"Por ahora seguiré siendo senador": la respuesta de Penadés sobre su futuro tras acusación de abuso sexual de Romina Celeste

El senador nacionalista, Gustavo Penadés, sostuvo que "por ahora" no va a renunciar a su banca en la Cámara de Senadores tras la acusación de abuso sexual por parte de la militante trans, Romina Celeste. "Por ahora seguiré siendo senador", respondió este martes Penadés al finalizar una declaración pública.

Aunque estaba previsto que no se aceptaran preguntas, cuando terminó su declaración algunos periodistas que estaban en la sala le consultaron al senador si "por el momento" se mantenía en la banca. Fue ante esa pregunta que el senador reaccionó.

En su declaración, Penadés negó las acusaciones de Romina Celeste y dijo que se trataba de "un tema estrictamente personal". "Todos ustedes conocen mi orientación sexual, nunca he engañado sobre la misma nunca he renegado de la misma, estoy muy orgulloso de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito es que por tener esa orientación sexual se me pueda acusar de pedófilo", agregó a continuación.

A su vez, se puso a disposición de la Justicia para que investigue el caso. "En base a todo lo ocurrido anunció que desde ya me encuentro a entera disposición de la Justicia para lo que entienda pertinente hacer y oportunamente también iniciaré acciones legales que correspondan contra todos los participantes activos de estas calumnias".

La semana pasada Romina Celeste Papasso había afirmado en su cuenta de Twitter que un reconocido dirigente de su partido había abusado de ella cuando era menor. Finalmente este martes reveló en una entrevista con el programa Hacemos lo que Podemos que la persona a la que hacía referencia en sus redes sociales era Gustavo Penadés.