¿Por qué hoy sería incompatible una final juvenil entre América y Europa como quiere Peñarol?

Luego de haber logrado el título de la Copa Libertadores sub 20 contra Independiente del Valle el domingo a la noche en Quito, Peñarol tiene la intención de jugar lo que sería la primera Copa Intercontinental sub 20, como informó Referí, ya que hasta el momento no se ha disputado nunca.

El presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, se lo planteó al titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, y también dialogó con el integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Gastón Tealdi, para que comience con los trámites para que se pueda llegar a realizar.

Sin embargo, Peñarol y la Conmebol se pueden encontrar con un problema. En Europa, lo que sería la Champions League de juveniles, lo que la UEFA llama "UEFA Youth League", tiene formato para juveniles sub 19 y no para sub 20.

Desde ese punto de vista, lo que pretenden los aurinegros de disputar la Copa Intercontinental sub 20, sería incompatible.

@LibertadoresU20

Los jugadores de Peñarol celebran el título continental sub 20

El campeón vigente es Real Madrid, pero de la edición 2019-20. Luego no se disputó debido a la pandemia mundial por coronavirus, hasta este año que está en pleno rodaje.

Ya se jugó la fase de grupos y el 1° de marzo comienzan los dieciseisavos de final que entre otros clubes los disputarán Manchester United, Borussia Dortmund, Real Madrid y Atlético de Madrid -que se eliminarán entre ellos-, Paris Saint-Germain, Sevilla, Juventus, Liverpool y Benfica.

El torneo terminará en Nyon, Suiza, el próximo 25 de abril y esa es una buena noticia para Peñarol, ya que en caso de que se pueda jugar la final Intercontinental, los mirasoles pretenden que sea a mitad de año.

La palabra de Tealdi

Más allá de este problema reglamentario que se le plantearía a los aurinegros, el vicepresidente de la AUF iniciará contactos en las próximas horas para buscar la posibilidad de que se pueda disputar esta primera edición de la Copa Intercontinental sub 20.

"Esta es una buena oportunidad para darle contenido y competición a ese acuerdo y a esa alianza política que hay entre Conmebol y UEFA en los últimos tiempos. Vamos a hacer los contactos con Conmebol y con UEFA para que esa Copa Intercontinental sub 20 se pueda jugar", expresó Tealdi a Referí.

Leonardo Carreño

Gastón Tealdi comenzará los contactos con Conmebol y UEFA para poder disputar la Copa Intercontinental sub 20 por primera vez

El neutral de la AUF añadio que "hace tres semanas estuvimos charlando en Asunción con la plana mayor de UEFA y se afianzaron los lazos entre Conmebol y UEFA".

Respecto a la diferencias de edades que existen entre la Copa Libertadores sub 20 y la UEFA Youth League que es para futbolistas sub 19, Tealdi indicó: "Ese desfasaje va a favor de los sudamericanos, Acá se acepta hasta los 20 años y ellos (los europeos) en caso de jugarla, van a ser más chicos. La intención sería buscarle la vuelta para tratar de aceptar que se pueda disputar entre los mismos jugadores que participaron de esta Libertadores por parte de Peñarol y los que hoy están jugando la Champions League para juveniles de Europa. Si bien existe ese desfasaje, no creo que pueda haber problemas. Es algo que vamos a plantear".