Poliladron, After life, clases de sexo y otras opciones para ver en la semana

El sexo en pocas palabras

Ahora tenemos más tiempo que nunca, pero hasta hace poco el formato “corto y al hueso” tenía éxito. El medio Vox ya lo había probado con un puñado de minidocumentales que están disponibles en Netflix sobre diversos temas y se ve que los suscriptores le dieron el visto bueno porque ahora ofrece dos temporadas completas sobre dos temas particulares: la mente y el sexo. Esta última tiene cinco episodios de alrededor de veinte minutos, está narrado por la actriz Janelle Monáe y se enfoca en cinco subtemas bien digeribles y explicados: fantasías sexuales, atracción, anticonceptivos, fertilidad y parto. Es una clase sexual intensiva que está disponible en Netflix.

After life: temporada 2

Algunos lo aman. Otros lo aborrecen. Y todo ese cariño/odio se lo ha ganado exclusivamente por sus chistes. El cómico inglés Ricky Gervais no deja indiferente a nadie, ni en ceremonias de premios ni en especiales de stand up. Sin embargo, pocos productos salidos de su mente cargada de cinismo y humor negro han sido valorados, aplaudidos y vistos de manera tan consensuada como la primera temporada de After Life, una pequeña serie que podríamos catalogar como dramedy y que se estrenó en Netflix a principios del año pasado. En ella, Gervais intepreta a un periodista de un medio de tercera categoría en medio de un pueblito perdido en Inglaterra que lidia como puede con la muerte de la única persona a la que no detestaba: su esposa. Con esa premisa, los seis episodios de la historia de este misántropo fueron un éxito, Gervais se consagró para la gran masa y la segunda temporada estaba al caer. Y este viernes cayó. Sus seis nuevos episodios se encuentran disponibles en Netflix.

Barry Seal: solo en América

Tom Cruise se alejó por un momento de la piel de Ethan Hunt en Misión imposible para protagonizar esta película sobre el piloto estadounidense, exagente de la CIA, que se encargaba de transportar la droga rumbo a Estados Unidos para el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar, al tiempo que pasaba información a la DEA, la agencia gubernamental antidrogas de su país natal. Tan célebre por su traición como por su talento en la cabina y por los millones de dólares que le fueron pagados por transportar cocaina desde Colombia y Panamá hasta Estados Unidos. La película cuenta con un aporte clave uruguayo: el director de fotografía César Charlone fue el encargado de esa tarea, bajo las órdenes del director Doug Liman (Sr. y Sra. Smith, Al filo del mañana) Disponible en Netflix desde el domingo 26.

Poliladron

¿Ganas de un baño de nostalgia noventosa? A causa de la pandemia de coronavirus y de la cuarentena obligatoria establecida en Argentina, el canal 13 de la televisión de ese país decidió bucear en su archivo y subir completas algunas de las novelas clásicas de su catálogo de las últimas dos décadas, como El puntero, Esperanza mía y este clásico retro protagonizado por Adrián Suar y Laura Novoa. La historia de un ladrón que busca al asesino de su padre y una policía que también lo busca, cuyos caminos se cruzan y terminan viviendo un amor imposible se extiende a lo largo de 113 episodios, todos disponibles y que en estos días donde se sugiere estar en casa hay más tiempo de encierro como para ver por primera vez o, mejor aún, revisitar y recordar otra época. Disponible en YouTube, en el canal de El Trece.

Amor, boda, azar

Un viejo conocido que aparece en un momento inoportuno, un trago de la copa equivocada y la duda, siempre la duda. Todo puede ser de otra manera. No importa si son las mismas personas, las mismas historias, que se cruzan el mismo día. Heráclito dijo que ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos ¿Nosotros hemos cambiado o el azar es el arquitecto de nuestros destinos? ¿Son nuestras decisiones las que nos llevan a donde queremos ir? ¿Aunque nos lo propongamos, podemos ser siempre los mismos? ¿Qué pesa más, nuestro deseo o el deseo de los otros? Tal vez no exista respuesta posible y todo esto sea una excusa para pensar en la vida que tenemos, la vida que soñamos y las externalidades que nos sacaron algo o nos premiaron un día. Está disponible en Netflix.

Recreo

Tres parejas y sus hijos pasan un fin de semana en el campo en lo que supone un reencuentro entre risas y copas de amigos de la juventud. Pero las minivacaciones van a ser también el reencuentro con secretos del pasado que se creían enterrados. Y lo que iba a funcionar como descanso, se presenta como la pesadilla perfecta para que se desencadenen todos los conflictos que evidencias relaciones en crisis.Carla Peterson, Juan Minujín, Fernán Mirás, Jazmín Stuart, Martín Slipak y Pilar Gamboa encabezan el potente elenco que lleva las riendas de esta comedia dramática argentina. Está disponible en NS NOW.

Trapped

Ingresar en el universo de las series islandesas es un camino de ida. Quien vio en estas semanas de encierro el reciente estreno Los asesinatos de Valhalla y le gustó, y por alguna razón aún no le había dado su oportunidad a esta serie de 2015, no debe dudarlo un segundo. La ficción que se plantea desde un paisaje deslumbrante, por momentos tan blanco que agobia, comienza con la historia de la muerte de una joven en un incendio, y todas las miradas apuntan a la misma persona. De ahí en más, la aparición de un torso desmembrado en el lago helado, un buque danés con mujeres víctimas de trata de personas y una serie de crímenes de dudosa resolución y responsables inesperados harán que los capítulos de cerca de una hora de duración lo mantengan en estado de alerta permanente. La serie de dos temporadas con diez capítulos cada una está protagonizada por Ólafur Darri Ólaffson en el papel del jefe de Policía local con una actuación que bien merecería una premiación. Disponible en Netflix.