación parecida.

En total, según sostuvo, tiene 19 investigaciones que ya fueron formalizadas en la Justicia y en la que participaron los policías delincuentes, aunque "no necesariamente" ello implica que en todas haya habido problemas de esta índole, o que estén viciadas, como ya hay un antecedente.

Ese fue un caso del fiscal Fernando Romano, que anunció días después de enjuiciados los primeros seis policías que había una causa suya en la que no tuvo más remedio que disponer la liberación de dos imputados por una rapiña: la investigación estaba viciada porque se basaba en el testimonio de uno de los policías comprometidos y la única opción que tenía era retirar la acusación.

"No sería yo si no manifestara la tristeza que me causó descubrir ese tipo de situación (...), que tampoco conduce nada más que al dolor de familias, de amigos, de compañeros, que se sienten defraudados cuando quien tienen al lado toma el camino equivocado", dijo ahora Gómez en el programa, en donde también contó que sentía "una sensación de tristeza de que haya personas que no respeten su profesión, no respeten su trabajo (...) por unos míseros pesos".