¿Por qué Luis Suárez no fue titular en Nacional? Repetto explicó su planteo

Enviado a Goiania

El técnico de Nacional, Pablo Repetto, explicó en conferencia de prensa por qué no colocó a Luis Suárez como titular en el partido de este martes ante Atlético Goianiense en Brasil, en el que los tricolores quedaron eliminados de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras perder 3-0 luego de caer 1-0 en el partido de ida de Montevideo.

Esa fue la primera pregunta que le hicieron al DT, quien colocó al salteño para el segundo tiempo. “Él viene de ocho días con nosotros, cinco entrenamientos, viene de un parate importante. Como son todos los partidos, el ritmo del comienzo no es el mismo que el del segundo tiempo en ningún partido”, respondió.

“Lo hablamos con él y entendimos que lo mejor, pensando en el equipo y en él, era que juegue los segundos 45 minutos, a raíz de eso es que no jugó de arranque”, agregó.

“¿A quién no le gustaría poner a Suárez los 90′? Imaginate. Con eso respondo todo. No es que no nos hubiera gustado, pero tenemos que ser realistas, y ver la realidad de su condición futbolística, por todo el tiempo que estuvo inactivo”, señaló.

Sobre la serie, Repettó señaló que el 1-0 recibido en el Gran Parque Central “termina condicionando” la llave. “Ellos terminan ganando un partido donde si bien tienen méritos, nosotros habíamos hecho nuestros méritos para poder encarar este partido de otra manera”, dijo.

El DT analizó el encuentro en Brasil. “Sabíamos que era difícil, que teníamos que buscar el gol que nos llevara a los penales. Y rápidamente un error puntual, nos convierten rápido, en un saque de banda, que es una jugada donde no resolvemos bien, pero no es normal, y más en estas circunstancias de copa, a este nivel”, dijo sobre el primer gol recibido este martes.

“Después, fue un partido de ida y vuelta, ellos tuvieron algunas, nos inquietaron, y nosotros por momentos también”, señaló. “Y sobre el final (del primer tiempo), nos meten el segundo que fue lapidario para las pretensiones que teníamos, sobre todo en la parte anímica, donde ellos crecieron mucho y a nosotros se nos hizo cuesta arriba”.

“Nos duele”, sostuvo el entrenador, quien consideró que “es justa la clasificación del Goianiense” por lo que hizo en el segundo partido. “Un partido que nos hubiera gustado jugarlo de otra manera, pero se fue dando a través de lo negativo que era el resultado. Sabemos que a estos equipos, en su campo, si les dejás espacios, con los jugadores de nivel que tienen, te complican, y por momentos nos complicaron”, agregó.

Repetto negó que su equipo no hubiera buscado el resultado. “Buscamos y generamos algunas situaciones, porque no es que no generamos”, señaló. “Hay dos o tres situaciones. Una de Suárez, otra de Fagúndez que tapa muy bien el golero, y alguna más. Tampoco es que no generamos. Y allá pasó algo parecido, por encima del dominio, hay dos o tres situaciones”.

El técnico no consideró que sus jugadores sintieran el agotamiento de la seguidilla de partidos porque el plantel llegó “fresco” al encuentro de este martes.

“Éramos conscientes que la Copa es durísima”

“Nosotros éramos conscientes, cuando comenzó lo de la copa, que la copa es durísima para todos, que una mala noche o un detalle te deja afuera o adentro”, señaló el entrenador, quien desde que asumió en Nacional dejó en claro que el objetivo es el Campeonato Uruguayo.

“Nosotros no podíamos apostar en un 100% solo a la copa”, agregó. “Imagínense si hubiéramos apostado sólo a la copa, ¿cómo estaríamos hoy? Entonces, dentro de todo lo que evaluábamos, era tratar de ser competitivos en los dos frentes, creo que lo fuimos, excepto el día de hoy, donde creo que termina siendo determinante la parte anímica, porque veníamos con mucha ilusión, y una jugada aislada, de esas jugadas raras, que no te pueden pasar, te encontrás con que tenés que revertir un 2-0”.

“Eso creo que afectó. Y cuando estábamos en partido, porque habíamos generado, por encima de que ellos también, viene el segundo y fue lapidario”, reiteró.

Para Repetto, “la parte anímica terminó siendo influyente”. “Porque había una gran ilusión, teníamos una gran expectativa, los jugadores, nosotros como cuerpo técnico, los directivos, ni hablar el hincha. Pero es así el fútbol, estas series son así”.

Por último, el técnico señaló que deben pensar “en lo que viene” con la vuelta al Torneo Clausura en Belvedere.

“Tenemos un partido muy importante el domingo contra Liverpool. Hoy estamos posicionados como el mejor equipo del fútbol uruguayo. Apuntaremos al Torneo Clausura y a lo que se viene”, señaló. “Venimos de ganar también hace poco el Intermedio. Así que esa es la realidad que nos toca, a afrontarla con el mayor optimismo y confianza, tratando de volver al nivel que queremos, que creo que hoy fue uno de los partidos donde no estuvimos a la altura”.