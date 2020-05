Por qué los novillos y las vacas tienen casi el mismo precio

Hace mucho tiempo que el mercado de haciendas no reflejaba una brecha tan reducida entre el precio del novillo y el de la vaca, ambientado eso básicamente en una fuerte demanda china, que lleva principalmente cortes de vaca.

El novillo especial de exportación cotizó US$ 3,20 por kilo en cuarta balanza, bajando dos centavos respecto a la semana anterior. En tanto, la vaca gorda descendió solo un centavo y hoy se maneja como referencia el eje de US$ 3,10 por kilo.

No solo la demanda china emparejó las categorías, sino que también los pedidos de novillos gordos y especiales se han visto enlentecidos por las dificultades de colocación de cortes de alto valor en Europa, debido a la crisis generada por la pandemia del covid-19 (coronavirus).

Así se informó tras una nueva reunión semanal de precios de referencia de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

El comentario final de la reunión indicó que el mercado “está estable” y “con menor oferta de ganados de pasturas”. Además, se señaló que “continúa la preferencia por vacas y categorías especiales de abasto”.

Los dos grandes motores que tiene hoy el mercado ganadero son China, en la exportación, y el abasto interno, por lo que es de destacar el rol que cumple la vaquillona que cotiza casi a precios de novillo.

La vaquillona sigue siendo la vedette del mercado interno, tanto que las especiales se manejan en el eje de los US$ 3,22 –aumentó un centavo respecto a la semana anterior–.

A propósito, el consignatario Carlos De Freitas explicó que los valores mencionados son referencias de mercado. A su vez, coincidió en que la vaca “está bastante más demandada” porque “China está tirando fuerte”.

“Quiero resaltar la poca diferencia que hay entre la vaca y el novillo. Son US$ 3,10 contra US$ 3,20, desde hace mucho tiempo no había un diferencia tan escasa”, sostuvo.

En tanto, opinó que el mercado tiende a una estabilización y que los ajustes en la planilla de una semana a la otra “no mueven la aguja”.

Sin embargo, indicó que la oferta de ganado de verdeos está muy demorada y es escasa y apuntó que esos ganados serán la extracción en la faena para el segundo semestre.

“Esa es la razón por la que todos esperamos las aguas”, concluyó.

Vuelta al ruedo

Este lunes 18 la clásica reunión de los consignatarios volvió a realizarse de manera presencial, tomando todos los recaudos con base en las recomendaciones oficiales, luego de algunas semanas en las que el encuentro tradicional de cada lunes se realizó de manera virtual debido a las complicaciones generadas por el covid-19 (coronavirus).